Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Hesabınıza Yanlışlıkla 11 Milyon Dolar Yatsa, Ne Yapardınız?

Hesabınıza Yanlışlıkla 11 Milyon Dolar Yatsa, Ne Yapardınız?

 Kripto para yatırımcıları zengin olmanın hayalini kurarken, Avustralyalı bir kadın hayatının şokunu yaşadı. 
15:10
30 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Kripto para yatırımcıları zengin olmanın hayalini kurarken, Avustralyalı bir kadın hayatının şokunu yaşadı.

Crypto.com’dan 11 Milyon Dolarlık Hata

Singapur merkezli önde gelen kripto para borsası Crypto.com, müşterilerinden birinin hesabına 100 dolar yerine yanlışlıkla 11 milyon dolar yatırdı.  Avustralya merkezli medya kuruluşu Ticker News Salı günü bu ilginç hikayeyi manşetine taşıdı. Rapora göre, Melbourne merkezli bir Crypto_com müşterisi borsadan 100 dolarlık bir geri ödeme talep etti. Bununla birlikte, borsa, Mayıs 2021’de 100 dolar yerine, kadına 11 milyon dolar gönderdi. Görünüşe göre, ödemeden sorumlu ekip, söz konusu kadının hesabını diğer bir müşterinin hesap numarası ile karıştırdı. Şirketin denetim ekibi hatayı Aralık 2021’e kadar fark edemedi. Bir anda milyoner olan kadın, Melbourne’de lüks bir malikane aldı. Geçen yılın Aralık ayında bir denetim uygulamasında hatayı keşfettikten sonra Crypto.com para iadesi talep etti. Firma, parayı geri ödemesi için kadına dava açtı. Kadının parayı malikane almak için harcadığını öğrenen mahkeme, kadının evi satmasını istedi. Mahkeme satıştan elde edilen paranın tekrar Crypto.com’a ödenmesini istedi. Borsa, sonunda parasını geri almayı başardı.

CryptoCom son zamanlarda sektörde büyük  hamleleri yapıyor. Birçok şirkete ve borsaya darbe vuran kripto kışına rağmen, borsa son zamanlarda muazzam bir şekilde büyüdü. Mart ayında borsa, Arap Emirlikleri’nde ofis açarak ve iş ilanları yayımlayarak Dubai’de kök salmaya başladı. Ek olarak, Haziran ayında Crypto.com, Singapur’un merkez bankası Singapur Para Otoritesinden lisanas almayı başardı. Bundan sadece bir ay sonra, borsa İtalya’dan resmi onay alarak ülkede faaliyetlerini genişletti. Kritik gelişme, Crypto.com’un İtalyanlara kripto para hizmetleri sunmasına olanak sağladı. Ayrıca, kısa bir süre önce, 8 Ağustos’ta Crypto.com iki yerel Güney Koreli şirketi satın aldığını duyurdu; Bu satın almalarla borsa Güney Kore’de kripto para  piyasalarına girdi.

 Borsa, Kripto Kışına Meydan Okuyor

Küresel çapta yükselen kripto kaşıtlığına rağmen, borsalar yayılmacı politikasına devam ediyor. Lisans ve düzenleyici engellerini kademeli olarak aşan isimler, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yeni pazarlar arıyor. Singapur merkezli borsa Crypto com Dubai’de tam lisans aldı. En büyük hacme sahip ilk 10 kripto para borsası arasında yer alan Crypto com, Asya ve ABD’den sonra gözünü Orta Doğu’nun finans merkezi olan Dubai’ye dikti! Crypto com, son zamanlarda sektöre karşı destekleyici tutumunyla ön plabna çıkan Dubai’de geçici kripto para lisansı almayı başardı. Crypto.com’un kurucu ortağı ve CEO’su Kris Marszalek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bizim için büyük önem taşıyan  bu büyük pazarda daha fazla ürün ve hizmetlerimizi sunmaktan heyecan duyuyoruz. Tam lisans için gerekli tüm kriterleri en kısa zamanda yerine getireceğiz.

 Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) borsaya Sanal Varlık Lisansını onayının yapıldığını duyurdu. Crypto com, VARA’nın kriterlerini yerine getirerek tam lisans için gerekli adımların atılacağı yönünde bir açıklama yaptı. Borsanın, Dubai’de tam lisans almaya bu denli yaklaşması Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) basınında da geniş yer aldı. BAE Dış Ticaret Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi emirliğin en büyük şehrinde bir bölge ofisi kuracağını söyleyen borsayı destekleyen bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

Kripto paralar ve Blockchain teknolojisinin finansal hizmetler sektöründe devrim yaratacağına inanıyorum. Sektöre destek ve vizyonumuzu üst düzeyde tutmak,  geleceğin teknolojilerinin burada gelişmesini sağlamak için şirketleri BAE’ye çekiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
İlgili Yazılar
Solana’nın Hacminde Büyük Artış! Bu Proje Mi Etkiledi?
Solana’nın Hacminde Büyük Artış! Bu Proje Mi Etkiledi?
Sıcak Gelişme: Coinbase 2 Yeni Altcoin Listeleyeceğini Açıkladı! Fiyatları Yükselişe Geçti!
Sıcak Gelişme: Coinbase 2 Yeni Altcoin Listeleyeceğini Açıkladı! Fiyatları Yükselişe Geçti!
Analistten Yatırım Önerisi: Bitcoin’de (BTC) Bu Fırsat Kaçmaz!
Analistten Yatırım Önerisi: Bitcoin’de (BTC) Bu Fırsat Kaçmaz!
Analistten Yatırımcıları Üzecek Haber: Bitcoin’in Gidecek Az Yeri Var!
Analistten Yatırımcıları Üzecek Haber: Bitcoin’in Gidecek Az Yeri Var!
İran’dan Kripto Para Düzenlemesi: Resmen Duyurdu!
İran’dan Kripto Para Düzenlemesi: Resmen Duyurdu!
3 Dolara Kadar Hızla Düşebilir! En Büyük 25 Kripto Para Arasında!
3 Dolara Kadar Hızla Düşebilir! En Büyük 25 Kripto Para Arasında!
Sıcak Gelişme: ABD’den Coinbase, FTX ve Binance Borsalarına Mektup!
Sıcak Gelişme: ABD’den Coinbase, FTX ve Binance Borsalarına Mektup!
eCash Coin Nasıl Alınır?
eCash Coin Nasıl Alınır?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Dikkat Çeken NFT Raporu: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık Kayıp!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022