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İran’dan Kripto Para Düzenlemesi: Resmen Duyurdu!

Bitcoin madenciliği ile alakalı yaptığı operasyon ile gündeme gelmen İran, şimdi ise kripto paralar için hazırladığı düzenlemeyi resmen duyurdu.
22:15
30 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, hükümetin hazırladığı yeni kripto para yasasının İranlı işletmelerin ithalat işlemlerinde ABD doları veya euro yerine kripto para kullanmasını sağlayacağını açıkladı.

Geniş Çaplı Düzenleme

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin Pazar günü Tahran’daki bir otomotiv endüstrisi fuarında hükümetin ticaret için kripto para kullanımını düzenleyen kapsamlı ve ayrıntılı bir yasa çıkardığını duyurdu. Reza Fatemi Amin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Madencilik işlemleri için yakıt ve enerjinin nasıl sağlanacağı ve lisansların nasıl atanacağı ve verileceği dahil olmak üzere kripto para birimleriyle ilgili tüm konular tasarlandı.

Sanayi Bakanlığı ile İran merkez bankası arasında hazırlanan yasa, kripto para birimleri kullanılarak ithalat ücretlerinin ödenmesine izin verecek. Yasa sadece İran’ın finans kurumları ve endüstri liderleri için değil, aynı zamanda yerel işletmeler için de geçerli olacak.

“Yaptırımlara Karşı Kripto Para”

İran daha önce sınır ötesi ödemeler için yalnızca ABD dolarına ve euroya izin veriyordu. Ülke, 1979’dan beri ABD’nin yaptırımlarına maruz kalıyor. Yerel gazete Iran International kripto para birimlerinin, yaptırımları atlatmak ve Rusya gibi diğer kara listedeki ülkelerle ticarete olanak sağlamak için kullanılacağını umuyor. Rusya merkez bankası, uluslararası ödemeler için kripto para kullanma fikrine açık olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Alireza Peyman-Pak, ülkenin ilk kez kripto para ile ithalat işlemi 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiğini açıkladı. Sipariş 10 milyon dolar değerindeydi. Ayrıca Peyman-Pak açıklamalarında konu hakkında şunları söyledi:

Eylül ayı sonuna kadar hedef ülkelerle dış ticarette kripto para birimleri ve akıllı sözleşmelerin kullanımının yaygınlaşacağından eminim.

Öte yandan İran daha uygun fiyatlı elektrik temini nedeniyle Bitcoin madencileri için de bir avantaj oluşturuyor. İran hükümeti, Bitcoin madenciliğini 2019’da resmi olarak yasal hale getirdi ve madencilik teçhizatlarının “yoğun tüketim zamanlarında” kapatılması gerektiği uyarısı yapmıştı. Uygulanan politika, Teksas’ın kendi madencilik sektörüyle ilgili olarak benimsediği politikaya benzer .

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