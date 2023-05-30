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Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,3’lük bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 28.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Yeni haftaya yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de ortalama %0,3’lük bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle haftanın başında yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir yükseliş kaydederek 1915 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Öte yandan kripto para piyasası, haftanın ilk gününe kıyasla güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in haftaya değer artışları ile başlaması ile birlikte kripto para piyasası da yeniden yükselişe geçti ve çoğu altcoin, hafta başında çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. IOTA (MIOTA), Filecoin (FIL), Quant (QNT), Lido DAO (LDO) ve XRP ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasının yükseliş eğilimi göstermesine karşın gün içerisinde bu yükseliş eğiliminin aksine düşüşe geçen kripto para birimleri de oldu. Optimism (OP), Pepe (PEPE), Flare (FLR), Sui (SUI) ve Convex Finance (CVX) ise kaydettikleri son düşüşler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saat içinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.