Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Analistten Yatırımcıları Üzecek Haber: Bitcoin’in Gidecek Az Yeri Var!

Analistten Yatırımcıları Üzecek Haber: Bitcoin’in Gidecek Az Yeri Var!

Kripto para piyasalarında yaşanan volatilite ile birlikte kıdemli analist Bitcoin (BTC) ve altcoinlerin fiyat hareketi konusunda yatırımcıları uyardı!
22:45
30 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının önde gelen uzman analisti, hafta sonu piyasalarda ani bir düşüş yaşanmasının ardından yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı.

Bitcoin’de Boğa Tuzağı

Kıdemli analist Justin Bennett Twitter üzerinden 107.100 takipçisine kripto para birimi fiyatlarının düşmeye devam etmesini beklediğini açıkladı. Ayrıca yaşanan son toparlanmanın yatırımcıları bir rallinin başladığına inandıran boğa tuzağı olabileceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Mevcut piyasa koşullarında hafta başında yaşanan küçük çaplı yükseliş, bir boğa tuzağından başka bir şey değil. Ayrıca Bitcoin geçen Nisan ayından bu yana ikinci kez grafiklerindeki yükselen kanalın altına düştü.

Uzman analist daha sonra, olumsuz makroekonomik görünüm nedeniyle altcoinlerin güvenli bir liman olup olmadığı konusunda görüşlerini bildirdi. Analist altcoinlerin fiyat hareketleriyle ilgili şunları söyledi:

Altcoinlerin çok fazla geri çekilmeyeceğini söyleyenler oldu… Ancak ne yazık ki yanıldılar. Altcoinler, son ayı piyasasında %90 oranının üzerinde gerileme yaşadı. Dolayısıyla yaşanan şiddetli enflasyon, küresel bir durgunluk vb. ile %74 oranında düşüşte duracaklarını düşünmek bence saflık olur.

Altcoin Yorumu

Bununla birlikte Justin Bennett lider kripto para birimi Bitcoin hakkında grafik paylaşarak, Mayıs ayından 2016 yılına kadar uzanan günlük ve haftalık mumları ele alıyor. Uzman analist yaptığı incelemeler sonucunda şunları söyledi:

Altcoinler günlük grafikte nasıl görünüyor, haftalık olarak nasıl görünüyorlar. Bence Bitcoin’in yukarı yönlü gidecek az yeri var.

Öte yandan uzman kripto para analisti, Federal Rezerv başkanı Jerome Powell’ın faiz kararını açıklamasının ardından geçen Cuma günü S&P 500’ün nasıl düştüğünü hatırlatarak analizini sonlandırıyor. Ayrıca Justin Bennett, risk altındaki varlıkların kısa vadede umut verici görünmediğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para birimlerinde yaşanan küçük çaplı toparlanmalara dikkat edin. S&P 500’ün Cuma günü ne konuma geldiğini unutmayın. Bence kripto para birimlerinin yukarı yönlü hareketi sınırlı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
İlgili Yazılar
Solana’nın Hacminde Büyük Artış! Bu Proje Mi Etkiledi?
Solana’nın Hacminde Büyük Artış! Bu Proje Mi Etkiledi?
Sıcak Gelişme: Coinbase 2 Yeni Altcoin Listeleyeceğini Açıkladı! Fiyatları Yükselişe Geçti!
Sıcak Gelişme: Coinbase 2 Yeni Altcoin Listeleyeceğini Açıkladı! Fiyatları Yükselişe Geçti!
Analistten Yatırım Önerisi: Bitcoin’de (BTC) Bu Fırsat Kaçmaz!
Analistten Yatırım Önerisi: Bitcoin’de (BTC) Bu Fırsat Kaçmaz!
Ethereum’da Yükseltme Öncesinde Hareketli Günler! Yükseliş Gelecek Mi?
Ethereum’da Yükseltme Öncesinde Hareketli Günler! Yükseliş Gelecek Mi?
3 Dolara Kadar Hızla Düşebilir! En Büyük 25 Kripto Para Arasında!
3 Dolara Kadar Hızla Düşebilir! En Büyük 25 Kripto Para Arasında!
eCash Coin Nasıl Alınır?
eCash Coin Nasıl Alınır?
Yatırımcılar Dikkat! Yükseltme Öncesi Cardano’da Gelişmeler Durmuyor!
Yatırımcılar Dikkat! Yükseltme Öncesi Cardano’da Gelişmeler Durmuyor!
Bitcoin (BTC) 100.000 Dolara Ne Zaman Ulaşır? Ulaşabilecek Mi?
Bitcoin (BTC) 100.000 Dolara Ne Zaman Ulaşır? Ulaşabilecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Dikkat Çeken NFT Raporu: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık Kayıp!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022