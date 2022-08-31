Reklam
Al / Sat

5 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: Kısır Döngü Sona Erecek mi?

Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, analistler BTC'nin hangi yöne gideceğine dair çarpıcı tahminlerde bulunuyorlar.
14:15
31 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, analistler BTC’nin hangi yöne gideceğine dair çarpıcı tahminlerde bulunuyorlar.

Wall Street Analistleri: Bitcoin, Dibi Gördü!

Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’ndaki konuşmasının ardından Bitcoin yine ivme kaybetti. Varlığın fiyatı geçen hafta yaklaşık %6 düştükten sonra Wall Street analistleri Bitcoin’in dip seviyeyi gördüğüne inanıyor. ABD borsasındaki ralli de Fed başkanı Powell’ın Jackson Hole’daki yıllık merkez bankası sempozyumundaki yorumlarının ardında sona erdi. Powell, enflasyonla mücadelenin Fed’in en büyük önceliği olduğunu ve bir miktar “acı” gerekse bile merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmeye devam edeceğini yineledi. Merkez bankasından gelen şahin yorum, ABD’nin en iyi hisse senedi endekslerinde düşüşe neden oldu. Yüksek korelasyon nedeniyle, kripto para piyasası da büyük darbe aldı. Nasdaq ve Bitcoin, aynı dönemde yaklaşık %6 düştü.

Federal Rezerv’in ana mesajı, “Merkez bankasının uyguldığı agresif ekonomik politikanın enflasyonu frenlemeye yardımcı olacağı”ydı. Bu durum, bu hafta Bitcoin fiyatındaki düşüşün temel nedenlerinden biri oldu. Küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle endişe içerisinde bekleyen yatırımcılar, Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu ve Dogecoin gibi spekülatif ve volatil varlıklardan uzak duruyor. Özellikle, son dönemde kurumsal yatırım da ivme kaybetti. Wall Street analistleri, Powell’ın konuşmasından sonra düşen Bitcoin fiyatının 19,590 dolarda dibe vurduğuna inanıyor. Enflasyon verilerine dikkat çeken uzmanlar  artık Bitcoin fiyatındaki düşüşün sona erdiğin iddia ettiler.

Ufukta Ne Var?

Bir kripto para analisti ve trader olan RektProof, Bitcoin fiyat trendini değerlendirdi. Analiste göre, BTC  21.895 dolara doğru ilerliyor. Bitcoin fiyatı kayıplarını telafi etmeye ve 21.500 dolar seviyesinin üzerinde toparlanmaya hazırlanıyor. FXStreet analistleri de RektProof’un görüşlerine katılıyor ve Bitcoin fiyatında bir toparlanma öngörüyor. Analistler, BTC için 22.500 dolarlık bir hedef belirlediler.  Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, CoinDesk TV’ye, hodler dayısının artırmaya başladığını söyledi. Bu nedenle, kripto kışının bitme ihtimali var.

Moya, Bitcoin‘in geçen haftaki düşüşünden sonra toparlanacağına inanıyor. Kripto araştırma firması Delphi Digital’deki analistler, önceki döngülerde olduğu gibi Bitcoin fiyatının 10.000 dolara düşeceğini tahmin etti. Ancak Wall Street analistleri, bu görüşe katılmıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin Ağının Temel Metriklerindeki Yükseliş Tüm Hızıyla Devam Ediyor!
Bitcoin Ağının Temel Metriklerindeki Yükseliş Tüm Hızıyla Devam Ediyor!
Fed Yetkilisinden Bitcoin’in Kaderini Belirleyecek Açıklama! İşte Ayrıntılar!
Fed Yetkilisinden Bitcoin’in Kaderini Belirleyecek Açıklama! İşte Ayrıntılar!
Bitcoin (BTC) Yatırımcılarını Heyecanlandıran Sinyal: Geçmişte Defalarca Çalıştı!
Bitcoin (BTC) Yatırımcılarını Heyecanlandıran Sinyal: Geçmişte Defalarca Çalıştı!
CNBC Analistinden Korkutan Bitcoin Yorumu: Devam Edecek!
CNBC Analistinden Korkutan Bitcoin Yorumu: Devam Edecek!
Bitcoin’in En İyiden En Kötüye Evrimi: Sonuncu Sıraya Oturdu
Bitcoin’in En İyiden En Kötüye Evrimi: Sonuncu Sıraya Oturdu
Satoshi Nakamoto Dönemi Bitcoin’lerin Uyanışı: Bir BTC Cüzdanı Daha Uyandı!
Satoshi Nakamoto Dönemi Bitcoin’lerin Uyanışı: Bir BTC Cüzdanı Daha Uyandı!
Tecrübeli Analistten Bitcoin için “Birden Fazla Düşüş Sinyali Var” Uyarısı
Tecrübeli Analistten Bitcoin için “Birden Fazla Düşüş Sinyali Var” Uyarısı
JPMorgan’dan Bitcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı: “Bunu En Kısa Sürede Yapın”
JPMorgan’dan Bitcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı: “Bunu En Kısa Sürede Yapın”
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022