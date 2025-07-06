Kripto Para Piyasasında Dengeler Değişiyor: Yıkılmaz Denilen Kaleler Zorlanıyor

Haziran ayında merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacimleri toplam spot piyasada yüzde 27,9’luk paya ulaşıp rekor kırdı. Aynı süreçte küresel kripto para piyasa değeri Orta Doğu’daki artan gerilime karşın yalnızca yüzde 2,62 arttı. Enerji arzı kesintisi kaygıları fiyatları baskılasa da DEX’ler merkezi borsalara (CEX) kıyasla üstün performans gösterdi. Yıl bazında CEX hacimleri yatay kalırken DEX hacimleri iki katına çıktı.

DEX Hacimleri Neden Yükseliyor?

Binance Research‘ün verilerine göre PancakeSwap, Nisan’da yüzde 16 olan payını Haziran’da yüzde 42’ye çıkararak yükselişin lokomotifi oldu. Alpha’daki işlem paritelerini genişleten Infinity güncellemesi hız, maliyet ve likidite verimliliğini artırdı. Solana ekosisteminde PumpSwap ilgiyi korurken Raydium, Orca ve Meteora Ocak ayında yakaladıkları memecoin ivmesini sürdüremedi.

Hyperliquid’in spot hacmi Ocak-Haziran arasında 6 milyar dolardan 10 milyar dolara tırmandı ve rekabeti kızıştırdı. Dünya çapında artan Blockchain içi faaliyet, likiditeyi derinleştirerek DEX’lerin cazibesini artırdı. Esnek düzenleyici ortam, yeni özelliklerin hızla devreye alınmasına imkan tanıyarak Blockchain içi işlemleri öne çıkardı.

CeDeFi Modelleri Dengeleri Değiştirdi

Öte yandan CEX‘ler likiditenin kaçışını yavaşlatmak için hibrit CeDeFi modellerini benimsemeye başladı. CEX havuzlarından beslenip işlemi Blockchain içinde sonuçlandıran bu yapı düşük kayma, MEV koruması ve hızlı onay ile DEX ölçeklenebilirliğini artırdı. Böylece merkezi ve merkeziyetsiz pazarlar arasındaki fark daraldı.

CEX hacimleri ise hala bireysel spekülasyonu, makroekonomi ve volatiliteye bağımlı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve jeopolitik riskler yatırımcı isteğini sınırlarken DEX’lerin yenilik odaklı esnekliği onlara avantaj sağladı. Son tablo CEX’lerin kripto para piyasasındaki hakimiyetinin zayıfladığını gösteren güçlü bir sinyal sunuyor.