Kripto Para

Gizli Servis’ten Kripto Para Avı: 400 Milyon Dolar Geri Alındı

Özet

  • ABD Gizli Servisi, FBI ve ABD Savcılığı desteğiyle son on yılda yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto parayı geri aldı.
  • Fonlar tek bir soğuk cüzdanda saklanıyor.
  • GIOC, 60 ülkede eğitim vererek küresel iş birliğini güçlendiriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD Gizli Servisi, yalnızca devlet liderlerini korumuyor, aynı zamanda finansal suçların dijital cephesinde aktif rol oynuyor. Bloomberg’in gizli kaynaklarına dayanan haberine göre kurum, FBI ve ABD Savcılığı’nın desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto parayı suçlulardan geri aldı. Geçen ay ele geçirilen 225 milyon doların üzerine Gizli Servis’in Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi (GIOC) son on yılda 175 milyon dolar daha kurtardı. Kurtarılan kripto paranın büyük bölümü güvenlik amacıyla tek bir soğuk cüzdanda tutuluyor.

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ABD Gizli Servisi’nin Kripto Para AvıGIOC’den Küresel Eğitim ve İş Birlikleri

ABD Gizli Servisi’nin Kripto Para Avı

Bloomberg, Mayıs ayındaki 225 milyon dolarlık baskının operasyonların kırılma noktası olduğunu vurguladı. Bu baskında Blockchain analizleri, siber izleme araçları ve klasik saha çalışması eş zamanlı kullanılarak farklı eyaletlere yayılmış çeteler tespit edildi.

ABD Gizli Servisi Kripto Para

GIOC’un topladığı ek 175 milyon dolar ise on yıl boyunca Bitcoin $108,045.48, Ethereum $2,513.06 ve stablecoin‘lerin izini süren titiz bir takip sonucu elde edildi. Tek bir soğuk cüzdanda saklanan bu varlıklar sahte banknot avıyla doğan Gizli Servis’in finansal tehditlere karşı mirasını dijital çağa taşıyor.

GIOC’den Küresel Eğitim ve İş Birlikleri

Sadece operasyonla yetinmeyen GIOC, beş yılda 60’tan fazla ülkede ücretsiz, haftalık eğitimler düzenleyerek yerel kolluk kuvvetlerine kripto para dolandırıcılığını tespit etme yöntemleri öğretiyor. Programı yöneten kurum avukatı Kali Smith, “Bir haftanın sonunda, kendi ülkelerinde dönen suçları yeni fark eden görevliler oluyor” ifadesiyle etkinliği özetledi.

Özel sektör de doğrudan ABD Gizli Servisi’ne katkı sağlıyor. Coinbase işlem izleme ekibiyle Blockchain içi veri sunarken, Tether 2023’te FBI ve Gizli Servis’i platformuna entegre ederek şüpheli adreslerin anında dondurulmasını mümkün kıldı. Böylece ele geçirilen kripto para miktarı ve kurtarma hızı giderek büyüyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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