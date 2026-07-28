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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin 0,081 dolar direncini yeniden test ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 0,081 dolar direncini yeniden test etmeye hazırlanıyor ve $DOGE için bu seviye yakından izleniyor.
  • 📊 Açık pozisyon büyüklüğü 1,15 milyar dolara çıkarken işlem hacmi de son bir haftada arttı.
  • 📉 RSI 43,74 seviyesinde kalırken fiyat 0,0968 dolar direncinin altında zayıf görünümünü sürdürüyor.
  • 🧭 Piyasada 0,07 dolar desteği korunursa toparlanma zemini güçlenebilir, bu seviyenin altı ise baskıyı artırabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Dogecoin, son haftalardaki satış baskısının ardından denge bulmaya ve kritik bir direnç bölgesini yeniden sınamaya çalışıyor. Kripto para, haberin yazıldığı sırada 0,07199 dolardan işlem görürken son 24 saatte %1,89 geriledi. Fiyat önemli bir eşiğin altında kalmaya devam etse de, açık pozisyonlardaki artış ve analistlerin olumlu değerlendirmeleri olası bir kırılma beklentisini canlı tutuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 Analistler 0,081 dolar seviyesini izliyor
3 Piyasa katılımı toparlanma sinyali veriyor
4 Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

Teknik görünümde kritik eşik

Dogecoin’de son zayıflığın temel nedeni, fiyatın 0,0968 dolar direnç seviyesinin üzerine yerleşememesi oldu. Bu tablo, daha geniş çaplı düşüş eğiliminin korunmasına yol açtı. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi 43,74 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında kaldığı için satıcıların halen sınırlı da olsa üstünlüğünü koruduğuna işaret ediyor.

İşlem hacmi de önceki yükseliş dönemlerinde görülen seviyelerin altında seyrediyor. Bu durum, alıcıların daha güçlü bir onay görmeden pozisyonlarını büyütmekte temkinli davrandığını gösteriyor.

Analistler 0,081 dolar seviyesini izliyor

Kripto analisti Ali Charts, Dogecoin için ilk büyük direnç seviyesinin 0,081 dolar olduğunu belirtiyor. Analiste göre bu seviyenin aşılması halinde fiyat 0,177 dolara doğru hareket alanı bulabilir. URPD verileri de 0,081 dolar çevresinde geçmişte yoğun birikim yaşandığını ortaya koyuyor ve bu bölgeyi daha da önemli hale getiriyor.

Ali Charts, Dogecoin için 0,081 doların ilk büyük direnç olduğunu, bu seviyenin aşılması halinde 0,177 dolardaki bir sonraki güçlü arz bölgesine doğru alan açılabileceğini vurguluyor.

Mini sözlük: URPD, belirli fiyat seviyelerinde ne kadar işlem gerçekleştiğini gösteren bir dağılım verisidir. Analistler bu göstergeyi, yoğun alım satım görülen destek ve direnç bölgelerini saptamak için kullanır.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0,07199 dolar
İlk önemli direnç0,081 dolar
Üst direnç0,0968 dolar
Olası sonraki hedef0,177 dolar
Yakın destek0,07 dolar

Piyasa katılımı toparlanma sinyali veriyor

CoinGlass verilerine göre açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 1,15 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Dogecoin son dip seviyelerine yakın işlem görmeye devam ederken gerçekleşti.

Son bir haftada işlem hacmi de yükseldi. Buna karşılık, haziranda görülen yoğun uzun pozisyon tasfiyelerine kıyasla tasfiye baskısı belirgin şekilde azaldı. Bu tablo, yatırımcıların yeni pozisyon açmayı sürdürdüğünü, ancak genel kaldıraç riskinin gerilediğini düşündürüyor.

Artan açık pozisyon ve güçlenen piyasa katılımı, spot fiyat henüz net bir trend dönüşü vermese de Dogecoin’e yönelik güvenin kademeli biçimde geri dönebileceğine işaret ediyor.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

Kısa vadede 0,081 dolar seviyesi en kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerine çıkması, yükseliş beklentilerini güçlendirebilir ve ek alım ilgisini beraberinde getirebilir.

Buna karşılık 0,07 dolar desteğinin altına inilmesi, satıcıların piyasadaki kontrolünü koruduğunu gösterebilir. Kripto para piyasasındaki yüksek oynaklık nedeniyle yatırımcılar fiyat hareketlerini, piyasa duyarlılığını ve yeni tetikleyici gelişmeleri yakından izliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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