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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin ETF’lerinde girişler durdu, haftalık akış yeniden pozitife döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin ETF'lerinde 24 Temmuz'da net giriş 0 dolarda kaldı.
  • 📊 Buna rağmen haftalık akış 21 Temmuz'daki 345.130 dolarlık girişle pozitife döndü.
  • 📉 $DOGE fiyatı 0,07 dolara inerken açık pozisyon büyüklüğü 1,10 milyar dolara çıktı.
  • 🧭 Analist Ali, 0,056 dolar desteği korunursa 0,16 dolar yönünün izlenebileceğini belirtiyor.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin ETF’lerinde bu hafta kısa süreli bir para girişi görülse de genel görünüm yeniden durgun seyretti. SoSoValue verilerine göre 24 Temmuz’da günlük toplam net giriş 0 dolar oldu. Aynı tablo 22 ve 23 Temmuz’da da görüldü.

İçindekiler
1 Haftalık akışta sınırlı toparlanma
2 Fiyat baskısı ve vadeli işlem verileri
3 Analistlerin izlediği destek bölgesi

Haftalık akışta sınırlı toparlanma

Haftanın dikkat çeken tek hareketi 21 Temmuz’da kaydedildi. O gün Dogecoin ETF’leri 345.130 dolarlık net giriş aldı. Böylece 6 Temmuz’dan bu yana süren sıfır giriş serisi kısa süreliğine kesildi.

Yeni piyasaya çıkan ya da işlem hacmi görece düşük kalan kripto ETF’lerinde sıfır akış görülen günler olağan kabul ediliyor. Özellikle Bitcoin ve Ethereum dışındaki varlıklara odaklanan ürünlerde bu tablo daha sık izleniyor.

Buna rağmen Dogecoin ETF’lerinde birikimli toplam net giriş 24 Temmuz itibarıyla 12,12 milyon dolara ulaştı. Haftalık bazda ise 345.130 dolarlık girişle 18 Haziran’da sona eren haftadan bu yana ilk kez pozitif görünüm kaydedildi.

Fiyat baskısı ve vadeli işlem verileri

Dogecoin fiyatı kripto piyasasındaki genel zayıflığa paralel hareket etti. Varlık son 24 saatte %0,17 düşüşle 0,07 dolara geriledi. Perşembe günü görülen satışlarla fiyat, Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Buna karşılık DOGE vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü 1,10 milyar dolara çıktı. Açık pozisyonların artarken fiyatın gerilemesi, bazı yatırımcıların düşüş beklentisiyle pozisyon aldığına işaret edebilir.

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Analistlerin izlediği destek bölgesi

Kripto analisti Ali, aylık grafikte TD Sequential göstergesinin alış sinyali ürettiğini ve DOGE’nin 0,056 dolar civarındaki ana destek bölgesine yaklaştığını belirtiyor.

Ali, 0,056 dolar çevresindeki desteğin korunması halinde Dogecoin’de önce 0,16 dolara doğru bir toparlanma görülebileceğini, daha geniş yükseliş hedefinde ise kanalın üst bandına yakın 0,45 dolar seviyesinin öne çıktığını aktarıyor.

ETF tarafındaki zayıf akışa karşın haftalık verinin yeniden pozitife dönmesi ve teknik göstergelerde ortaya çıkan sinyaller, Dogecoin için kısa vadede iki farklı görünümün aynı anda takip edildiğini gösteriyor. Bir yanda fiyat üzerindeki baskı sürerken diğer yanda destek bölgesinin korunup korunmayacağı piyasanın ana gündeminde yer alıyor.

SoSoValue verileri, Dogecoin ETF’lerinde 24 Temmuz itibarıyla birikimli toplam net girişin 12,12 milyon dolara ulaştığını gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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