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WSJ’nin Paniğe Neden Olan Rezerv İddiasına Tether’den Yalanlama!

En büyük stablecoin'in ihraççısı Tether, The Wall Street Journal'ın haberinde geçen iddiaların tamamını yalanladı.
19:20
30 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

The Wall Street Journal’in (WSJ) en büyük stablecoin USDT’nin yeteri kadar rezervi bulunmadığı ve bu rezervler hakkında şüphelerin olduğu yönündeki iddialarına Tether’den yanıt geldi. USDT’nin ihraççısı Tether, yayımladığı son blog yazısında WSJ’nin iddialarını hedef aldı ve saygın medya kuruluşunun haberi ile “yanlış bilgi” yaydığını iddia etti.

Rezerv İddiasına Yalanlama

Pazar günü yayınlanan bir WSJ haberinde, Tether’in varlıklarındaki yüzde 0,3’lük bir kaybın bile tartışmaların odağındaki stablecoin ihraççısının “teknik olarak iflas ettirebileceği” iddia edildi. Tether, yayımladığı son blog yazısında, WSJ’nin haberinin dar marjlara sahip tek stablecoin ihraççısı olmadığı için imajını zedelemek adına uydurma gündemin bir parçası olduğunu belirtti.

Tether, bu ayın başında en büyük denetim şirketlerinden biri olan BDO ile anlaştığını açıklamasından birkaç gün sonra son çeyrek raporunu yayımlamıştı. Raporda, 66.4 milyar dolarlık rezervin yaklaşık yüzde 12’sinin nakit rezerv olduğu ve şirketin kasasında bulunduğu bilgisi yer alıyordu. Bu denetim raporuna da değinilen WSJ’nin haberinde, kripto para şirketlerinin mali tabloları söz konusu olduğunda yeterince şeffaf olmadıkları, denetim yapılsa bile kripto varlıklar için belirlenmiş bir denetim standardı bulunmadığı öne sürüldü. Şirket, BDO International’ın dünyanın en büyük beşinci denetim şirketi olduğuna işaret ederek bu iddiaya da karşı çıktı ve BDO’nun denetim sürecinde herhangi bir belgeye “sınırsız erişim” hakkına sahip olduğunu ekledi.

Tether, ayrıca WSJ’nin haberine yanıt olarak yürüttüğü iş sürecinin “kârsız” olduğunu varsayımının yanlış olduğunu belirtti. Şirket, son birkaç ay içinde milyarlarca token’ının kullanıldığına dikkat çekti.

Short Pozisyon İddiası da Yalanlandı

Öte yandan Tether’in piyasa değeri, Mayıs ayındaki Terra (LUNA) ekosisteminin çökmesinin bir sonucu olarak önemli ölçüde düştü. WSJ, Haziran ayının sonunda yayımladığı haberinde, birçok yatırımcının USDT ile yalnızca short pozisyon almak için ilgilendiğini öne sürerek, yatırımcıların günün birinde USDT’nin ABD doları sabitini (peg) kaybedeceği beklentisi ile hareket ettiği imasında bulunmuştu. En büyük stablecoin’in ihraççısı, hedge fonlarının ve yatırımcıların USDT’de short pozisyon (kısa pozisyon) açtığını iddialarına da karşı çıkarak bu yöndeki iddiayı da reddetti.

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