Dogecoin’de 0,070 dolar desteği korunurken 0,081 dolar eşiği öne çıktı

Dogecoin 0,074 dolar civarında işlem görürken, fiyat kısa vadede dar bir bantta sıkışmış durumda. Son günlük yükseliş sınırlı kalsa da, uzun süren yatay ve zayıf seyrin ardından piyasa ilgisinin kademeli biçimde yeniden arttığı görülüyor.

Destek bölgesi kısa vadeli yön için belirleyici oldu

İzlenen ana bölge 0,070 ile 0,072 dolar aralığında bulunuyor. Fiyatın yakın dönemde 0,072 dolara kadar gerilemiş olması, bu alanı alıcılarla satıcıların karşı karşıya geldiği önemli bir eşik haline getirdi. Bu bandın korunması halinde 0,078 dolar ve ardından 0,081 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Buna karşılık 0,070 doların altına sarkılması, kısa vadeli görünümü zayıflatabilir ve daha aşağıdaki desteklerin yeniden test edilmesine yol açabilir. Bu nedenle mevcut yapı, yön teyidi gelmeden önce temkinli bir izleme alanı sunuyor.

Kısa pozisyon kapanışları fiyatı tek başına yukarı taşıyamadı

CW8900 tarafından paylaşılan grafikte BitMEX üzerinde büyük bir kısa pozisyon kapanışına işaret edildi. BitMEX, kripto türev ürünlerinde öne çıkan borsalardan biri olarak biliniyor. Buna rağmen Dogecoin fiyatının bu kapanış sonrasında geri çekilmesi, spot piyasadaki talebin henüz yeterince güçlü olmayabileceğini ya da üst seviyelerde satışların sürdüğünü düşündürüyor.

Mini sözlük: Kısa pozisyon kapanışı, düşüş yönlü açılan işlemlerin geri alınması anlamına gelir. Bu süreç bazen alım baskısı oluşturur, ancak spot talep zayıfsa fiyat kalıcı biçimde yükselmeyebilir.

BitMEX’teki büyük kısa pozisyon kapanışına rağmen fiyatın gerilemesi, piyasada temiz ve güçlü bir yükseliş yapısının henüz oluşmadığına işaret ediyor.

Yine de kısa pozisyonların azalmaya devam etmesi ve fiyatın destek üzerinde kalması halinde daha güçlü bir tepki yükselişi ihtimali korunuyor. Bu senaryoda ilk teknik işaret, hacim desteğiyle 0,078 doların yeniden aşılması olabilir.

Sıkışan yapı ve aşırı satım sinyalleri izleniyor

Crypto Yoda’nın değerlendirmesine göre Dogecoin daha küçük bir yapı içinde sıkışıyor ve fiyat alanı giderek daralıyor. Bu tür sıkışmalar, bant kırıldığında daha sert hareketlerle sonuçlanabiliyor. Analiste göre 0,076 ile 0,078 dolar aralığı kısa vadeli kırılım bölgesi olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Cryptollica, göreceli güç endeksinin 30’lu seviyelerin alt sınırına yaklaşmasıyla Dogecoin’in tarihsel olarak en zayıf bölgelerinden birine geldiğini belirtiyor. Bu görünüm tek başına dönüş sinyali vermese de, bazı yatırımcıların yeniden ilgilenmesini açıklayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Göreceli güç endeksindeki aşırı satım görünümü, zamanlamayı tek başına belirlemiyor ancak Dogecoin’in uzun vadeli birikim alanına yaklaşmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Yukarı yönlü senaryoda ilk eşikler netleşti

Uzun vadeli iyimser senaryolarda 1 dolar seviyesi yeniden konuşulsa da, yakın vadede piyasanın izleyeceği yol daha net seviyelere bağlı görünüyor. Öncelikle 0,070 ile 0,072 dolar bandının korunması, ardından 0,078 ile 0,081 dolar aralığının geri alınması gerekiyor. Bu gerçekleşirse 0,09 ve 0,10 dolar bölgeleri bir sonraki hedef alanlar olarak izlenebilir.

Bölge Anlamı 0,070 ile 0,072 dolar Kısa vadeli ana destek 0,076 ile 0,078 dolar Kırılımın ilk izleneceği alan 0,081 dolar Güçlenme teyidi için kritik eşik 0,09 ile 0,10 dolar Yukarı yönlü senaryoda sonraki hedef bölgesi

Mevcut tabloda Dogecoin için görünüm tamamen güçlenmiş değil. Ancak desteğin korunması, kısa pozisyon kapanışları ve teknik göstergelerdeki zayıflığın derinleşmesi, piyasada olası bir toparlanma için erken sinyallerin izlenmesine neden oluyor. Yönün netleşmesi için piyasa katılımcıları özellikle 0,081 doların üzerinde kalıcı bir hareket arıyor.