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Satoshi Nakamoto Dönemi Bitcoin’lerin Uyanışı: Bir BTC Cüzdanı Daha Uyandı!

Satoshi Nakamoto dönemi Bitcoin cüzdanlarındaki uyanış tüm hızıyla devam ediyor. Bir antik Bitcoin cüzdanından daha BTC transferi tespit edildi.
17:30
30 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘in mucidi Satoshi Nakamoto dönemine dayanan bir Bitcoin cüzdanı 5 bin BTC’yi henüz bilinmeyen başka bir Bitcoin cüzdanına transfer etmesinden 24 saatten kısa bir süre sonra, benzer bir eski cüzdandan daha BTC transfer edildi.

5 Bin BTC Yıllar Sonra Hareket Ettirildi

Analitik platformu Lookintobitcoin’in analistlerinden Philip Swift, tıpkı dün olduğu gibi yedi ila dokuz yıldır hareketsiz kalan 5 bin BTC‘nin yeniden harekete geçtiğiyle ilgili tweet attı.

Kripto para gazetecisi Colin Wu, “5 bin Bitcoin tutan başka bir adres, 30 Ağustos’ta TSİ 08.41’de yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki BTC’leri başka bir cüzdana transfer etti. BTC’ler her biri 148 BTC’den oluşacak şekilde birden fazla parçaya bölündü.” dedi.

Dün hem Swift hem de Wu benzer bir eski Bitcoin cüzdanından 5 bin BTC’nin hareket ettirildiğini bildirmişti. Swift, 29 Ağustos tarihli bir tweet’inde BTC işlemine ilişkin olarak şu notu düşmüştü:

Birkaç saat önce 7 yıldan uzun zamandır uykuda olan devasa bir Bitcoin hareketi gerçekleşti. 7-9 yaşındaki 5 bin BTC, tek bir işlemde hareket ettirildi. Şimdiye kadarki en büyük BTC hareketlerinden biri. Çok eski.

Analist, bunun zamanlaması açısından potansiyel olarak önemli olduğunu, çünkü bu kadar eski ve yüksek miktardaki BTC’lerin taşınmasıyla geçmişte sadece 6 kez karşılaşıldığını belirtti.

Wu, ayrıca 5 bin BTC hareketi bildirdi ve aynı kaynağın üç BTC cüzdanının daha olduğunu belirtti. İki cüzdanın her birinde 5 bin BTC bulunduğunu ve üçüncü cüzdanda 6 bin 71 BTC’ bulunduğunu söyledi. En son 5 bin BTC transferinin Wu’nun bahsettiği üç BTC adresinden birinden geldiğini varsaymak mantıksız olmayabilir. Transferin sebebi ve nihai varış noktası belirsizliğini koruyor olsa da transferin fonların yeniden dağıtımının bir parçası olabileceği üzerinde duruluyor.

Eski Bitcoin Cüzdanları Neden Uyanıyor?

Geçtiğimiz birkaç ay içinde, Satoshi Nakamoto dönemine dayanan oldukça Bitcoin cüzdanların, yedi ila on yıl boyunca “uykuda” kaldıktan sonra uyandığına tanık olundu. Analistler, geçmiş veriler ışığında eski cüzdanların etkinliğindeki artışın Bitcoin’in önemli bir hamle yapmak üzere olduğunu iddia ediyorlar. Bu hamlenin yukarı mı yoksa aşağı mı yönde olacağı ise tam bir sır.

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