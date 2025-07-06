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Kripto Para Piyasasında Dengeler Değişiyor: Yıkılmaz Denilen Kaleler Zorlanıyor

Özet

  • Haziran’da DEX'lerin payı yüzde 27,9 ile zirve yaptı.
  • DEX'ler arasında başı PancakeSwap başı çekti.
  • DEX’ler jeopolitik dalgalanma sırasında yenilik avantajıyla öne çıktı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Haziran ayında merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacimleri toplam spot piyasada yüzde 27,9’luk paya ulaşıp rekor kırdı. Aynı süreçte küresel kripto para piyasa değeri Orta Doğu’daki artan gerilime karşın yalnızca yüzde 2,62 arttı. Enerji arzı kesintisi kaygıları fiyatları baskılasa da DEX’ler merkezi borsalara (CEX) kıyasla üstün performans gösterdi. Yıl bazında CEX hacimleri yatay kalırken DEX hacimleri iki katına çıktı.

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DEX Hacimleri Neden Yükseliyor?CeDeFi Modelleri Dengeleri Değiştirdi

DEX Hacimleri Neden Yükseliyor?

Binance Research‘ün verilerine göre PancakeSwap, Nisan’da yüzde 16 olan payını Haziran’da yüzde 42’ye çıkararak yükselişin lokomotifi oldu. Alpha’daki işlem paritelerini genişleten Infinity güncellemesi hız, maliyet ve likidite verimliliğini artırdı. Solana ekosisteminde PumpSwap ilgiyi korurken Raydium, Orca ve Meteora Ocak ayında yakaladıkları memecoin ivmesini sürdüremedi.

Hyperliquid’in spot hacmi Ocak-Haziran arasında 6 milyar dolardan 10 milyar dolara tırmandı ve rekabeti kızıştırdı. Dünya çapında artan Blockchain içi faaliyet, likiditeyi derinleştirerek DEX’lerin cazibesini artırdı. Esnek düzenleyici ortam, yeni özelliklerin hızla devreye alınmasına imkan tanıyarak Blockchain içi işlemleri öne çıkardı.

CeDeFi Modelleri Dengeleri Değiştirdi

Öte yandan CEX‘ler likiditenin kaçışını yavaşlatmak için hibrit CeDeFi modellerini benimsemeye başladı. CEX havuzlarından beslenip işlemi Blockchain içinde sonuçlandıran bu yapı düşük kayma, MEV koruması ve hızlı onay ile DEX ölçeklenebilirliğini artırdı. Böylece merkezi ve merkeziyetsiz pazarlar arasındaki fark daraldı.

Kripto Para Piyasası – CEX vs DEX

CEX hacimleri ise hala bireysel spekülasyonu, makroekonomi ve volatiliteye bağımlı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve jeopolitik riskler yatırımcı isteğini sınırlarken DEX’lerin yenilik odaklı esnekliği onlara avantaj sağladı. Son tablo CEX’lerin kripto para piyasasındaki hakimiyetinin zayıfladığını gösteren güçlü bir sinyal sunuyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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