Kayıt Banner
Kripto Para

ABD Senatörü Cynthia Lummis, CLARITY Act’in kara para aklama önlemlerini zayıflatmadığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cynthia Lummis, CLARITY Act'in yasa dışı finansman için açık oluşturmadığını savundu.
  • 📌 Lummis, tasarıda 16’dan fazla koruma maddesi bulunduğunu ve borsalara fon dondurma yetkisi verildiğini söyledi.
  • ⚖️ Teklif, dijital emtialarda CFTC’yi, yatırım sözleşmesi sayılan tokenlarda ise SEC’i öne çıkarıyor.
  • 🪙 ABD Senatosu, kripto düzenlemelerinde kritik görülen bu tasarıyı ağustos arasından önce oylayabilir ve bu süreç $BTC ile daha geniş piyasayı etkileyebilir.
Onur Atam
Onur Atam

ABD Senatörü Cynthia Lummis, dijital varlık piyasasına yönelik CLARITY Act tasarısını savunarak, Senatör Elizabeth Warren’ın yasa teklifinin yasa dışı finansmanla mücadeleyi zayıflatabileceği yönündeki eleştirilerine karşı çıktı. X üzerinden yürüyen tartışmada Warren, tasarının suç örgütleri ile hasım yabancı aktörlerin fon hareketlerinde kullanabileceği yeni açıklar doğurabileceğini öne sürdü.

İçindekiler
1 Tartışmanın odağında yasa dışı finansman başlığı yer aldı
2 Tasarı, denetim yetkisinin sınırlarını da belirliyor
3 Destek sürerken eleştiriler de devam ediyor

Tartışmanın odağında yasa dışı finansman başlığı yer aldı

Lummis ise bu iddiaları reddederek tasarıda finansal suçları önlemeye ve dijital varlık sektöründeki denetimi güçlendirmeye yönelik 16’dan fazla koruma maddesi bulunduğunu söyledi. Wyoming’i temsil eden Cumhuriyetçi senatör, eleştirilerin kripto para sektörüne genel karşıtlık üzerinden değil, doğrudan tasarı metni üzerinden yapılması gerektiğini savundu.

CLARITY Act, yasa dışı finansmana karşı 16’dan fazla güvence içeriyor, açık değil.

Lummis, özellikle bazı maddelere dikkat çekti. Buna göre 201. bölüm, dijital varlık faaliyetlerine Banka Gizliliği Yasası ve kara para aklamayı önleme yükümlülüklerini uyguluyor. 303. bölüm İran’a ilişkin yeni yaptırım düzenlemeleri getirirken, 305. bölüm kripto para borsalarına yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı fonları dondurma yetkisi tanıyor.

Mini sözlük: Banka Gizliliği Yasası, ABD’de finansal kurumlara şüpheli işlemleri izleme ve bildirme yükümlülüğü getiren temel düzenlemelerden biri olarak biliniyor. AML ise kara para aklamayı önlemeye yönelik kimlik doğrulama, işlem takibi ve bildirim kurallarını kapsıyor.

Tasarı, denetim yetkisinin sınırlarını da belirliyor

CLARITY Act, ABD Kongresi’nde görüşülen en önemli kripto para düzenlemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tasarı, farklı dijital varlık türlerinin hangi kurum tarafından denetleneceğini netleştirerek daha açık bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Cynthia Lummis, ABD Senatosu’nda kripto para dostu yaklaşımıyla tanınan isimler arasında yer alıyor.

Teklife göre Bitcoin ve Ethereum gibi dijital emtiaların ağırlıklı olarak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun denetimine girmesi öngörülüyor. Yatırım sözleşmesi niteliği taşıyan tokenların ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun yetki alanında kalması planlanıyor.

Varlık türüÖngörülen denetleyici
Dijital emtialarCFTC
Yatırım sözleşmesi sayılan tokenlarSEC

Destek sürerken eleştiriler de devam ediyor

Tasarıda iflas süreçlerinde müşteri varlıklarının korunması, tokenizasyon, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve blokzincir kodu geliştiren yazılım üreticilerine yönelik hukuki güvenceler de yer alıyor. Lummis, bu çerçevenin düzenleyici belirsizliği azaltacağını, yeniliği teşvik edeceğini ve ABD’nin diğer bölgeler yeni kurallar geliştirirken rekabet gücünü korumasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Elizabeth Warren, tasarının suçlular ve yaptırım altındaki taraflar tarafından kullanılabilecek boşluklar doğurabileceğini savunuyor.

Buna karşın tasarı, iki partiden destek görmesine rağmen bazı Demokrat senatörler ile bankacılık çevrelerinin eleştirileriyle karşı karşıya bulunuyor. Eleştirenler, özellikle merkeziyetsiz finans platformları, bazı saklama hizmetleri ve gözetimsiz kripto cüzdanlarla bağlantılı kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinin tam olarak ele alınmadığını ileri sürüyor.

CLARITY Act’in, Kongre ağustos arasına girmeden önce Senato gündeminde önemli başlıklardan biri olmayı sürdürmesi bekleniyor. Olası genel kurul oylamasının sonucu, ABD’de kripto para düzenlemelerinin geleceğinde yenilik ile finansal suç önlemleri arasındaki dengenin nasıl kurulacağını etkileyebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Avrupa’da kripto transferleri zorlaştı! Kullanıcılar şimdi hangi adımı izliyor?

Binance’te küçük yatırımcı akışı dipte kaldı! Piyasa hangi sinyali bekliyor?

SBI Crypto sahneden çekiliyor! Bitcoin madenciliğinde şimdi hangi denge değişecek?

Kripto Borsalarında RWA Dönemi Hızlandı: TradFi Vadeli İşlem Hacmi 347 Milyar Dolara Ulaştı

Solana 100.000 SOL eşiğiyle resmi zincir üstü yönetişim sistemini devreye aldı

XRP’de cüzdan artışı üç ayın zirvesine çıktı! 1,10 dolar eşiğinde neler yaşandı?

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, 2026’nın ilk yarısında kripto bağlantılı 77 kaçırma ve haraç girişimi kaydedildiğini açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Solana Vakfı, ağ yönetiminde oylamayı başlatmak için aktif stakein en az %15 desteğini şart koştu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana Vakfı, ağ yönetiminde oylamayı başlatmak için aktif stakein en az %15 desteğini şart koştu
Solana (SOL)
SHIB’de 350 milyon dolarlık senaryo konuşuluyor! Fiyat için kritik eşikte neler yaşandı?
SHIBA INU (SHIB)
Avrupa’da kripto transferleri zorlaştı! Kullanıcılar şimdi hangi adımı izliyor?
Kripto Para
Binance’te küçük yatırımcı akışı dipte kaldı! Piyasa hangi sinyali bekliyor?
Kripto Para
Solana grafiğinde $233,8 ve $456 hedefleri için kritik destek bölgesi öne çıkıyor
Solana (SOL)
Lost your password?