Bitcoin’de 63.800 dolar desteği kısa vadeli yönü belirliyor

Bitcoin son 24 saatte gerileyerek piyasada yakından izlenen 63.800 dolar seviyesini yeniden test etti. BTC haberin yazıldığı sırada 63.967 dolardan işlem görürken günlük kayıp %1,72 oldu. Spot piyasada işlem hacmi 33,36 milyar dolara ulaştı. Bitcoin’in piyasa değeri 1,28 trilyon dolar, toplam kripto para piyasasındaki payı ise %58,86 seviyesinde kaldı.

Kritik destek seviyesi öne çıktı

Kripto para analisti Ali Martinez, 63.800 dolar seviyesinin kısa vadede kritik destek konumunda bulunduğunu belirtiyor. Bu bölgenin korunması halinde Bitcoin’in sonraki seanslarda 67.000 dolara doğru tepki verme ihtimali öne çıkıyor. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi durumunda satış baskısının artabileceği, aşağı yönde bir sonraki güçlü eşiğin ise 60.000 dolar civarında oluşabileceği değerlendiriliyor.

Ali Martinez, 63.800 doların destek olarak korunmasının Bitcoin’i 67.000 dolara taşıyabileceğini, bu seviyenin kırılması halinde ise 60.000 dolar bölgesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Destek ve direnç seviyeleri, alım satım kararlarında belirleyici olduğu için piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek hacimli dönemlerde bu tür eşikler, fiyatın yönü kadar yatırımcı psikolojisi üzerinde de etkili oluyor.

Türev piyasasında iştah azaldı, pozisyonlar korunuyor

Türev piyasa verileri ise daha karmaşık bir tablo ortaya koydu. Son 24 saatte türev işlem hacmi %8,27 düşüşle 43,26 milyar dolara geriledi. Opsiyon hacmi de %19,47 azalarak 1,79 milyar dolar oldu. Buna rağmen açık pozisyon miktarında belirgin bir çözülme görülmedi. Open Interest 48,84 milyar dolar, opsiyon açık pozisyonu ise 33,43 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Bu görünüm, yatırımcıların sert yönlü pozisyon kapatmak yerine piyasadan net sinyal beklediğine işaret ediyor. Teknik seviyelerin yakından izlendiği bu ortamda, hesap açma zahmeti gerektirmeyen CryptoAppsy, kripto yatırımlarınızı anlık fiyatlar, detaylı grafikler ve çoklu para birimi destekli portföy yönetimiyle tek bir ekranda birleştiriyor. Bu hepsi bir arada finans asistanı sayesinde akıllı fiyat alarmları kurarak fırsatları anında yakalayabilir, yalnızca elinizdeki coin’lere özel haberleri filtreleyebilir, yeni listelenen altcoin’leri radardan kaçırmadan keşfedebilir ve Fed faiz oranları gibi kritik makroekonomik verilerle piyasanın daima bir adım önünde olabilirsiniz.

Fonlama oranı dengeli seyre işaret etti

Piyasada yakından izlenen OI ağırlıklı fonlama oranı %0,0064 ile hafif pozitif bölgede bulunuyor. Göstergenin kısa süre önce negatif alandan çıkması, uzun pozisyonların sınırlı da olsa yeniden avantaj kazandığını gösteriyor. Yine de verinin düşük seviyede kalması, kaldıraç dengesinin henüz belirgin biçimde tek tarafa kaymadığını ortaya koyuyor.

Türev verileri, yatırımcıların agresif yön tercihi yapmak yerine teyit beklediğini gösteriyor; yüksek açık pozisyon seviyesi ise destek ya da direnç kırılırsa oynaklığın artabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin’in piyasa geneli üzerindeki etkisi nedeniyle bu varlıktaki yön değişimi Ethereum ve altcoinler dahil daha geniş kripto para piyasasında hissedilebiliyor. 67.000 doların aşılması risk iştahını destekleyebilir. Buna karşılık 60.000 dolara doğru bir geri çekilme, genel piyasa duyarlılığını zayıflatabilir.

Kısa vadede odak noktası 63.800 dolar olmaya devam ediyor. Bu seviyenin korunup korunamayacağı, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde hangi yöne yöneleceği açısından belirleyici olabilir.