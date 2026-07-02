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Kripto Para

Kripto kart yatırımları 2026 haziran ortasında $10 milyarı aşarak yıllık bazda %250 yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kripto kart yatırımları 2026 haziran ortasında ilk kez 10 milyar doları aştı.
  • 💳 Büyümenin merkezinde, daha hızlı ve düşük maliyetli ödeme sunan stabilcoinler yer aldı.
  • 📈 Zincir üstü kart işlemleri martta 607 milyon dolardan mayısta 833 milyon dolara çıktı.
  • 🪙 Dijital ödemelerde $USDC benzeri stabilcoinlerin kullanım alanı küresel ölçekte genişliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto varlıklarla bağlantılı kartlara yapılan yatırımlar ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktı. Veriler, bu alandaki büyümenin özellikle dolar endeksli stabilcoinlerin yaygınlaşmasıyla hızlandığını gösteriyor. Yılbaşından bu yana artış %82 olurken, yıllık bazda yükseliş %250 seviyesine ulaştı.

İçindekiler
1 Stabilcoinler büyümenin merkezine yerleşti
2 Büyüme ani sıçramadan değil, istikrarlı artıştan geldi
3 Dijital ödeme kullanımında daha geniş bir dönüşüm izleniyor

Stabilcoinler büyümenin merkezine yerleşti

Pazardaki genişlemenin büyük bölümü, ABD dolarına sabitlenmiş stabilcoinlerin kullanımındaki artıştan kaynaklandı. Bu varlıklar, geleneksel ödeme sistemlerine kıyasla daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha pratik işlem imkanı sunduğu için hem yurt içi hem de sınır ötesi ödemelerde daha fazla tercih ediliyor.

AlphaWire verilerine göre 10 milyar dolarlık eşik, Visa, Mastercard ve 140’tan fazla şirketin destek verdiği Open USD stabilcoin girişiminin devreye girdiği dönemde aşıldı. Girişim, ödeme altyapısını güçlendirmeyi, farklı sistemler arasındaki uyumu artırmayı ve stabilcoinlerin kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor.

Mini sözlük: Open USD, ödeme şirketleri ve farklı sektörlerden kurumların desteklediği, dolar sabitli dijital varlık kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan bir stabilcoin girişimidir. Interoperability ise farklı ödeme ve blokzincir sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışabilmesini ifade eder.

Zincir üstü ödeme hizmeti sunan şirketler de kullanıcı etkinliğinde belirgin artış gördü. Jupiter Mobile, kripto kart kullanıcı sayısının aylık bazda %65 arttığını ve hizmet ağının 60’tan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı. Yerelleştirilmiş ödeme çözümleri ile QR kod kullanımının, ödeme sürecini daha erişilebilir hale getirdiği kaydedildi.

Kripto kart harcamaları 2023’te ayda 100 milyon dolar seviyesindeyken 2025 sonlarına doğru aylık 1,5 milyar doların üzerine çıktı. Yıllık bileşik büyüme oranı %106’ya ulaştı ve bu alan artık niş bir ürün kategorisi olarak görülmüyor.

Büyüme ani sıçramadan değil, istikrarlı artıştan geldi

10 milyar dolarlık seviye tek seferlik sert bir yükselişle değil, birkaç aya yayılan düzenli büyüme sonucunda görüldü. Kripto kart yatırımları 2026 haziran ortasında 9,9 milyar dolara yaklaşmıştı. Zincir üstü kart işlemleri martta 607 milyon dolar düzeyindeyken mayısta 833 milyon dolara çıktı. Yıllıklandırılmış harcama tutarı ise 18 milyar dolara yaklaştı.

GöstergeDüzey
Yılbaşından bu yana artış%82
Yıllık artış%250
Mart 2026 zincir üstü kart işlemleri$607 milyon
Mayıs 2026 zincir üstü kart işlemleri$833 milyon
Yıllıklandırılmış harcama$18 milyara yakın

Kripto analisti Donnie, 2023 yılında aylık yaklaşık 100 milyon dolar olan kripto kart harcamasının 2025 sonlarına gelindiğinde 1,5 milyar doların üzerine çıktığını paylaştı. Bu tablo, sektörde yıllık bileşik büyüme oranının %106 seviyesine ulaştığına işaret ediyor.

Dijital ödeme kullanımında daha geniş bir dönüşüm izleniyor

Sektör analistleri, son verilerin stabilcoinlerin yalnızca alım satım aracı olmaktan çıkarak doğrudan ödeme aracı haline gelmeye başladığını gösterdiğini değerlendiriyor. Fiyatı sert dalgalanan kripto varlıklardan farklı olarak stabilcoinler daha dengeli bir değer sunduğu için kullanıcılar harcama yaparken ani fiyat değişimlerinden daha az etkileniyor. İşletmeler de mevcut Visa ve Mastercard altyapısı üzerinden ödeme kabul etmeyi sürdürebiliyor.

Analistler, bu verilerin finans kuruluşları, işletmeler, düzenleyiciler ve ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında stabilcoin kullanımının genişlediğine işaret ettiğini vurguluyor.

İşlem hacminin ve ödeme altyapısının büyümeyi sürdürmesi halinde, dijital varlık ödemelerinin küresel ticarette daha görünür bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor. Son dönemdeki tablo, kripto kartların ve stabilcoin tabanlı ödeme çözümlerinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmaya başladığını ortaya koyuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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