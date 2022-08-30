İlk piyasaya çıktığı günden bugüne değin Waves Coin hangi yollardan geçti? Fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesine ne zaman kaç dolarda ulaştı?

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Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para arasında yer alan Waves, Türk yatırımcılardan da yoğun ilgi görüyor. Hakkında ortaya atılan iddialar sebebiyle fiyatı ciddi anlamda eridi. Nisan ayındaki düşüşte fiyatın 10 dolar altında kalıcı olabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim uzun bir süredir bu seviyenin altında alıcı bulmaya devam ediyor. 20 dolarlı seviyelerden ucuz Waves topladığını düşünen yatırımcılar ise üzgün.

Waves Coin Toplam Hacim

Türk borsalarında da bulunan Waves ortalama 53 milyon TL hacimle işlem görüyor. Son 24 saatte ise %17 hacim düşüşüyle 91,4 milyon dolarlık hacme ulaştı. En büyük 100 kripto para arasında 74’üncü sırada ve yaklaşık 500 milyon dolarlık piyasa değerine sahiptir. Bu yılın nisan ayında Waves yöneticilerin fiyatı yukarı çekmek için bazı hamleler yaptığı iddiaları dolaşıma girmişti. Bu iddialar 60 dolar seviyesine çıkan altcoinin hızla düşmesine neden oldu.

Elbette fiyattaki düşüş yatırımcıların Waves Coin’e olan ilgisini de azalttı ve hacim düştü. Halen Binance, Gate, KuCoin ve FTX gibi borsalardan alınabilen bu altcoin uzun vadeli yatırımcılardan az da olsa ilgi görüyor.

Waves Coin Yıllara Göre Fiyat Grafiği

Waves birçok sorunla mücadeleye devam ediyor. Bunların başında USDN isimli ekosistem stablecoini var. TerraUSD çöküşünün ardından yatırımcılar stablecoin konusunda çok daha seçici davranmaya başladı. USN, USDD ve USDN gibi stablecoinler bu süreçte ciddi kan kaybetti. USDN yazı hazırlandığı sırada 0,97 dolardan alıcı buluyor ve son 30 gündür 0,9 dolar ile 0,9959 dolar arasında hareket etti. Terra yıkımı sırasında stablecoinin değeri 0,6 dolara kadar düşmüştü. Neyse ki sadece 685 milyonluk bir dolaşım arzı var ve ekip sorunu çözmek için çalışmalarına devam ediyor.

Waves Coin bu yıl 4,16 dolar ile 62,3 dolar arasında hareket etti. 2022 yılının Ocak ayında 14,6 dolarla başlayan Waves, Mart ayının son gününde zirveye ulaştı. Tam bu sırada yukarıda bahsettiğimiz FUD dolaşıma sokuldu. 2 Ağustos 2016 tarihinde 0,12 dolara düşen altcoin 31 Mart ile Nisan’ın ilk günleri arasında 60 doların üzerinde alıcı buldu ve ATH seviyesini belirledi. 2016’nın ortasında piyasaya sürüldü ve 1 yıl boyunca 0,3 doları pek aşamadı. İlk büyük yükselişini 2017 boğasında 15,2 dolara ulaşarak yaptı. 2021 Nisan sonuna kadar da bu seviyeyi aşamadı. 4 Mayıs 2021 tarihinde 35 doları aşarak ATH seviyesini yukarı taşıdı. Ve son olarak bu yıl yaptığı zirve, ardından gelen çöküşü gördük.