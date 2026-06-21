Bittensor, 214 dolar ile 220 dolar aralığındaki desteğin korunması halinde 270 dolara yükselebilir

Bittensor fiyatı, son geri çekilmenin ardından kritik destek bölgesinin üzerinde dengelenmeye çalışıyor. Piyasadaki son görünüm, alıcıların belirli bir aralığı savunmayı sürdürdüğüne işaret ederken, teknik göstergelerde satış baskısının zayıfladığı ve ilk etapta bir istikrar arayışının öne çıktığı görülüyor. Destek korunursa fiyatın yeniden yukarı yönlü tepki vermesi beklenebilir, ancak bu bölgenin kaybedilmesi düzeltmenin derinleşmesi riskini gündemde tutuyor.

Fiyat görünümünde 214 dolar ile 220 dolar aralığı öne çıkıyor

Haberde yer verilen verilere göre TAO, yazım sırasında 234,23 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 352,09 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,58 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %4,31’lik artış, teknik görünümde toparlanma ihtimalini yeniden öne çıkardı.

Kripto para analisti Umair Orakzai, Bittensor fiyatının geri çekilme sonrasında konsolide olduğunu ve önemli destek seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını belirtti. Bittensor, yapay zeka odaklı merkeziyetsiz bir ağ olarak biliniyor ve TAO tokeni bu ekosistemin yerel varlığı olarak kullanılıyor.

Analist Umair Orakzai’ye göre Bittensor fiyatı geri çekilmenin ardından kritik destek bölgesinde dengelenmeye çalışıyor ve ilk tepkiler bu seviyede talebin sürdüğünü gösteriyor.

Bununla birlikte daha geniş teknik yapı tamamen güçlü görünmüyor. Son yükselişte fiyatın belirgin bir şekilde daha yüksek tepe oluşturmaması, yükseliş eğiliminin devamı konusunda temkinli olunmasına neden oluyor. Bu nedenle 214 dolar ile 220 dolar aralığı, kısa vadeli yön açısından yakından izlenen başlıca bölge haline geldi.

Gösterge Seviye Anlamı Anlık fiyat 234,23 dolar Destek bölgesinin üzerinde işlem görüyor Destek aralığı 214 dolar ile 220 dolar Korunursa yukarı yönlü tepki ihtimali güçlenebilir Direnç seviyesi 270 dolar Olası yükselişte ilk önemli hedef olarak izleniyor

Teknik göstergeler satış baskısında yavaşlamaya işaret ediyor

Alıcıların fiyat hareketini desteklemeyi sürdürdüğü aktarılırken, ilk tepkinin bu seviyede talebin halen güçlü olduğuna işaret ettiği değerlendiriliyor. 214 dolar ile 220 dolar bölgesi korunursa TAO fiyatında 270 dolara doğru bir toparlanma görülebilir. Buna karşılık söz konusu aralığın aşağı yönlü kırılması halinde önümüzdeki işlemlerde düzeltmenin devam etmesi olası kabul ediliyor.

TradingView verilerine göre Bittensor son dönemde dalgalı bir fiyat yapısı sergiledi. Varlık haziranın ilk haftasında 360 doların üzerini gördükten sonra sert biçimde geriledi ve yaklaşık 189 dolarda yerel dip oluşturdu. Ardından gelen toparlanma fiyatı 280 dolara taşıdı, ancak bu seviyede yeniden baskıyla karşılaşan TAO daha sonra 233,95 dolar civarında yatay bir alana çekildi.

Teknik göstergeler de olası bir dönüş ihtimaline dikkat çekiyor. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, 47,04 seviyesinde ve 45,68 düzeyindeki sinyal çizgisinin üzerinde bulunuyor. Bu görünüm, aşırı satım baskısının etkisini kaybetmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.

MACD göstergesi tarafında ise sınırlı da olsa yukarı yönlü bir kesişim dikkat çekiyor. Mavi çizginin eksi 3,42 seviyesine yükselerek turuncu çizginin üzerine çıkması, kısa vadede satış baskısının hafiflediğine işaret eden unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Haberde aktarılan teknik tablo, destek bölgesi korunursa Bittensor fiyatında 270 dolara doğru bir toparlanma ihtimalinin masada kaldığını, desteğin kaybı halinde ise düzeltmenin sürebileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte söz konusu değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat öngörüsü niteliği taşıyor. Kripto para piyasalarında oynaklık yüksek seyrettiği için destek ve direnç seviyelerinin yakından izlenmesi önemini koruyor.