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Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?

10:30
31 Ağustos 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Öncelikle yazıma başlamadan önce bu içeriğin reklam veya sponsorlu bir içerik olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü bu bir DApp olduğu için tanıtım yapılıyormuş izlenimi yaratsın istemem… Ama ilerleyen dakikalarda Phaver’in bir DApp’ten daha fazlası olduğunu anlayacaksınız… O yüzden hepiniz yazıma hoş geldiniz 🙂

Share to Earn mantığında ortaya çıkan Phaver, biz kullanıcıların internette gezinirken herhangi bir yerde bulduğumuz ilginç içerikleri veya Phaver’da oluşturduğumuz yaratıcı içeriklerimizi paylaştığımız ve bu paylaşımlar sonucunda ödüllendirilerek, dünyanın en ilginç yayın akışını toplu olarak bir arada tutabilmek için oluşturulan bir web3 uygulaması.

Phaver’ın amacı diğer sosyal medya platformlarını değiştirmeyi değil, biraz önce bahsettiğim gibi bu platformlarda ki en iyi içeriği toplamak için ortam sunmak. Bunun sonucunda da, yaratıcıyı, küratörü ve içerikleri oylayan kişileri yani ekosisteme katkı sağlayan kullanıcıları ödüllendirmek. Ödüllendirmek kısmı aslında Phaver’ı web2 dünyasından ayırıp, Web3 dünyasına taşıyan kısım diyebilirim. Çünkü ekosistemine inşa etmeye çalıştığı yönetim token’ı olan $GOV token ve ana token’ı olan Utility tokenı sayesinde insanların paylaştıkları içeriklerden direkt kazanç elde etmesini hedefliyor.

Hak verirsiniz ki hepimiz sosyal medya uygulamaları içerisinde daha doğrusu internette fazlasıyla vakit geçiriyoruz. Kimimiz bir şeyler yazıyoruz, kimimiz fotoğraf paylaşıyoruz… Fakat bunları hep aracı platformlar ile o aracı platformlara paralar kazandırarak yapıyoruz… Yani bizim ürettiğimiz şeylere zemin hazırladıkları için kazanç sağlatıyoruz. İşte Phaver bu işleyişi ortadan kaldırıp, Oynayarak-Kazan, Yürüyerek-Kazan gibi platformlardan sonra Paylaş-Kazan mantığında kişinin direkt kazanmasını sağlamak istiyor.

Sonuca bağlayacak olursam Phaver’ın üzerine bir yazı ve video içeriği oluşturmamda ki amaç;

“farkına varmadan çok hızlı bir şekilde ilerleyen teknoloji çağının içinde web3 dünyasının gelişmelerini kaçırmamak istememdendir. Web2 dünyasında inşa edilmiş platformlarda kaçırdığımız fırsatları kullanıcı dostu olarak yaklaşım sağlayan bu platformlarda yakalayabileceğimizdir.”

Dilerseniz şimdi sizi Phaver’ın mantığını ve nasıl kullanıldığını anlamanız için aşağıda hazırlamış olduğu video içeriğine davet edeyim.

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