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Shiba Inu’dan Bir Büyük Başarı Daha! SHIB, Ne Zaman Ay’a Çıkacak?

Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, yakımlar, ortaklıklar ve yeni projeler ile gündemden düşmüyor.
15:20
31 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, yakımlar, ortaklıklar ve yeni projeler ile gündemden düşmüyor.

SHIB, Yine Sahnede: Küresel Benimsenme!

 OKSE Crypto Visa Card geçtiğimiz günlerde platformunda Shiba Inu‘yu listelediğini duyurdu. 170’den fazla ülkeden kart kullanıcıları artık çevrimiçi mağazalar ve e-ticaret dahil olmak üzere 60 milyondan fazla işletmede SHIB’i bir ödeme şekli olarak kullanabilecek. OKSE Crypto Visa Card, dünya çapında kripto harcamalarının en kolay ve en hızlı yollarından biri olarak kabul ediliyor. 60 milyondan fazla işletme 170’den fazla ülkede bu sistemi kabul ediyor. OKSE Crypto Visa Card, işlemlerde hiçbir gizli ücret talep etmez ve ayrıca kullanıcısına, uygulamasını kullanarak zincirdeki her işlemi izleme olanağı sağlar.

OKSE’nin Binance CEO’su CZ’yi de içeren 257.000 Twitter takipçisi var.  Daha önce bildirildiği üzere Binance Card, Shiba Inu için destek ekleyerek 60 milyondan fazla işletmenin SHIB’yi ödeme olarak kabul etmesine olanak sağladı. Uzmanlara göre, SHIB’in küresel çapta benimsenmesi uzun vadede fiyat üzerinde olumlu etki yaratabilir. SHIB, son zamanlarda yakım oranını da artırdı. Ancak, çeşitli faktörler nedeniyle yerinde saymaya devam ediyor.

Shiba Inu’nun Neye İhtiyacı Var?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon da SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak. Shiba Inu meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. SHIB‘e yönelik kurumsal yatırım da bu süreçte kritik bir rol oynayabilir.

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