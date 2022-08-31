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Popüler kripto para analisti Nicholas Merten, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın ekonomi hakkındaki son konuşmasının ardından kripto para birimlerinin fiyatı hakkında görüşlerini bildirdi.

Kripto Paralarda Düşüş Derinleşebilir

Jerome Powell Cuma günü yaptığı açıklamalarında Federal Rezerv’in faiz oranlarını yükselteceğini ve bir süre sıkı para politikası uygulayarak enflasyonu kontrol altına alacağını duyurdu. Açıklama sonrasında birçok uzman kripto para analisti çeşitli yorumlarda bulundu. Youtube üzerinden açıklamalarda bulunan DataDash sunucusu 515.000 abonesine Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalar sonucunda kripto para ve diğer finansal piyasaların daha fazla zarar göreceğini belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Yalnızca 15 Ağustos’taki kısa vadeli düzeltmeden değil, aynı zamanda Jerome Powell’ın yaptığı son konuşmanın ardından daha geniş ayı piyasası düzeltmesini ve daha sert para politikasının ardından kripto para birimlerinde düşüş daha da derinleşeceğine inanıyorum.

Ancak Federal Rezerv’in uyguladığı politika ile kısa vadede piyasalara zarar verse bile enflasyonu frenleyerek yapması gerekeni uyguladığını söyleyerek açıklamalarında şunları söyledi:

Dürüst olmalıyım, çoğumuzun Federal Rezerv hakkında olumsuz bir görüşü olduğunu biliyorum. Ancak Fed, para politikası perspektifinden tam olarak yapması gerekeni yapıyor. Faiz oranlarını yükseltiyor, dengede ufak tefek indirimleri düşünüyor. Hatta 100 baz puanlık bir hamle FED’in yapabileceği en iyi şey olacağını söyleyebilirim… Şok ve huşu içinde olmak, temelde ekonomiyi geçici bir düşüşe sokmak, kısa vadede tüketici talebini soğutmak ve bizi tekrar dengeye getirmek en iyisi olurdu.

Bitcoin İçin Alım Fırsatı

Bununla birlikte analist, Fed’in eylemlerinin neden olduğu fiyat düşüşünün ve mevcut ayı sezonunun lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’u ( ETH ) satın almak için oldukça iyi bir fırsat sunduğunu öne sürerek şunları söyledi: