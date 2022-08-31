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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Coinbase, iki yeni altcoini listeleyeceği için fiyatlarında bir artış yaşandı. Altcoin listelemeleri kripto paraların en zor günlerinde bile hızlı davranan yatırımcılara ciddi kazanç fırsatları sunabiliyor. Peki bu altcoinlerin listelemesi ne zaman yapılacak? Tarih, saat ve diğer detaylar haberimizde.

Coinbase Altcoin Listeleme

Birkaç dakika önce ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre iki yeni altcoin listeleneceğini duyurdu. Listeleme bugün (31 Ağustos) Türkiye saatiyle 19:00’da yapılacak. MXC (MXC) ve Aurora (AURORA) isimli altcoinler bir çok borsadan temin edilebildiği için fiyatta yaşanan hareket pek de şaşırtıcı olmadı.

Listeleme müjdesinin ardından iki coinin de fiyatı Gate borsasında bir sıçrama yaşadı. 15 dakikalık mumlar incelendiğinde AURORA %6’lık bir artış yakaldı.

MXC ise bu sırada %4.5’luk hızlı bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi.

Aurora (AURORA) Nedir?

Genel hatlarıyla incelediğimizde, Aurora, NEAR Protokolü ekibi tarafından oluşturulan ve geliştiricilerin uygulamalarını Ethereum uyumlu, yüksek verimli, ölçeklenebilir, kullanıcıları için geleceğe yönelik güvenli bir platformda çalıştırmaları için anahtar teslimi bir çözüm sunan ve düşük işlem maliyetleriyle bir Sanal Ethereum makinesidir.

Aurora, yüksek performanslı bir ESM (Ethereum Sanal Makinesi) olan Aurora Engine ve harika bir kullanıcı deneyimi içinde Ethereum ve Aurora arasında ETH ve ERC-20 tokenlerinin güvenilir aktarımını kolaylaştıran Aurora Köprüsü’nden oluşuyor.

Aurora bağımsız, kendi kendini finanse eden bir girişim olarak var olmuş durumda ve işletiliyor, ancak paylaşılan ekip DNA’sından ve NEAR Protokolünün sürekli gelişen teknolojisinden yararlanmaya devam edeceği vurgulanıyor.

Aurora’nın Fiyat performansını incelediğimizde ise tüm zamanların en yüksek noktası olan 35,43 dolarlık seviyesinden %96.4 gibi keskin bir düşüş yaşamış olduğunu görebiliyoruz. Şu anda 1,33 dolardan işlem görmekte ve işlem gördüğü nokta tüm zamanların en düşük noktası olan 1.14 dolar seviyesinin sadece bir miktar olduğunu gösteriyor.

MXC (MXC) Nedir?

MXC, bireyleri ve kuruluşları Web3 ve IoT için halka açık, dünya çapında, merkezi olmayan ve güvenli bir LPWAN ağının oluşturulmasına katılmaya teşvik ederek IoT veri ekonomisini destekleyen bir sistemin coini olarak dikkat çekiyor. Hedeflerinin ise dünyanın en büyük web3 altyapısını güçlendirmek olduğunu belirtiyorlar.

MXC fiyat performansını incelediğimizde şu anda 0,07 dolar seviyelerinde işlem gördüğü dikkat çekiyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,1346 seviyesinin %46.73 oranında altında bulunuyor. MXC ile ilgili en dikkat çeken konu ise tüm zamanların en düşük seviyesine bakıldığında %5720 üzerinde olması diyebiliriz.

Coinbase gibi büyük borsaların listeleme işlemlerinden önce titizlikle araştırma yaptıklarını düşündüğümüzde, listelenecek olan bu coinlerin, yatırımcılar arasında itibarları açısından pozitif bir havanın oluşabileceği düşünülebilir.