Kripto para yatırımcıları zengin olmanın hayalini kurarken, Avustralyalı bir kadın hayatının şokunu yaşadı.

Crypto.com’dan 11 Milyon Dolarlık Hata

Singapur merkezli önde gelen kripto para borsası Crypto.com, müşterilerinden birinin hesabına 100 dolar yerine yanlışlıkla 11 milyon dolar yatırdı. Avustralya merkezli medya kuruluşu Ticker News Salı günü bu ilginç hikayeyi manşetine taşıdı. Rapora göre, Melbourne merkezli bir Crypto_com müşterisi borsadan 100 dolarlık bir geri ödeme talep etti. Bununla birlikte, borsa, Mayıs 2021’de 100 dolar yerine, kadına 11 milyon dolar gönderdi. Görünüşe göre, ödemeden sorumlu ekip, söz konusu kadının hesabını diğer bir müşterinin hesap numarası ile karıştırdı. Şirketin denetim ekibi hatayı Aralık 2021’e kadar fark edemedi. Bir anda milyoner olan kadın, Melbourne’de lüks bir malikane aldı. Geçen yılın Aralık ayında bir denetim uygulamasında hatayı keşfettikten sonra Crypto.com para iadesi talep etti. Firma, parayı geri ödemesi için kadına dava açtı. Kadının parayı malikane almak için harcadığını öğrenen mahkeme, kadının evi satmasını istedi. Mahkeme satıştan elde edilen paranın tekrar Crypto.com’a ödenmesini istedi. Borsa, sonunda parasını geri almayı başardı.

CryptoCom son zamanlarda sektörde büyük hamleleri yapıyor. Birçok şirkete ve borsaya darbe vuran kripto kışına rağmen, borsa son zamanlarda muazzam bir şekilde büyüdü. Mart ayında borsa, Arap Emirlikleri’nde ofis açarak ve iş ilanları yayımlayarak Dubai’de kök salmaya başladı. Ek olarak, Haziran ayında Crypto.com, Singapur’un merkez bankası Singapur Para Otoritesinden lisanas almayı başardı. Bundan sadece bir ay sonra, borsa İtalya’dan resmi onay alarak ülkede faaliyetlerini genişletti. Kritik gelişme, Crypto.com’un İtalyanlara kripto para hizmetleri sunmasına olanak sağladı. Ayrıca, kısa bir süre önce, 8 Ağustos’ta Crypto.com iki yerel Güney Koreli şirketi satın aldığını duyurdu; Bu satın almalarla borsa Güney Kore’de kripto para piyasalarına girdi.

Borsa, Kripto Kışına Meydan Okuyor

Küresel çapta yükselen kripto kaşıtlığına rağmen, borsalar yayılmacı politikasına devam ediyor. Lisans ve düzenleyici engellerini kademeli olarak aşan isimler, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yeni pazarlar arıyor. Singapur merkezli borsa Crypto com Dubai’de tam lisans aldı. En büyük hacme sahip ilk 10 kripto para borsası arasında yer alan Crypto com, Asya ve ABD’den sonra gözünü Orta Doğu’nun finans merkezi olan Dubai’ye dikti! Crypto com, son zamanlarda sektöre karşı destekleyici tutumunyla ön plabna çıkan Dubai’de geçici kripto para lisansı almayı başardı. Crypto.com’un kurucu ortağı ve CEO’su Kris Marszalek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bizim için büyük önem taşıyan bu büyük pazarda daha fazla ürün ve hizmetlerimizi sunmaktan heyecan duyuyoruz. Tam lisans için gerekli tüm kriterleri en kısa zamanda yerine getireceğiz.

Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) borsaya Sanal Varlık Lisansını onayının yapıldığını duyurdu. Crypto com, VARA’nın kriterlerini yerine getirerek tam lisans için gerekli adımların atılacağı yönünde bir açıklama yaptı. Borsanın, Dubai’de tam lisans almaya bu denli yaklaşması Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) basınında da geniş yer aldı. BAE Dış Ticaret Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi emirliğin en büyük şehrinde bir bölge ofisi kuracağını söyleyen borsayı destekleyen bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

Kripto paralar ve Blockchain teknolojisinin finansal hizmetler sektöründe devrim yaratacağına inanıyorum. Sektöre destek ve vizyonumuzu üst düzeyde tutmak, geleceğin teknolojilerinin burada gelişmesini sağlamak için şirketleri BAE’ye çekiyor.