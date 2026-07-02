Binance Filipinler’de yeniden sahneye çıkıyor! Kritik 90 gün içinde neler yaşanacak?

Binance, Filipinler pazarında yeniden yer almak için önemli bir adım attı. Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, BlockShoals Technologies Inc. şirketine kriptoyla bağlantılı finansal ürün ve hizmetleri düzenleyici deneme alanında test etme izni verdi. Bu karar, Binance’in ülkedeki varlığını doğrudan ve tam kapsamlı biçimde geri kazandığı anlamına gelmese de, denetimli bir süreçte yeniden konumlanmasının önünü açtı.

Düzenleyici deneme alanında 90 günlük teknik süreç

Binance kurucu ortaklarından Yi He, X üzerinden yaptığı açıklamada borsanın Filipinler pazarına giriş yaptığını duyurdu. SEC tarafından yayımlanan ayrı bir belgede ise BlockShoals’un Komisyonun Stratejik Düzenleyici Deneme Alanı programına nihai onayla kabul edildiği doğrulandı.

Yi He, Binance’in Filipinler pazarına giriş yaptığını açıklarken, SEC belgeleri BlockShoals’un denetimli test sürecine katılmasına kesin onay verildiğini ortaya koydu.

Program kapsamında BlockShoals, sistemlerini 90 gün boyunca Binance altyapısıyla entegre edecek. Bu aşama tamamlanır ve düzenleyiciler sonraki safhaya onay verirse, Filipinler’deki kullanıcılar BlockShoals üzerinden kayıt oluşturabilecek ve seçili Binance hizmetlerine erişebilecek.

Mini sözlük: Düzenleyici deneme alanı, yeni finansal ürün ve hizmetlerin sınırlı bir kullanıcı grubu ve yakın denetim altında test edilmesini sağlayan çerçevedir. Bu model, tam lisans verilmeden önce teknoloji, uyum ve müşteri koruması gibi alanlarda pratik sonuçların görülmesine imkan tanır.

Hizmetlerin başlaması için ek onaylar gerekiyor

Buna karşın mevcut onay, Binance’in Filipinler’de hemen normal faaliyetlere başlayabileceği anlamına gelmiyor. SEC daha önce ilk 90 günlük dönemin yalnızca teknik entegrasyon ve testlerle sınırlı olduğunu net biçimde belirtmişti. Kamunun sisteme dahil edilmesi ve alım satım işlemlerinin başlaması için ilave düzenleyici şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Test sürecinin bir başka şartı da BlockShoals’un, Filipin pesosu ödeme altyapısı için yerel lisansa sahip bir sanal varlık hizmet sağlayıcısıyla bağlantı kurması. Bu gereklilik, sistemin yalnızca teknik açıdan değil, yerel ödeme kanalları bakımından da uyumlu hale getirilmesini zorunlu kılıyor.

Filipinler Merkez Bankası da Binance ve BlockShoals’un şu aşamada kendi nezdinde sanal varlık hizmet sağlayıcısı lisansına sahip olmadığını bildirdi. Bu nedenle ticari operasyonların başlamasından önce başka izinlerin de gündeme gelmesi olası görünüyor.

Neden tam lisans yerine kontrollü test modeli tercih ediliyor?

Düzenleyici kurumlar, yeni finansal ürünleri ilk günden tüm kamuya açmak yerine giderek daha sık denetimli test modeline yöneliyor. Bu yaklaşımda kurumlar, bir şirketin teknoloji altyapısını, mevzuata uyum kapasitesini, müşteri koruma mekanizmalarını ve operasyonel risklerini kontrollü bir ortamda izliyor.

Kripto borsaları açısından bu yöntem, test aşamasında ortaya çıkabilecek sorunların geniş çaplı etki yaratma riskini azaltıyor. Düzenleyiciler ise sahadan gelen verilerle bir platformun daha geniş çaplı onaya hazır olup olmadığını değerlendirebiliyor.

Filipinler, dijital varlıklar ve finansal teknoloji alanında son dönemde bu modeli daha görünür biçimde kullanıyor. Böylece düzenleyiciler, tam yasak ile ülke çapında anında onay arasında bir tercih yapmak yerine, yeni hizmetlerin yerel standartları karşılayıp karşılamadığını aşamalı olarak ölçebiliyor.