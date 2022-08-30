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Alarmlar Kuruldu, Zaman Daralıyor! Bu Altcoin Çok Önemli Bir Noktaya Ulaştı!

Zaman daralıyor, en büyük altcoin önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Beklentiler neler?
18:45
30 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları yıllardır bu anı bekliyor, sürekli sorunlar ve ertelemelerin ardından büyük gelişmeye çok az vakit kaldı. Eylül ayı kripto para piyasaları için çok daha volatilitesi yüksek bir ay olacak. Özellikle Ethereum birleşmesinin ve faiz kararının bu ay piyasaya yön tayin etmesi bekleniyor. Peki Ethereum hangi kritik noktaya ulaştı.

Ethereum (ETH)

Merge yaklaşırken Ethereum önemli bir dönüm noktasına ulaştı. ETH 2.0 mevduat sözleşmeleri tüm zamanların en yüksek seviyelerini (ATH) kaydetmeye devam ederken, Birleştirme hazırlıkları ağda çok iyi gidiyor. Bu arada, analitik firması Santiment tarafından yakın zamanda atılan bir tweet’e göre Ethereum üzerindeki stablecoin etkinliği hızla artıyor.

Yakın tarihli bir tweet’te analist Ali Martinez, Ethereum varlıklarının ETH balinaları arasında büyük ölçüde arttığını iddia etti. Elinde 1.000 ile 10.000 ETH arasında tutan büyük yatırımcılar geçtiğimiz ay cüzdanlarına 320.000’i aşkın ETH daha ekledi.

Ethereum (ETH) Verileri

ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada Bitcoin hızla 19.700 dolara düştüğü için 1.500 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. 1.000 ile 10.000 ETH arasında tutan cüzdanlar 416 milyon dolarlık ETH aldığı için analistler bu durumu Merge’e olan güvene bağlıyor. ETH fiyatının geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüş bu gruptaki yatırımcılar tarafından daha fazla alım anlamına gelebilir. Fakat her şey güllük gülistanlık değil. Martinez bir tweet’te “Ethereum’un ağ büyümesinin iki yıldan fazla bir süredir bu kadar düşük olmadığını” iddia etti. Ethereum en son bu kadar düşük günlük yeni adresleri gördüğünde Mart 2020’de 50.000’in biraz altındaydı.

Tarihsel olarak konuşursak, Ethereum‘da yeni adres oluşturmadaki düşüş, zaman içinde “dik bir fiyat düzeltmesi” yapma eğilimindedir.

Martinez kritik tedarik bölgelerine de dikkat çekti. 600.000’e yakın adres 2,81 milyon ETH’yi 1.475 dolar seviyelerinde aldı. 526 bin adresin 3,44 milyon ETH’ye sahip olduğu 1.560 dolar ve 412 bin adresin 2,2 milyon ETH satın aldığı 1.335 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Merge önümüzdeki ay Ethereum ve onunla bağlantılı LDO gibi altcoinler için bir yükseliş fırsatı doğuracak. Ancak bugün olduğu gibi olağanüstü piyasa koşullarının devam etmesi bu süreci baltalayacaktır.

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