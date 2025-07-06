Yüzde 10786’lük Büyük Patlamayla Manşetlere Taşındı: Popüler Altcoin Yükselişe Göz Kırpıyor

Altcoin Shiba Inu’nun dolaşımdaki arzını azaltmayı hedefleyen coin yakım süreci yine olağanüstü yakım oranıyla gündemde. Shibburn’ün sağladığı verilere göre son 24 saatte altcoin‘in coin yakım oranı yüzde 10 bin 786 artarak 9.5 milyon adet SHIB’in kalıcı olarak dolaşımdan çıkarılmasına yol açtı. Coin yakım oranındaki artışa rağmen atcoin’in fiyatında henüz gözle görülür bir hareket olmadı.

Coin Yakım Oranındaki Artışı ve SHIB’in Fiyatı

Shibburn’ün bildirdiği olağanüstü coin yakım oranı, Shiba Inu ekosisteminin uzun süredir uyguladığı deflasyonist stratejinin en yüksek günlük performanslarından biri olarak öne çıktı. Yakım işlemleri arzı düşürerek talebi artırmayı ve sonuçta SHIB’in piyasa değerine ivme kazandırmayı amaçlıyor. Ancak IntoTheBlock verileri altcoin‘deki yatırımcıların yüzde 88’inin hala “zararda” olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcı hissiyatının kırılgan kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bu tabloya rağmen piyasa katılımcıları yüksek coin yakım temposunun orta vadede fiyat üzerinde gecikmeli bir katalizör görevi görebileceğini düşünüyor. Yeni arzın anında düşmesi alım tarafında önemli bir baskı oluşturabilir. Buna karşın likidite eksikliği ve makro belirsizlikler kısa vadeli sıçramaların önüne geçiyor. Dolayısıyla işlem hacmi coin yakım verisinden bağımsız olarak kritik bir onay faktörü olmaya devam ediyor.

Altcoin’de Gzler Kritik Teknik Dirençte

Teknik görünüm SHIB’in çoklu aylık diplerin hemen üzerinde sıkışarak yükseliş arayışında olduğunu gösteriyor. Fiyat, 26 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) olan 0,0000118 dolar bandına yaklaşıyor. Geçmişte bu seviye satıcıların ısrarla üstünlük kurduğu bir eşik konumundaydı. 25 Haziran’daki kısa soluklu sıçrama, yerini zayıf alım ilgisine bıraksa da altcoin 0,0000110 dolardan tepki alarak 0,0000120 dolar bölgesini yeniden test etti.

Göreli Güç Endeksi’nin (RSI) aşırı satım bölgesinden toparlanması potansiyel bir trend dönüşüne işaret ediyor. Bununla birlikte 26 EMA’nın net biçimde aşılması yükseliş senaryosunun teyidi için kritik kabul ediliyor. Satıcıların hakimiyetini kaybetmesi hlinde kısa vadede daha güçlü fiyat hareketleri gündeme gelebilir. Eğer beklendiği gibi bir kırılım gelmezse konsolidasyon süreci derinleşebilir. Yatırımcılar, coin yakım verileri ile teknik göstergelerin kesişeceği olası kırılım anına odaklanmış durumda.