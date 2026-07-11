Binance, AB kullanıcılarının %70’inin self custody cüzdanlara geçtiğini açıkladı

Binance Eş CEO’su Richard Teng, Singapur’daki Reuters NEXT Asia konferansında, Avrupa Birliği’ndeki kullanıcıların platformdan çektikleri varlıkların yaklaşık %70’ini self custody cüzdanlara taşıdığını, %30’unun ise MiCA kuralları kapsamında faaliyet gösteren borsalara geçtiğini açıkladı. Bu tablo, Binance’in Yunanistan’daki MiCA lisans başvurusunu geri çekmesinin ve 1 Temmuz’dan itibaren AB kullanıcılarına sunduğu hizmetlerin büyük bölümünü durdurmasının ardından ortaya çıktı.

MiCA sonrası kullanıcı tercihi öne çıktı

Teng, varlıkların düzenlenmiş platformlar yerine doğrudan kullanıcı kontrolündeki cüzdanlara kaymasının, MiCA’nın pratik etkisine dair önemli sorular doğurduğunu söyledi. MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasasına yönelik ortak düzenleme çerçevesi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Self custody cüzdan, kullanıcının özel anahtarlarını kendi elinde tuttuğu cüzdan türüdür. MiCA ise Avrupa Birliği’nde kripto hizmet sağlayıcılarına tek bir üye ülkeden lisans alarak blok genelinde hizmet sunma imkanı veren düzenleme çerçevesidir.

Kullanıcılar faaliyetlerini başka kanallara taşıyor. Bu hareket, işlemlerin finansal otoritelerin doğrudan gözetimi dışında kalan alanlara kayabildiğini gösteriyor.

Merkezi borsalardan farklı olarak self custody cüzdanlarda kullanıcılar özel anahtarlarını bir aracı kuruma bırakmıyor. Bu yapı, kripto varlıkların temel ilkelerinden biri olarak görülse de, lisanslı platformlarda uygulanan kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı kontrollerinin dışında kalabiliyor.

Teng’e göre bu durum, kullanıcıların lisanslı platformlardan uzaklaşması halinde düzenleyicilerin işlem görünürlüğünü azaltabilir. Bu da finansal suçların izlenmesini zorlaştırırken piyasa gözetimini güçlendirmeyi amaçlayan kuralların etkisini sınırlayabilir.

Avrupa’da 1,23 milyar dolarlık net çıkış görüldü

Kullanıcı davranışındaki değişim, Binance’in son yıllarda Avrupa’da gördüğü en büyük çıkış dönemlerinden biriyle aynı zamana denk geldi. Teng’in paylaştığı verilere göre borsa, MiCA geçiş haftası civarında etkilenen Avrupalı müşterilerden yaklaşık 1,23 milyar dolar net çıkış kaydetti. Bu rakam, üç yılı aşkın sürenin en yüksek haftalık çekilişi olarak kayda geçti.

Başlık Veri Self custody cüzdanlara giden varlıklar %70 MiCA kapsamındaki borsalara giden varlıklar %30 Net çıkış 1,23 milyar dolar Hizmet kısıtlamasının başlangıcı 1 Temmuz

Çıkışların ardından Binance’in, 1 Temmuz uyum süresi dolmadan önce Yunanistan’da gerekli onayı alamadığı için MiCA başvurusunu geri çektiği belirtildi. MiCA kuralları uyarınca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, AB içinde sınır ötesi hizmet verebilmek için bir üye ülkeden yetki alması gerekiyor. Bu onay sağlanamayınca Binance, etkilenen Avrupalı kullanıcılar için hizmetlerini askıya aldı.

Binance, lisans süreci boyunca düzenleyicilerle çalıştı ancak gecikmeler müşteriler açısından belirsizlik yarattı ve şirket düzenli bir geçiş süreci izledi.

Binance Avrupa lisans arayışını sürdürüyor

Richard Teng, yaşanan aksaklığa rağmen Binance’in Avrupa pazarından çekilmediğini vurguladı. Teng, bazı AB üyesi ülkelerdeki düzenleyicilerin şirkete yeni lisans başvurusu yapması için çağrıda bulunduğunu, ancak hangi ülkelerin öne çıktığını açıklamak için erken olduğunu söyledi.

Binance daha önce de başka bir AB üyesi ülkede yetki başvurusu yapmayı planladığını ve Avrupalı düzenleyicilerle görüşmeleri sürdürdüğünü duyurmuştu. Şirketin amacı, uygun bir lisans zemini oluşturarak bölgedeki faaliyetlerini yeniden düzenlenmiş çerçeve içinde sürdürmek.

Asya büyümesi devam ediyor

Binance Avrupa’da yeni bir yol ararken Asya’daki genişleme planlarını da hızlandırıyor. Teng, şirketin bölgede ek lisanslar almak için çalıştığını ve kısa süre önce yerel bir ortaklık üzerinden Filipinler pazarına giriş yaptığını söyledi.

Teng ayrıca Binance’in dünya genelinde yaklaşık 323 milyon kullanıcıya hizmet verdiğini açıkladı. Şirket, Avrupa’daki düzenleyici baskılara rağmen küresel ölçekte büyümesini sürdürmeye çalışırken, MiCA’nın kullanıcı davranışları üzerindeki gerçek etkisine ilişkin tartışmanın da devam etmesi bekleniyor.