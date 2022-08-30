Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) yatırımcıların psikolojik seviyesi olan 20.000 doların altına yeniden düştü. Geçtiğimiz günlerde yine yaşadığı bir gerileme ile psikolojik seviyenin altına düşen Bitcoin, tepki alımları ile belirtilen seviyenin üzerine çıkmayı başardı. Kripto para piyasalarının amiral gemisi yaşanan düşüşü yeniden lehine çevirebilecek mi merak konusu. Ayrıca Bitcoin’in yanı sıra yaşanan düşüşlerden etkilenen bazı altcoinler ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyecek? İşte Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) fiyat tahminleri!

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin 26 Ağustos tarihinde yükselen üçgen formasyonunun trend çizgisinin altında kırıldı ve kapandı. Bu durum meme token için yükseliş kurulumunu geçersiz kıldı. Kripto para biriminin fiyatı yanan düşüş ile 0.60 dolar seviyelerine kadar geriledi, meme token mevcut seviyeden geri dönerse boğaların düşüşlerde birikim yaptığı anlaşılabilir. Varsayım başarılı olursa, alıcılar daha sonra fiyatı hareketli ortalamanın üzerine çıkarmaya çalışacaktır. Alıcılar girişimlerini başarırsa, DOGE/USDT paritesi 0,08 dolara yükselebilir.

Tüm bunların aksine kripto para biriminin fiyatı 0,06 doların altına gerilerse satış yoğunlaşabilir ve parite 0,05 dolar seviyesinde bulunan kritik desteğe düşebilir. Boğaların bu desteği tüm güçleriyle savunması muhtemel çünkü seviye kırılırsa parite düşüş trendine devam edebilir.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu 28 Ağustos tarihinde 0,000012 dolar seviyesinde bulunan destek bölgesinin altında kırıldı ve kapandı, ancak ayılar elde ettikleri avantajı yeterince kullanamadı. Yaşanan düşüşün ardından görülen küçük çaplı yükselme, boğaların düşüşlerde kripto para birimini satın aldığını gösteriyor.

Alıcılar kripto para biriminin fiyatını 50 günlük SMA seviyesi olan 0.0000012 doları üzerinde tutmayı başarırsa, SHIB/USDT paritesi 0.000014 dolarda bulunan genel dirence doğru bir ralli girişiminde bulunabilir. Ancak kripto para biriminin fiyatı belirtilen seviyeden gerilerse, SHIB/USDT paritesi bir süre için 0.000012 ile 0.000014 dolar arasında sıkışıp kalabilir.