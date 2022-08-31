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Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, analistler BTC’nin hangi yöne gideceğine dair çarpıcı tahminlerde bulunuyorlar.

Wall Street Analistleri: Bitcoin, Dibi Gördü!

Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’ndaki konuşmasının ardından Bitcoin yine ivme kaybetti. Varlığın fiyatı geçen hafta yaklaşık %6 düştükten sonra Wall Street analistleri Bitcoin’in dip seviyeyi gördüğüne inanıyor. ABD borsasındaki ralli de Fed başkanı Powell’ın Jackson Hole’daki yıllık merkez bankası sempozyumundaki yorumlarının ardında sona erdi. Powell, enflasyonla mücadelenin Fed’in en büyük önceliği olduğunu ve bir miktar “acı” gerekse bile merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmeye devam edeceğini yineledi. Merkez bankasından gelen şahin yorum, ABD’nin en iyi hisse senedi endekslerinde düşüşe neden oldu. Yüksek korelasyon nedeniyle, kripto para piyasası da büyük darbe aldı. Nasdaq ve Bitcoin, aynı dönemde yaklaşık %6 düştü.

Federal Rezerv’in ana mesajı, “Merkez bankasının uyguldığı agresif ekonomik politikanın enflasyonu frenlemeye yardımcı olacağı”ydı. Bu durum, bu hafta Bitcoin fiyatındaki düşüşün temel nedenlerinden biri oldu. Küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle endişe içerisinde bekleyen yatırımcılar, Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu ve Dogecoin gibi spekülatif ve volatil varlıklardan uzak duruyor. Özellikle, son dönemde kurumsal yatırım da ivme kaybetti. Wall Street analistleri, Powell’ın konuşmasından sonra düşen Bitcoin fiyatının 19,590 dolarda dibe vurduğuna inanıyor. Enflasyon verilerine dikkat çeken uzmanlar artık Bitcoin fiyatındaki düşüşün sona erdiğin iddia ettiler.

Ufukta Ne Var?

Bir kripto para analisti ve trader olan RektProof, Bitcoin fiyat trendini değerlendirdi. Analiste göre, BTC 21.895 dolara doğru ilerliyor. Bitcoin fiyatı kayıplarını telafi etmeye ve 21.500 dolar seviyesinin üzerinde toparlanmaya hazırlanıyor. FXStreet analistleri de RektProof’un görüşlerine katılıyor ve Bitcoin fiyatında bir toparlanma öngörüyor. Analistler, BTC için 22.500 dolarlık bir hedef belirlediler. Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, CoinDesk TV’ye, hodler dayısının artırmaya başladığını söyledi. Bu nedenle, kripto kışının bitme ihtimali var.

Moya, Bitcoin‘in geçen haftaki düşüşünden sonra toparlanacağına inanıyor. Kripto araştırma firması Delphi Digital’deki analistler, önceki döngülerde olduğu gibi Bitcoin fiyatının 10.000 dolara düşeceğini tahmin etti. Ancak Wall Street analistleri, bu görüşe katılmıyor.