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Binance’den Yeni Taraftar Token Hamlesi: 1 Eylül’de Başlatılacak!

Binance, gün içerisinde paylaştığı blog gönderisi ile 1 Eylül'de Futbol Taraftar Token Endeksi Kalıcı Sözleşmelerini başlatacağını duyurdu.
10:33
31 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası Binance, gün içerisinde paylaştığı blog gönderisi ile taraftar token’lar için vadeli işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre Futbol Taraftar Token Endeksi Kalıcı Sözleşmeleri (FOOTBALLUSDT), 1 Eylül’de Türkiye saati ile 06.00’da (03.00 UTC) başlatılacak ve kullanıcılar taraftar token’ları ile 25X’e kadar kaldıraçlı işlemler yapabilecek.

Binance’den Yeni Duyuru

Kaydedilen işlem hacimleri bakımından şu anda dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance, gün içerisinde paylaştığı blog gönderisi ile önemli bir duyuru yaptı. Binance, 1 Eylül’de Türkiye saati ile 06.00’da (03.00 UTC) Futbol Taraftar Token Endeksi Kalıcı Sözleşmeleri (FOOTBALLUSDT) başlatılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 1 Eylül’de Futbol Taraftar Token Endeksi Kalıcı Sözleşmelerinin başlatılması ile birlikte kullanıcılar taraftar taraftar token’ları ile 25X’e kadar kaldıraçlı işlemler yapabilecek. Binance, yeni duyurusuna ilişkin detayları, günün erken saatlerinde paylaştığı blog gönderisinde açıkladı.

Taraftar Token’ların Kripto Ekosistemindeki Rolü

 

Kripto ekosisteminin yıllar içerisinde kaydettiği ilerleme ve kripto para piyasasındaki büyüme ile birlikte pek çok önemli trend ortaya çıktı ve bu trendlerden biri de “taraftar token’lar” oldu. Spor kulüplerine yeni bir gelir modeli olmasından ve taraftarlar ile kulüpler arasında önemli bir etkileşim bağı kurmasından kaynaklı da süreç içerisinde kripto ekosisteminde önemli bir rol üstelendi. Bu süreçte dünya çapından tanın çok sayıda futbol kulübü, kendi taraftar token’ınını piyasaya sürerek önemli miktarlarda gelir elde etti. Aynı zamanda Binance’in son olarak Futbol Taraftar Token Endeksi Kalıcı Sözleşmelerini başlatması dahil olmak üzere birçok kripto platformu, bu alandaki çalışmalarına hız kazandırdı.

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