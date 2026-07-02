Ripple, XRPL’yi kurumsal ödemelerde öne çıkarırken XRP ve RLUSD’nin küresel kullanımını artırmayı hedefliyor

Ripple Başkanı Monica Long, şirketin uzun vadeli planında XRP Ledger’ın yalnızca sınır ötesi ödemelerle sınırlı olmadığını, daha geniş bir finansal altyapı hedefinin bulunduğunu açıkladı. Long, Ripple’ın önceliğinin XRPL’yi kurumsal ödemeler için önde gelen blokzincirlerden biri haline getirmek ve XRP ile RLUSD’nin küresel kullanım alanını genişletmek olduğunu söyledi.

Kurumsal ödemelerde çoklu ağ vurgusu

Long, bu değerlendirmeleri Ripple’ın OpenUSD girişimini destekleyen 140’tan fazla finans ve teknoloji şirketi arasına katılmasının ardından paylaştı. Ripple yöneticisine göre küresel ödeme sisteminin geleceği, birbirinden kopuk ağlar yerine çoklu zincir yapısına dayanan, birlikte çalışabilen ve kurumsal ölçekte kullanılabilecek blokzincir altyapıları etrafında şekillenecek.

Monica Long, Ripple’ın XRPL’yi kurumsal ödemeler için başlıca blokzincir haline getirmeye odaklandığını, aynı zamanda düzenlemeye tabi yeni nesil stabilcoinler için doğal bir zemin oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Long, birlikte çalışabilirliğin kurumsal blokzincir benimsenmesinin temel unsuru olacağını savundu. Bu yapının bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve finans teknolojisi şirketleri dahil olmak üzere çeşitli kurumların, güvenlik, uyumluluk ve verimlilikten taviz vermeden farklı blokzincir ağları arasında değer transferi yapmasına imkan tanıyacağını belirtti.

Mini sözlük: Birlikte çalışabilirlik, farklı blokzincir ağlarının veri ve varlık transferini ortak standartlarla gerçekleştirebilmesi anlamına gelir. Kurumsal kullanımda bu özellik, farklı sistemler arasında kesintisiz işlem akışı kurulmasını kolaylaştırır.

OpenUSD girişimindeki rolü

Ripple, OpenUSD girişiminin öne çıkan katılımcılarından biri olarak konumlandı. Konsorsiyum yönetimiyle ilerleyen bu stabilcoin projesi, daha bağlantılı ve daha verimli bir küresel ödeme ekosistemi oluşturma hedefiyle 140’tan fazla sektör oyuncusunu bir araya getiriyor.

Şirketin bu yapı içindeki rolü, ilk günden entegrasyon ortağı olarak seçilmesiyle daha da belirgin hale geldi. Bu tercih, Ripple’ın kurumsal benimsenmeye uygun altyapı geliştirme yaklaşımını güçlendiren bir adım olarak öne çıktı.

Ripple, stabilcoinlerin değer transferi yöntemini dönüştürdüğünü, kurumsal ölçekte büyümenin anahtarının ise birlikte çalışabilirlik olduğunu vurguluyor.

XRP ve RLUSD için tamamlayıcı yapı

Ripple’ın stratejisi, şirketin stabilcoin alanındaki genişleyen hedefleriyle de örtüşüyor. Buna göre RLUSD, XRP’nin yerine geçecek bir varlık olarak değil, onu tamamlayacak bir unsur olarak tasarlandı.

RLUSD’nin ödemelerde istikrarlı bir mutabakat varlığı olarak kullanılması planlanırken, XRP ağ içindeki köprü likidite varlığı işlevini sürdürmeyi amaçlıyor. Bu yapı sayesinde XRPL ekosistemi içinde daha hızlı ve daha düşük maliyetli transferlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Varlık Öngörülen rol RLUSD Ödemelerde istikrarlı mutabakat varlığı XRP Ağ içinde köprü likidite varlığı

Ağın kullanım hacmi beklentisi

Ripple, düzenlemeye tabi stabilcoinlerin daha geniş kabul görmesi ve daha fazla kurumun XRPL üzerinde tokenize varlık kullanmaya başlaması halinde hem RLUSD’nin hem de XRP’nin artan ağ etkinliği ve işlem hacminden fayda sağlayabileceğini değerlendiriyor. Şirket, bu iki varlıklı yaklaşımın XRP Ledger’ı kurumsal finans, tokenizasyon ve sınır ötesi mutabakat alanlarında ölçeklenebilir bir platform olarak öne çıkarabileceği görüşünde.

San Francisco merkezli Ripple, uzun süredir dijital varlık tabanlı ödeme altyapıları geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Şirketin son mesajları, düzenlemeye tabi stabilcoinler, tokenize varlıklar ve dijital para birimlerinin birbirine bağlı blokzincir ağları arasında daha sorunsuz hareket ettiği bir küresel finans yapısına odaklandığını gösteriyor.