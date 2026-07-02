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Ethereum (ETH)

Taiko, 21 Haziran saldırısının ardından köprüsünü 11 gün sonra yeniden açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Taiko, 21 Haziran’daki saldırının ardından köprüsünü 11 gün sonra yeniden açtı.
  • 🔐 Ekip, kullanıcı zararının karşılandığını ve ağdaki varlıkların yeniden 1:1 teminatla desteklendiğini açıkladı.
  • 📉 $TAIKO fiyatı yeniden açılış sonrası 0.35 dolara çıktı, ardından yaklaşık 0.14 dolara çekildi.
  • 📊 PeckShield, haziran ayında kripto projelerinin 40 büyük saldırıda 75.87 milyon dolar kaybettiğini duyurdu.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum katman 2 ağı Taiko, güvenlik ihlalinin ardından durdurduğu köprü hizmetini yeniden devreye aldı. Proje ekibi, Ethereum ile Taiko ağı arasında varlık transferlerinin tekrar başladığını açıkladı. Yeniden açılış, saldırı sonrası başlatılan toparlanma sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti.

İçindekiler
1 Köprü hizmeti yeniden başladı
2 Saldırı nasıl gerçekleşti
3 Dört aşamalı toparlanma planı tamamlandı
4 Fiyat tepkisi ve sektör verisi

Köprü hizmeti yeniden başladı

Taiko, saldırıdan etkilenen tüm kullanıcıların zararının tamamen karşılandığını bildirdi. Ekip ayrıca köprünün yeniden tam 1:1 teminatla çalıştığını duyurdu. Bu yapı, Taiko ağındaki her varlığın Ethereum üzerinde kilitli tutulan karşılığı bulunduğu anlamına geliyor.

Taiko ekibi, etkilenen tüm kullanıcıların zararının karşılandığını ve köprünün Ethereum tarafında yeniden tam 1:1 varlık desteğiyle faaliyete geçtiğini açıkladı.

Taiko, Ethereum üzerinde çalışan bir katman 2 ölçekleme ağı olarak işlemleri daha düşük maliyetle ve daha hızlı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Proje, köprünün açılmasıyla birlikte ağın tam operasyonel duruma döndüğünü belirtti.

Mini sözlük: 1:1 teminat, ağ üzerindeki her bir tokenin başka bir zincirde aynı miktarda kilitli varlıkla bire bir desteklenmesi anlamına gelir. Köprülerde bu denge, kullanıcıların varlıklarını güvenli şekilde taşıyabilmesi için temel unsurlardan biri kabul edilir.

Saldırı nasıl gerçekleşti

Saldırı 21 Haziran’da gerçekleşti. Taiko, saldırganın zincir durumunu doğrulayan mekanizmayı ele geçirdiğini ve doğrulama sürecine sahte kanıtlar sokabildiğini aktardı. Protokol bu sahte kanıtları geçerli kabul edince Ethereum kasasından yetkisiz çekimler yapılabildi.

Blokzincir güvenlik şirketleri, olay sırasında en fazla 1,7 milyon dolar değerinde kripto varlığın çalındığını hesapladı. Bu gelişmenin ardından ekip, köprü faaliyetlerini durdurdu ve ağ güvenliğini yeniden tesis etmeye odaklandı.

Proje ekibi, kesinleştirilen zincir durumunun gözden geçirildiğini ve sistemde sahte kontrol noktaları ya da sonradan işletilebilecek saldırgan talepleri kalmadığını vurguladı.

Dört aşamalı toparlanma planı tamamlandı

Taiko daha önce ağı güvenli biçimde yeniden devreye almak için dört aşamalı bir toparlanma planı açıklamıştı. Ekip, bu planın bütün adımlarının tamamlandığını bildirdi. Güvenlik yamalarının uygulandığı, son zincir durumunun incelendiği ve yapılan yükseltmelerin önce Güvenlik Konseyi, ardından bağımsız güvenlik uzmanları tarafından değerlendirildiği kaydedildi.

Köprü yeniden açılmış olsa da ek güvenlik önlemi olarak geçici çekim kotaları yürürlükte kalacak. Taiko, bu sınırların ihtiyatlı belirlendiğini ve normal kullanım akışını bozmasının beklenmediğini belirtti. Ancak kesin eşikler paylaşılmadı.

BaşlıkDetay
Saldırı tarihi21 Haziran
Yeniden açılış süresi11 gün
Tahmini kayıp1,7 milyon dolar
Teminat durumu1:1 destek yeniden sağlandı

Fiyat tepkisi ve sektör verisi

Köprünün yeniden açıldığı haberinin ardından Taiko’nun yerel tokeni TAIKO kısa süreliğine 0.35 dolara kadar yükseldi. Daha sonra fiyat yaklaşık 0.14 dolar seviyesine geri çekildi. Proje ekibi, önümüzdeki günlerde saldırının ayrıntılarını, toparlanma sürecini ve benzer olaylara karşı alınan ek önlemleri içeren kapsamlı bir teknik değerlendirme yayımlayacağını duyurdu.

Öte yandan blokzincir güvenlik şirketi PeckShield, haziran ayında kripto projelerinin büyük güvenlik ihlalleri nedeniyle toplam 75.87 milyon dolar kaybettiğini açıkladı. Şirket, ay boyunca 40 önemli saldırı tespit etti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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