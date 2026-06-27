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Ethereum (ETH)

Ethereum 1.580 dolarda toparlanma sinyali verdi! Sıradaki hareket piyasaya ne söyleyecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 1.580,68 dolarda toparlanma sinyali verdi ve kısa vadeli yön yeniden tartışılmaya başladı.
  • 📈 Analistler 1.605 ile 1.668 dolar direncini, ardından 1.823 ile 1.850 dolar aralığını izliyor ve $ETH’de alım ilgisinin sürüp sürmeyeceğine bakıyor.
  • 🧭 1.680 ile 1.690 dolar talep bölgesi korunursa yükseliş denemesi güçlenebilir.
  • 🌍 Ethereum’daki kısa vadeli yön, altcoinler ve DeFi cephesindeki piyasa algısını da etkileyebilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ethereum son düşüşün ardından dip seviyelerden tepki alarak toparlanma işaretleri verdi. Ancak analistler, bu hareketin kalıcı bir yükseliş trendinin başlangıcı mı yoksa yeni bir geri çekilme öncesindeki kısa soluklu bir sıçrama mı olduğu konusunda ikiye ayrılmış durumda.

İçindekiler
1 Fiyat toparlandı, temkinli görünüm korunuyor
2 Kısa vadeli yapıda alım ilgisi öne çıktı
3 Destek bölgesi yön tayininde belirleyici olabilir

Fiyat toparlandı, temkinli görünüm korunuyor

ETH, haberin hazırlandığı sırada 1.580,68 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 1,95 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 19,35 milyar dolar, piyasa değeri ise 190,76 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum, toplam kripto para piyasasının yüzde 9,17’sini oluşturuyor. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için kullanılan en büyük blokzincir ağlarından biri olarak öne çıkıyor.

More Crypto Online, X üzerinden yaptığı değerlendirmede Ethereum fiyatının cuma günü yeni bir dip gördüğünü ve üçüncü düşüş dalgasının tamamlanmış olabileceğini belirtti. Analiste göre devam eden toparlanma, daha büyük bir düşüş trendi öncesinde görülen dördüncü dalga niteliği taşıyabilir. Bu nedenle kısa vadeli görünümde iyileşme olsa da genel tabloyu halen zayıf bulanlar var.

More Crypto Online, mevcut yükselişin ana düşüş trendini sona erdirdiğini göstermediğini, hareketin şimdilik düzeltme niteliğinde değerlendirildiğini vurguladı.

Bu senaryoda ilk direnç bölgesi 1.605 ile 1.668 dolar arasında yer alıyor. Alıcıların bu aralığın üzerine çıkması halinde 1.823 ve 2.224 dolar seviyeleri sonraki direnç alanları olarak izleniyor. Yine de bazı analistler, mevcut hareketin güçlü bir yükseliş başlangıcından çok teknik bir düzeltmeye işaret ettiğini düşünüyor.

Kısa vadeli yapıda alım ilgisi öne çıktı

Smart Money Concepts yaklaşımını kullanan analistler ise daha yapıcı bir kısa vadeli tablo çiziyor. Buna göre ETH, önceki dip seviyelerin altına kısa süreli sarktıktan sonra 1.670 ile 1.690 dolar talep bölgesinden hızlı biçimde toparlandı. Bu tür hareketler, satış baskısının karşılandığı ve ardından alıcıların yeniden kontrolü ele aldığı likidite temizliği olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Smart Money Concepts, fiyat hareketlerinde büyük oyuncuların iz bıraktığı düşünülen likidite alanlarını, arz talep bölgelerini ve piyasa yapısını inceleyen teknik analiz yaklaşımı olarak biliniyor.

Bu tepkinin ardından Ethereum’da daha yüksek diplerden oluşan bir yapı ortaya çıktı. Analistler, 1.735 ile 1.755 dolar direnç bölgesinin aşılmasının olumlu görünümü güçlendirebileceğini belirtiyor. Bu durumda 1.750 ve 1.800 dolar ara hedefler olarak izlenirken, ana hedef bölgesi 1.830 ile 1.850 dolar aralığında bulunuyor.

Destek bölgesi yön tayininde belirleyici olabilir

Aynı değerlendirmede, önceki uzun pozisyonun ETH’nin 1.700 dolardan 1.778 dolara yükselmesiyle yaklaşık 780 puanlık bir hareket ürettiği kaydedildi. Fiyatın daha sonra geri çekildiği ve yeniden 1.680 ile 1.690 dolar talep bölgesine döndüğü belirtildi. Bu alanın yeniden alıcı çekip çekmeyeceği kısa vadede yakından izleniyor.

Alım ilgisinin bu bölgede korunması halinde Ethereum’un 1.830 ile 1.850 dolar bandına doğru yeniden ivme kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık yakın dirençlerin aşılamaması ya da destek seviyelerinin kaybedilmesi, son yükselişin geçici bir tepki olarak kalmasına yol açabilir.

Ethereum’un yönü yalnızca kendi fiyatı açısından değil, daha geniş piyasa algısı bakımından da önem taşıyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan varlığın performansı, merkeziyetsiz finans ekosistemi, altcoinler ve genel risk iştahı üzerinde etkili olabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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