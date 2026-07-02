ABD Senatörü Cynthia Lummis, CLARITY Act’in kara para aklama önlemlerini zayıflatmadığını açıkladı

ABD Senatörü Cynthia Lummis, dijital varlık piyasasına yönelik CLARITY Act tasarısını savunarak, Senatör Elizabeth Warren’ın yasa teklifinin yasa dışı finansmanla mücadeleyi zayıflatabileceği yönündeki eleştirilerine karşı çıktı. X üzerinden yürüyen tartışmada Warren, tasarının suç örgütleri ile hasım yabancı aktörlerin fon hareketlerinde kullanabileceği yeni açıklar doğurabileceğini öne sürdü.

Tartışmanın odağında yasa dışı finansman başlığı yer aldı

Lummis ise bu iddiaları reddederek tasarıda finansal suçları önlemeye ve dijital varlık sektöründeki denetimi güçlendirmeye yönelik 16’dan fazla koruma maddesi bulunduğunu söyledi. Wyoming’i temsil eden Cumhuriyetçi senatör, eleştirilerin kripto para sektörüne genel karşıtlık üzerinden değil, doğrudan tasarı metni üzerinden yapılması gerektiğini savundu.

CLARITY Act, yasa dışı finansmana karşı 16’dan fazla güvence içeriyor, açık değil.

Lummis, özellikle bazı maddelere dikkat çekti. Buna göre 201. bölüm, dijital varlık faaliyetlerine Banka Gizliliği Yasası ve kara para aklamayı önleme yükümlülüklerini uyguluyor. 303. bölüm İran’a ilişkin yeni yaptırım düzenlemeleri getirirken, 305. bölüm kripto para borsalarına yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı fonları dondurma yetkisi tanıyor.

Mini sözlük: Banka Gizliliği Yasası, ABD’de finansal kurumlara şüpheli işlemleri izleme ve bildirme yükümlülüğü getiren temel düzenlemelerden biri olarak biliniyor. AML ise kara para aklamayı önlemeye yönelik kimlik doğrulama, işlem takibi ve bildirim kurallarını kapsıyor.

Tasarı, denetim yetkisinin sınırlarını da belirliyor

CLARITY Act, ABD Kongresi’nde görüşülen en önemli kripto para düzenlemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tasarı, farklı dijital varlık türlerinin hangi kurum tarafından denetleneceğini netleştirerek daha açık bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Cynthia Lummis, ABD Senatosu’nda kripto para dostu yaklaşımıyla tanınan isimler arasında yer alıyor.

Teklife göre Bitcoin ve Ethereum gibi dijital emtiaların ağırlıklı olarak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun denetimine girmesi öngörülüyor. Yatırım sözleşmesi niteliği taşıyan tokenların ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun yetki alanında kalması planlanıyor.

Varlık türü Öngörülen denetleyici Dijital emtialar CFTC Yatırım sözleşmesi sayılan tokenlar SEC

Destek sürerken eleştiriler de devam ediyor

Tasarıda iflas süreçlerinde müşteri varlıklarının korunması, tokenizasyon, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve blokzincir kodu geliştiren yazılım üreticilerine yönelik hukuki güvenceler de yer alıyor. Lummis, bu çerçevenin düzenleyici belirsizliği azaltacağını, yeniliği teşvik edeceğini ve ABD’nin diğer bölgeler yeni kurallar geliştirirken rekabet gücünü korumasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Elizabeth Warren, tasarının suçlular ve yaptırım altındaki taraflar tarafından kullanılabilecek boşluklar doğurabileceğini savunuyor.

Buna karşın tasarı, iki partiden destek görmesine rağmen bazı Demokrat senatörler ile bankacılık çevrelerinin eleştirileriyle karşı karşıya bulunuyor. Eleştirenler, özellikle merkeziyetsiz finans platformları, bazı saklama hizmetleri ve gözetimsiz kripto cüzdanlarla bağlantılı kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinin tam olarak ele alınmadığını ileri sürüyor.

CLARITY Act’in, Kongre ağustos arasına girmeden önce Senato gündeminde önemli başlıklardan biri olmayı sürdürmesi bekleniyor. Olası genel kurul oylamasının sonucu, ABD’de kripto para düzenlemelerinin geleceğinde yenilik ile finansal suç önlemleri arasındaki dengenin nasıl kurulacağını etkileyebilir.