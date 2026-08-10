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BINANCE

Binance verileri Bitcoin alımlarının tek merkezde yoğunlaştığını gösteriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 10 Ağustos verileri, Bitcoin alımlarının Binance’te belirgin biçimde yoğunlaştığını gösterdi.
  • 📊 Binance’te BTC CVD 1,09 milyar dolara çıkarken $BTC için Hyperliquid verisi 22,46 milyon dolarda kaldı.
  • 📉 Güçlü alımlara rağmen Bitcoin 65.000 dolar çevresinde sıkışık seyrini korudu.
  • 🔍 4 Ağustos’tan bu yana süren ayrışma, alımların satışlarla emilip emilmediği sorusunu öne çıkardı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin işlemlerinde Binance ile Hyperliquid arasında belirgin bir ayrışma öne çıktı. Bir haftalık kümülatif hacim farkı verisi, agresif alımların büyük ölçüde Binance üzerinde toplandığını ortaya koydu. 10 Ağustos itibarıyla Binance tarafında BTC CVD yaklaşık 1,09 milyar dolara ulaşırken, Hyperliquid’de bu rakam 22,46 milyon dolar seviyesinde kaldı.

İçindekiler
1 CVD verilerinde dikkat çeken fark
2 Fiyat aynı ölçüde tepki vermedi
3 BNB tarafında görünüm

CVD verilerinde dikkat çeken fark

Bu tabloya göre Binance’teki değer Hyperliquid’in yaklaşık 48,5 katına çıktı. Oransal olarak fark yüzde 4.753 düzeyine ulaştı. CVD, yani kümülatif hacim farkı, zaman içinde piyasa alışları ile piyasa satışları arasındaki farkı ölçüyor. Göstergenin yükselmesi, alıcıların satış tarafındaki likiditeyi daha istekli biçimde tükettiğine işaret ederken, düşüş ise satış baskısının güçlendiğini gösteriyor.

Mini sözlük: Kümülatif hacim farkı, piyasa alış ve satış emirleri arasındaki net farkın zaman içinde toplanmış halidir. Bu gösterge tek başına yön sinyali vermez; fiyatın aynı dönemde nasıl tepki verdiğiyle birlikte değerlendirilir.

4 Ağustos’tan bu yana Binance CVD verisi neredeyse kesintisiz biçimde yükseldi ve birkaç sert ivmeyle 1 milyar dolar eşiğinin üzerine taşındı. Hyperliquid tarafında ise ilk aşamadaki sınırlı olumlu hareketin ardından veri yeniden nötr bölgeye yaklaştı. 10 Ağustos’a gelindiğinde yalnızca 22,46 milyon dolarlık sınırlı bir toparlanma görüldü.

Platform10 Ağustos BTC CVDÖne çıkan görünüm
Binance1,09 milyar dolarAgresif alımlar belirgin biçimde yoğunlaştı
Hyperliquid22,46 milyon dolarİlk hareket sonrası nötr seyre yaklaştı

Binance ile Hyperliquid arasındaki fark, Bitcoin tarafındaki agresif talebin büyük işlem platformlarına eşit dağılmadığını ve akışın belirgin biçimde Binance’te yoğunlaştığını gösteriyor.

Fiyat aynı ölçüde tepki vermedi

Buna karşın Bitcoin fiyatı aynı güçte bir tepki üretmedi. Varlık, daha geniş teknik yapıdaki direnç baskısı sürerken 65.000 dolar çevresinde sıkışık bir seyir izliyor. Pozitif CVD’nin kalıcı biçimde yüksek kalmasına rağmen fiyatın yatay görünümünü koruması, pasif satıcıların agresif piyasa alımlarını karşıladığına işaret edebilir.

Bu nedenle mevcut veri tek başına güçlü bir yukarı kırılım sinyali olarak okunmuyor. Alım iştahının tek bir merkezde yoğunlaşması dikkat çekse de, fiyatın yerel direnci aşamaması temkinli yaklaşımı öne çıkarıyor.

BNB tarafında görünüm

Binance ekosistemine dair ek sinyal BNB verilerinde de görüldü. BNB, yaklaşık 586 dolar ve 575 dolar seviyelerindeki kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerine çıktıktan sonra 605 dolar civarında işlem gördü. RSI göstergesi de yaklaşık 65 seviyesine yükselerek momentuma işaret etti.

Öte yandan BNB için uzun vadede izlenen önemli hareketli ortalama 646 dolar civarında bulunuyor. Bu seviye güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu görünüm, Binance ile Hyperliquid arasındaki ayrışmanın Bitcoin emir akışındaki mevcut yoğunlaşmayı gösterdiğini, ancak bunun otomatik olarak yükseliş kırılımı anlamına gelmediğini ortaya koyuyor.

Binance CVD yükselmeyi sürdürür ve Bitcoin yerel direncin üzerine çıkarsa emir akışındaki dengesizlik daha belirgin hale gelebilir; fiyat yatay kalırsa izlenecek temel risk alımların satışlarla emilmesi olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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