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Ethereum Merge, Bu Altcoin’i Şahlandırıyor! Yeni Veriler!

Gayatri Dhumal tarafından paylaşılan verilere göre, Ethereum Classic (ETC), Haziran ayından bu yana hash oranında %83 artış yaşadı.
14:49
31 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum’un proof of work’te proof of stake’e geçiş yapacak olması ve bu sebeple de madencilik sisteminin sona erecek olması Ethereum Classic’in popülaritesini artırmaya devam ediyor. BitwiseInvest araştırmacısı Gayatri Dhumal tarafından paylaşılan verilere göre, Ethereum Classic (ETC), Haziran ayından bu yana hash oranında %83 artış yaşadı.

ETC Hashrate’i Yükseliyor

ETC hasharte’i artarken aynı zamanda, Ethereum (ETH) hash oranı, yaklaşan Merge yükseltmesinden önce %11 düştü. Ethereum Classic, devam eden Ethereum madencilerinin göçünün bir numaralı tercihi oldu.

Buna ek olarak Temmuz ayı sonlarında Ethereum Classic, Ethereum’un yaratıcısı Vitalik Buterin’inden de bir onay aldı. Kanadalı programcı bunu madenciler için “iyi” bir alternatif olarak nitelendirdi. ETC tokeni, Antpool’un CEO’su Leon Lv’nin zincire 10 milyon dolarlık bir yatırım açıklamasının ardından önemli bir ralli yaşadı.

Öte yandan aynı zamanda, madenciler için yeni hard fork’ların piyasaya sürülmesi için bazı çabalar da var. Bununla birlikte, yeni proof of work token’larının, borsaların ve büyük merkezi olmayan uygulamaların çok fazla desteklememesi sonucunda beklenen ilgiyi göremeyeceği de düşünülüyor.

ETH PoS Geçişi

Bu ayın başlarında Ethereum kurucu ortağı, hemen hemen herkesin Ethereum’un proof of stake’e geçişini desteklediğini söyledi. Ethereum’un büyük yazılım güncellemesinin, yıllarca süren gecikmelerden sonra Eylül ortasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ethereum Classic’in ise yükseltmeden büyük kazançla çıkması bekleniyor. Ethereum ağı, kripto tarihindeki en önemli hack olaylarından biri olarak görülen DAO saldırısının ardından 2016 yılında iki ayrı zincire ayrıldı. Ethereum Classic ise eski saldırıya uğramış zinciri korumak isteyen topluluğun üyeleri tarafından oluşturuldu. Ancak Ağustos 2020’de, Ethereum Classic zinciri aynı hafta içinde birçok %51 saldırısına uğradı ve bu da birçok kişinin güvenliğini sorgulamasına neden oldu.

Yazının kaleme alındığı sırada ETC, 32,6 dolardan işlem görürken ETH, 1.572 dolardan işlem görüyor.

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