DCG destekli Yuma, Bittensor ekosistemine kurumsal erişim sağlayan fonu başlattı

Digital Currency Group destekli yatırım şirketi Yuma, kurumsal yatırımcılara Bittensor ekosistemine çeşitlendirilmiş erişim sunan yeni bir fon başlattı. Şirket, tek bir yatırım aracı üzerinden Bittensor’un yerel tokenı TAO’ya ve yapay zeka odaklı alt ağlardan oluşan bir sepete erişim sağlandığını açıkladı.

Bittensor odaklı yeni yatırım aracı

Yuma Total Market Fund, yatırımcıların tek tek alt ağ tokenlarını seçmesine gerek kalmadan daha geniş Bittensor ekosistemine ulaşmasını amaçlıyor. Fonun, özellikle merkeziyetsiz yapay zeka temalı yatırım ürünlerini artırmaya çalışan varlık yöneticilerinin son dönemdeki eğilimiyle uyumlu bir adım olduğu görülüyor.

Fon, kimliği açıklanmayan bir ana yatırımcıdan sağlanan başlangıç sermayesiyle faaliyete geçti. Yuma, yatırım şirketi olarak dijital varlık ve blokzincir odaklı alanlarda kurumsal ürünler geliştiren bir yapı olarak biliniyor.

Bittensor, yapay zeka altyapısı ve uygulamalarının geliştirilmesini destekleyen merkeziyetsiz bir ağ olarak öne çıkıyor. Ağ içinde bilgi işlem, pazar yerleri ve kimlik gibi alanlara odaklanan özel alt ağlar bulunuyor.

Mini sözlük: Alt ağ, daha büyük bir blokzincir veya ağ yapısı içinde belirli bir göreve odaklanan özel bölüm anlamına gelir. Bittensor’da bu yapılar, yapay zeka ile ilgili farklı hizmet ve uygulamaları ayrı ayrı çalıştırmak için kullanılır.

Yuma, ağdaki 128 alt ağın toplam değerinin 900 milyon doların üzerinde olduğunu savundu. Buna karşılık ağ takip platformu Taostats, birleşik alt ağ değerini 300 milyon dolara daha yakın gösteriyor. TAO’nun piyasa değeri ise yaklaşık 2,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Metrik Veri Alt ağ sayısı 128 Yuma’nın alt ağ değer tahmini 900 milyon doların üzeri Taostats verisi Yaklaşık 300 milyon dolar TAO piyasa değeri Yaklaşık 2,4 milyar dolar

Yuma Total Market Fund, TAO tokenına ve yapay zeka odaklı alt ağ sepetine tek araç üzerinden erişim sunarak yatırım sürecini sadeleştirmeyi hedefliyor.

Kurumsal ilgi ve ETF başvuruları

Bittensor ekosistemine kurumsal ilgi, ağın alt ağ ekonomisi büyüdükçe arttı. Grayscale, nisan ayında yaptığı çeyreklik yeniden dengelemede Grayscale Decentralized AI Fund içindeki TAO ağırlığını yüzde 43’e çıkardı. Daha sonra bu oran yaklaşık yüzde 20’ye gerilerken, fonun en büyük pozisyonu yaklaşık yüzde 44 ile Near Protocol’un NEAR tokenı oldu.

Varlık yöneticileri, yatırımcıların TAO’ya erişimini genişletmek için de yeni adımlar atıyor. Bitwise, nisan ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’e TAO Strategy ETF başvurusu sundu. Grayscale ise mevcut Bittensor Trust yapısını, onay çıkması halinde NYSE Arca’da işlem görecek spot TAO ETF’sine dönüştürmek için güncellenmiş kayıt başvurusunda bulundu.

Grayscale araştırma biriminin başındaki Zach Pandl, merkezi yapay zeka sağlayıcılarına bağımlılığın risk taşıdığını, bu nedenle Bittensor ve TAO gibi merkeziyetsiz alternatiflere talebin artmasını beklediklerini kaydetti.

Anthropic kısıtlamaları merkeziyetsiz yapay zekayı yeniden öne çıkardı

Merkeziyetsiz yapay zeka yaklaşımı, yapay zeka altyapısı ile hesaplama gücünü tek bir sağlayıcı yerine blokzincir tabanlı ağlara dağıtıyor. Bu model, ABD Ticaret Bakanlığı’nın ulusal güvenlik ve ihracat denetimi gerekçeleriyle Anthropic’in Fable 5 ve Mythos 5 modellerine açık erişimi askıya almasının ardından yeniden dikkat çekti.

Zach Pandl, söz konusu adımın yapay zekada merkezi kontrolün doğurduğu riskleri görünür hale getirdiğini vurguladı. Pandl, yatırımcıların alternatif arayışına yönelmesiyle birlikte Bittensor ve TAO gibi merkeziyetsiz yapay zeka projelerine talebin yükselebileceğini öngörüyor.

Öte yandan kısıtlamalarda gevşeme işaretleri de ortaya çıktı. ABD Ticaret Bakanlığı cuma günü Mythos 5 erişimini yeniden açtı. Axios, Trump yönetiminin Anthropic’in Fable 5 modeline açık erişimi gelecek hafta kadar erken bir tarihte yeniden başlatmasına izin vermesinin beklendiğini yazdı.