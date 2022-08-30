Kripto para piyasalarında yaşanan volatilite ile birlikte kıdemli analist Bitcoin (BTC) ve altcoinlerin fiyat hareketi konusunda yatırımcıları uyardı!

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Kripto para piyasalarının önde gelen uzman analisti, hafta sonu piyasalarda ani bir düşüş yaşanmasının ardından yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı.

Bitcoin’de Boğa Tuzağı

Kıdemli analist Justin Bennett Twitter üzerinden 107.100 takipçisine kripto para birimi fiyatlarının düşmeye devam etmesini beklediğini açıkladı. Ayrıca yaşanan son toparlanmanın yatırımcıları bir rallinin başladığına inandıran boğa tuzağı olabileceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Mevcut piyasa koşullarında hafta başında yaşanan küçük çaplı yükseliş, bir boğa tuzağından başka bir şey değil. Ayrıca Bitcoin geçen Nisan ayından bu yana ikinci kez grafiklerindeki yükselen kanalın altına düştü.

Uzman analist daha sonra, olumsuz makroekonomik görünüm nedeniyle altcoinlerin güvenli bir liman olup olmadığı konusunda görüşlerini bildirdi. Analist altcoinlerin fiyat hareketleriyle ilgili şunları söyledi:

Altcoinlerin çok fazla geri çekilmeyeceğini söyleyenler oldu… Ancak ne yazık ki yanıldılar. Altcoinler, son ayı piyasasında %90 oranının üzerinde gerileme yaşadı. Dolayısıyla yaşanan şiddetli enflasyon, küresel bir durgunluk vb. ile %74 oranında düşüşte duracaklarını düşünmek bence saflık olur.

Altcoin Yorumu

Bununla birlikte Justin Bennett lider kripto para birimi Bitcoin hakkında grafik paylaşarak, Mayıs ayından 2016 yılına kadar uzanan günlük ve haftalık mumları ele alıyor. Uzman analist yaptığı incelemeler sonucunda şunları söyledi:

Altcoinler günlük grafikte nasıl görünüyor, haftalık olarak nasıl görünüyorlar. Bence Bitcoin’in yukarı yönlü gidecek az yeri var.

Öte yandan uzman kripto para analisti, Federal Rezerv başkanı Jerome Powell’ın faiz kararını açıklamasının ardından geçen Cuma günü S&P 500’ün nasıl düştüğünü hatırlatarak analizini sonlandırıyor. Ayrıca Justin Bennett, risk altındaki varlıkların kısa vadede umut verici görünmediğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: