Bitcoin’i Vuran 8.6 Milyar Dolarlık Transferler İçin Kritik Çözümleme: Satış Yok, Güncelleme Var

Bitcoin $108,045.48‘in ilk döneminde çıkarılan 80 bin adet BTC, 4 Temmuz 2025 Cuma günü tek seferde SegWit cüzdan adreslerine taşındı. 2011 yılından beri hareketsiz duran sekiz cüzdan adresinde kaydedilen bu hareketlilik kripto para dünyasını şaşırttı. 14 yıldır hareketsiz duran bu adreslerin kime ait olduğu bilinmiyor ve işlemlerin toplam değeri yaklaşık 8.6 milyar dolar. Olay, cüzdan adreslerinin sahibinin niyeti ve kimliği üzerine yoğun merak doğurdu.

Sekiz Eski Cüzdan Adresinin Devasa Bitcoin Transferinin Detayları

Blockchain verileri her biri 10 bin adet BTC içeren ve 1- ile başlayan sekiz eski Satoshi dönemi cüzdan adresinin aynı dakika içinde bc1q… ile başlayan biçime geçtiğini gösteriyor. SegWit yapısı daha düşük ücret ve yüksek güvenlik sunuyor, dolayısıyla transfer teknik bir modernizasyona işaret ediyor.

Blockchain içi analiz platformu Arkham’a göre sekiz cüzdan adresi tek bir bireye ait. Fonlar borsalara girmediği için satış baskısı oluşmadı. Arkham, transferlerin “adres cüzdanı yükseltmesi” olduğunu bildirdi. Böylece “dev balina satıyor” söylentileri geçersiz hale geldi.

Uzmanlar toplu transferlerin cüzdan adresi anahtar yönetimini kolaylaştırmak veya saklama altyapısını yenilemek gibi operasyonel amaçlarla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Cüzdan adreslerinin sahibinin kim olduğu konusunda belirsizlik sürüyor.

Coinbase Yöneticisi İddialara Yanıt Geldi

X’te bir kullanıcı 10 bin adet BTC taşıyan cüzdan adreslerinden birinin 2013’te 1.5 adet BTC’lik bir işlem gerçekleştiriğine dair ekran görüntüsü paylaştı ve forum bağlantısı sundu. Kullanıcının bu iddiası X’te hızla yayıldı.

Coinbase yöneticisi Conor Grogan, işlemin hiç gerçekleşmediğini belirtip paylaşımı “uydurma” olarak niteledi. Grogan, Blockchain kaydını gösteren ekran görüntüsü paylaşarak adreste 1.5 adet BTC’lik bir giriş-çıkış bulunmadığını kanıtladı.

Bu karşı çıkış Blockchain şeffaflığının yanlış bilgi yayılımını durdurma gücünü gösterdi. Analistler, erken dönem Bitcoin’lerinin hareketlerine ilişkin doğrulanmamış iddiaların gereksiz paniğe yol açabileceğini hatırlatarak uyarıyor.