DOGECOIN (DOGE)

0,15 Dolar Eşiği Fiyata Kalkan Oldu: Bu Altcoin Kısa Vadede Yüzde 50 Yükselebilir

Özet

  • Ali Martinez, Dogecoin’in 0,15 dolar desteği üzerinde tutunması halinde 0,18 doların hacimli şekilde kırılmasını bekliyor.
  • Analiste göre bu senaryoda fiyat hızlıca 0,22 dolara yükselebilir.
  • Yükselişi destekleyen faktörler arasında 2023’ten beri süren yükselen trend çizgisi, düşük piyasa likiditesi ve artan ilgi var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Popüler altcoin‘lerden Dogecoin $0.164512, 0,15 dolar desteğini koruyarak 0,18 dolar eşiğine dayandı. Ünlü analist Ali Martinez’e göre hacimli bir kırılım fiyatı kısa sürede 0,22 dolara taşıyabilir. Bu beklenti mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 50’lik yükselişe karşılık geliyor. Bu yükseliş beklentisi, özellikle 2023 sonundan beri çalışır durumdaki yükselen trend çizgisinin yine alıcı çekmesine, fiyatın dar aralıkta sıkışmasına ve düşük piyasa likiditesine dayanıyor. Analiste göre 0,15 dolar seviyesi korunduğu sürece risk/getiri dengesi Dogecoin lehine olacak.

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Dogecoin’de Yükselişi Tetikleyen Kritik Teknik SeviyelerOlası Bir Sıçramada Hacim ve Zamanlamanın Rolü

Dogecoin’de Yükselişi Tetikleyen Kritik Teknik Seviyeler

Dogecoin fiyatı aylardır 0,15 – 0,18 dolar bandında yatay seyrediyor ancak her geri çekiliş 2023 sonundan bu yana varlığını koruyan yükselen trend çizgisinde alıcı buldu. Bu istikrarlı talep piyasada arka planda birikim yapıldığını ve merkezi borsalardaki satış baskısının azaldığını gösteriyor. Teknik grafikte 0,15 dolar seviyesi “son kale” olarak öne çıkarken, Martinez fiyatın bu eşiğin üzerinde kaldıkça 0,18 dolar bariyerine yönelik her denemenin daha güçlü hacimle desteklenme olasılığının arttığını vurguladı.

Ali Martinez – Dogecoin Analizi

Olası bir yükselişte ilk hedef 0,22 dolar olacak. Bu seviye, Nisan ve Mayıs aylarındaki rallilerin sınıra dayandığı Fibonacci geri çekilme seviyeleriyle çakışıyor. Dolayısıyla 0,22 dolar kar almak isteyen erken yatırımcılara da çıkış kapısı olabilir. Buna rağmen güçlü bir kırılma halinde ivme odaklı yatırımcıların yeniden devreye girmesiyle fiyat kısa sürede daha yüksek seviyelere gelebilir.

Olası Bir Sıçramada Hacim ve Zamanlamanın Rolü

Martinez, 0,18 dolar üzerindeki bir günlük kapanışın yüksek işlem işlem hacmiyle olması halinde Dogecoin’in “likidite boşluğunu” hızla aşabileceğini, dar hacimli piyasada sert fiyat sıçramalarının kolaylaştığını ifade etti. Bu nedenle analist momentuma duyarlı alıcıların devreye girmesi halinde altcoin‘de 0,22 dolara varan kesintisiz bir yükseliş bekliyor.

Bu teknik dizilimin zamanlaması da dikkat çekici. Bitcoin $108,045.48 tüm zamanların en yüksek seviyesinin yakınlarında yatay seyrederken, yatırımcılar asimetrik getiri arayışıyla kripto para piyasasında altcoin’lere yöneliyor. Topluluk ilgisi oldukça yüksek olan Dogecoin’in fiyatı hareketlenmeye başladığında sosyal medya etkisiyle hacmini hızla artırabiliyor. Böylece hacim artışı beklentisi kendi kendini besleyen bir fiyat ivmesine dönüşüyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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