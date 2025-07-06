Ethereum (ETH)

Ethereum Bomba Gibi Geliyor: Fiyatın Yükseleceğini Söyleyen 4 Güçlü Sinyal

Özet

  • Altcoin kralı Ethereum, Haziran’daki küçük kaybın ardından toparlanma sinyalleri veriyor.
  • Şu anda Layer-2 ücret reformu, kurumsal hazine alımları, balinaların alımları Fiyata güç veriyor.
  • Üstelik fonlar başka ağlara kaçmak yerine Ethereum ekosistemi içinde dolaşıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

En büyük altcoin Ethereum (ETH) $2,513.06, Haziran’ı yüzde 2 düşüşle kapatarak 30 Haziran’da 2 bin 800 dolar seviyesinin altına düştü. Bu düşüşün temel besleyicileri küresel tarife gerilimleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz konusundaki belirsiz yaklaşımının piyasada temkinli bir havaya yol açması oldu. Yine de ETH, bu ay içinde ve sonrasında fiyatını yukarı taşıyabilecek dört güçlü sinyal barındırıyor. Analistler bu sinyaller yılın üçüncü çeyreğinde altcoin’de önemli bir toparlanma potansiyeline işaret ediyor.

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Layer-2’lerdeki Ücret Yarışı Ethereum’un Kaderini BelirliyorKurumsal Alımlar Fiyata Güç Katıyor

Layer-2’lerdeki Ücret Yarışı Ethereum’un Kaderini Belirliyor

L2’nin verilerinin de doğruladığı gibi, 13 Mart 2024 tarihinde devreye giren Dencun güncellemesi Layer-2 uygulamalarının ana Blockchain‘e toplu işlem verisi yazma maliyetini keskin biçimde düşürdü. Nitekim Ethereum’un baz Blockchain içi geliri yıllık 30 milyon dolardan ilk çeyrekte 500 bin dolara geriledi.

Staking getirisinin azalması da bazı yatırımcıları altcoin devinden uzaklaştırdı. Ancak fonlar rakip ağlara değil, Optimism, Arbitrum ve Mantle gibi Ethereum tabanlı ölçekleme coin’lerine yöneldi.

Bu tablo yüzeyde zayıflık gibi görünse de ekosistemdeki toplam ekonomik faaliyetin halen Ethereum altyapısını beslediğini ortaya koyuyor. Analistlere göre Layer-2‘lerdeki ücret yarışı sonuçlandığında kullanım yoğunluğu tek bir standart etrafında toplanacak ve Ethereum Blockchain’inin değer yakalama yeteneği yeniden artacak. Uzmanlar piyasanın bu uzun vadeli sinyali henüz tam fiyatlamadığının altını çiziyor.

Kurumsal Alımlar Fiyata Güç Katıyor

Kurumsal cephede SharpLink Gaming’in Mayıs sonundaki 30 milyon dolarlık ETH alımı öne çıktı. Wall Street, şirketin hazine stratejisini Bitcoin $108,045.48 öncüsü Strategy’e benzeterek hisseyi sekiz günde 20 katına yaklaştırdı. 22 Haziran’da kaydedilen 39 milyon dolarlık balina alımı da benzer bir güven oyu vererek borsalardaki ETH arzını azalttı.

Ethereum Fiyat Grafiği

Son olarak New York merkezli Bit Digital, 25 Haziran’da 34 milyon dolarlık Bitcoin satıp Ethereum’a geçeceğini duyurdu. Yönetim, satın alınan coin’leri stake ederek Layer-2 getirilerine erken erişmeyi amaçlıyor. Peş peşe gelen üç büyük talep yatırımcıların Temmuz ve sonrasında Ethereum’un potansiyelinden pay kapmak istediğini gösteriyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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