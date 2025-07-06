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Bu Altcoin’den Tutana BAE’de Kalıcı Oturum Verilecek: Hacim ve Fiyat Fırladı

Özet

  • TON ile BAE arasında imzalanan golden visa anlaşması, 100 bin dolar TON yatırımı karşılığında 10 yıllık oturum hakkı sunuyor.
  • Coin'lerini cüzdanında tutan yatırımcıya ise yıllık yüzde 3-4 staking getirisi sunuluyor.
  • Gelişme altcoin'in fiyatını yüzde 12 oranında yükseltti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Anlık mesajlaşma platformu Telegram ile ilişkili The Open Network’ün ana ağ varlığı Toncoin‘in (TON) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile duyurulan 10 yıllık “Golden Visa” programı sayesinde cumartesi günü sert yükseldi. Üç yıl içinde 100 bin dolar değerinde TON yatıran başvuru sahiplerine kalıcı oturum imkanı tanıyan düzenleme altcoin‘i kısa sürede 2,75 doların altından 3,08 dolara taşıyarak yüzde 12’lik yükseliş getirdi. Piyasa verilerine göre bu, haftalardır yakılan en büyük saatlik mum oldu. Yeniden dirence yaklaşan TON coin, çok günlük düşüş trendini de kırmış oldu.

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Toncoin’in Golden Visa Hamlesinin Ayrıntılarıİş Birliği TON Coin’in Fiyatını Yukarı Taşıdı

Toncoin’in Golden Visa Hamlesinin Ayrıntıları

Program, yatırımcıların kripto paralarını kendi cüzdanlarında tutmasını ve akıllı sözleşme üzerinden üç yıl kilitlemesini şart koşuyor. Sistemde fonlar hiçbir aracıya emanet edilmiyor. Yatırımcı aynı anda yıllık yüzde 3 ila 4 getiri elde ediyor.

Vize, başvuru sahibinin eşi, çocukları ve hatta ebeveynlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Ek masraf yalnızca standart 35 bin dolarlık BAE başvuru ücretinden ibaret. Tüm süreç TON Blockchain’indeki merkeziyetsiz akıllı sözleşme ile gerçekleşiyor. Böylece tam şeffaflık ve otomasyon sağlanıyor.

İş Birliği TON Coin’in Fiyatını Yukarı Taşıdı

Duyurunun ardından işlem hacmi hızla artarken TON, fiyat yukarı yönde hareket ederek kilit direnç bölgelerine doğru ilerledi. Analistler, Telegram’ın geniş kullanıcı tabanı sayesinde programın erken avantaj sunduğunu belirtiyor.

Altcoin TON

Başvuruların yedi haftadan kısa sürede sonuçlanması bekleniyorç Bu da BAE’yi kripto para destekli göçmenlik çözümleri açısından en hızlı seçeneklerden biri haline getiriyor. Diğer ülkelerin benzer modelleri tartışmaya başlaması ise rekabeti kızıştırabilir.

Uzmanlar, gerçek dünya kullanımındaki bu faydanın öz-egemen dijital kimlik konseptini güçlendireceğine ve TON ekosistemine uzun vadeli talep yaratacağına dikkat çekiyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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