İngiltere ödeme sistemlerinde yeni dönemi hızlandırdı! Tokenizasyon ve dijital para planında neler var?

İngiltere’de düzenleyici kurumlar, tokenizasyon ve yeni dijital para biçimlerinin ülkenin gelecekteki perakende ödeme altyapısının temel unsurları arasında yer almasını istiyor. HM Treasury, Ödemeler Vizyonu Teslim Komitesi adına yayımladığı güncellemede, bu adımların daha çeşitli bir çoklu para ekosistemi kurulmasına katkı sağlayacağını bildirdi. HM Treasury, Birleşik Krallık’ın ekonomi ve maliye politikalarını yürüten bakanlığı olarak finansal düzenleme sürecinde merkezi rol üstleniyor.

Perakende ödemelerde yeni altyapı vurgusu

Güncellenen yol haritasında, tokenizasyona dayalı programlanabilir ödemeler, ülkede ödeme alanındaki yeniliği destekleyebilecek ürün düzeyinde düzenlemeler arasında sıralandı. Yetkililer, ortaya çıkan dijital para türlerinin geleneksel ödeme sistemleriyle birlikte çalışabileceği bir altyapının kurulmasını hedefliyor.

HM Treasury, tokenizasyon ve yeni dijital para biçimlerinin ödeme sistemlerinin modernizasyonunda daha çeşitli bir çoklu para ekosistemi oluşturma hedefini destekleyeceğini belirtti.

Kasım ayında yayımlanan Ulusal Ödemeler Vizyonu belgesine yapılan son eklemeler, yalnızca mevcut sistemleri güncellemeyi değil, aynı zamanda yeni finansal araçların günlük ödeme akışına entegrasyonunu da kapsıyor. Bu yaklaşım, hem geleneksel para araçlarını hem de dijital varlık temelli çözümleri aynı çerçevede buluşturmayı amaçlıyor.

FCA düzenleme takvimini netleştirdi

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi FCA, bu hafta kripto varlıklara yönelik kapsamlı düzenleme çerçevesini yayımladı. Kurum, kripto şirketleri için lisans başvuru döneminin eylülde başlayacağını ve 28 Şubat 2027’ye kadar süreceğini açıkladı. Yeni rejimin 25 Ekim 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bu çerçeve kapsamında alım satım platformları, saklama hizmeti sunan kuruluşlar, stabilcoin ihraççıları, stake şirketleri ve diğer aracılar, İngiltere’de faaliyet gösterebilmek için FCA onayı almak zorunda kalacak. Böylece sektör, daha açık kurallarla tanımlanmış tek bir denetim yapısına doğru ilerleyecek.

Stabilcoin ve tokenize mevduat için ortak çerçeve

İngiltere hükümeti nisanda, stabilcoinler ve tokenizasyon dahil yeni ödeme teknolojilerinin benimsenmesini desteklemek amacıyla ödeme kurallarını yeniden ele alacağını duyurmuştu. HM Treasury ile Hazine Ekonomi Sekreteri Lucy Rigby, 21 Nisan tarihli açıklamada, ödeme hizmetleri ve elektronik para kurallarında reform için istişare süreci yürütüleceğini bildirdi.

Planlanan değişiklikler, geleneksel ödemeler ile tokenize ödemeleri tek bir çerçevede toplama hedefi taşıyor. Bu kapsamda stabilcoinler ve tokenize mevduatlar da yeni sistemin parçası olarak değerlendiriliyor.

İngiltere Merkez Bankası çalışma saatlerini genişletmeyi değerlendiriyor

İngiltere Merkez Bankası, mayısta temel mutabakat altyapısının çalışma saatlerini günün büyük bölümünü kapsayacak şekilde uzatmayı önerdi. Bu adım, FCA ile birlikte yürütülen ve toptan piyasalarda tokenize finans hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı çalışmanın parçası olarak öne çıktı.

Merkez bankası, daha uzun çalışma saatlerinin sınır ötesi ödemeleri ve tokenizasyon geliştikçe ortaya çıkabilecek yeni ödeme ve mutabakat modellerini destekleyebileceğini belirtti. Kurum, öneriyle ilgili görüşleri 3 Temmuz’a kadar toplamayı planlıyor ve yaz aylarında geri bildirim raporu yayımlamayı hedefliyor.

FCA ise kısa süre önce tokenizasyon ve dağıtık defter teknolojilerinin fon yönetiminde verimliliği artırabileceğini, ayrıca İngiltere varlık yönetimi sektöründeki yeniliği destekleyebileceğini kaydetti.