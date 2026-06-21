Dogecoin aylık grafiğinde 2017 ve 2020’ye benzetilen üçgen yapı yeniden ortaya çıktı

Dogecoin, aylık grafiğinde yeniden görülen üçgen formasyonu nedeniyle yatırımcıların yakın takibine girdi. Piyasadaki bazı işlemciler, mevcut yapının 2017 ve 2020 döngülerinde görülen benzer sıkışmalarla örtüştüğünü belirtti. Son analizlerde 2026 görünümü de bu geçmiş örneklerle birlikte değerlendiriliyor.

Grafikte öne çıkan ortak yapı

Aylık zaman diliminde fiyatın daralan destek ve direnç çizgileri arasında sıkıştığı aktarılıyor. Teknik analizde üçgen formasyonu olarak bilinen bu yapı, çoğu zaman sonraki yön hareketi açısından izleniyor. Ancak tek başına formasyonun varlığı, yeni bir trendin başladığını göstermiyor.

İşlemciler, 2017 ve 2020 dönemlerinde de Dogecoin grafiğinde benzer üçgen uçlarının aynı trend çizgisine ulaştığını ve bu dönemlerin ardından güçlü fiyat hareketleri görüldüğünü söylüyor. Buna karşın geçmişteki benzerliklerin aynı sonucun tekrarlanacağını garanti etmediği, mevcut piyasa koşullarının önceki döngülerden farklılaşabileceği vurgulanıyor.

Trader Tardigrade, Dogecoin’in aylık grafiğinde aynı üçgen yapının üçüncü kez oluştuğunu ve formasyon uçlarının benzer bir trend çizgisinde buluştuğunu savundu.

Mevcut görünümün dikkat çekmesinin temel nedeni, üçgenin tepe noktasının yine aynı çizgi bölgesine yaklaşması oldu. Bu durum, bazı piyasa katılımcılarını olası bir yukarı kırılım ihtimali açısından daha dikkatli izlemeye yöneltti. Yine de analistler, yön teyidi gelmeden daha büyük bir hareketten söz etmek için erken olduğu görüşünde.

Dönem İzlenen yapı Piyasadaki yorum 2017 Üçgen formasyonu Sonrasında güçlü yükseliş görüldü 2020 Benzer üçgen sıkışması Sonrasında sert fiyat hareketi yaşandı 2026 Trend çizgisine yaklaşan üçgen ucu Kırılım ihtimali izleniyor

2022 dipleri yeniden test edilebilir

Bazı analistler ise daha güçlü bir toparlanma başlamadan önce Dogecoin’in 2022’de görülen dip bölgelere yeniden dönebileceğini düşünüyor. Söz konusu alanın önemli bir destek bölgesi olarak çalışabileceği, böyle bir geri çekilmenin alıcıların eski fiyat seviyelerinde ne kadar etkin kaldığını gösterebileceği ifade ediliyor.

Hailey LUNC XRP, önümüzdeki aylarda Dogecoin’in 2022 diplerini yeniden test edebileceğini, ardından daha uzun bir birikim sürecine girebileceğini öne sürdü.

Fiyat bu bölgeye ulaşırsa, yatırımcılar satış baskısının yavaşlayıp yavaşlamadığını, işlem hacminin istikrarlı kalıp kalmadığını ve fiyat hareketinin daralıp daralmadığını izleyecek. Bu tür işaretler taban oluşumuna işaret edebilir. Öte yandan destek yakınında talebin zayıf kalması, kısa vadeli yatırımcılar açısından aşağı yönlü riski artırabilir.

Geniş piyasa görünümü belirleyici olabilir

Dogecoin fiyatı çoğu zaman daha geniş kripto para piyasasındaki risk iştahıyla birlikte hareket ediyor. Piyasada güven arttığında meme coinlere ilgi de yükselebiliyor; buna karşılık genel görünüm zayıfladığında bu varlıklar daha sert baskı altında kalabiliyor. Bu nedenle mevcut teknik yapının ilerleyişi yalnızca grafikteki formasyona değil, Bitcoin ve genel piyasa gücüne de bağlı olabilir.

Şimdilik yatırımcılar aylık üçgen yapıyı, ilgili trend çizgisini ve 2022 dip bölgesini izliyor. Olası bir kırılımın daha güçlü işlem hacmi ve devam eden alımlarla desteklenmesi gerekebilir. Bu teyit oluşana kadar Dogecoin için bekleme sürecinin sürdüğü görülüyor.