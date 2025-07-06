Bitcoin’de Düşüşe Aldanmamalı: Yeni Bir Ralli İçin Öncü İşaretler Gelmeye Başladı

Bitcoin $108,045.48 piyasası sessiz ancak derin bir hareketliliğe sahne oluyor. Fiyat 110 bin doların üzerini test etmesinin ardından 108 bin dolar civarında geri dönse de Blockchain içi veriler 10 milyon doların üzerinde BTC tutan ve “mega balina” olarak adlandırılan adreslerin sayının yüzde 4,23 arttığını gösteriyor. Bu artış büyük yatırımcıların en büyük kripto parada uzun vadeli beklentilerini koruduğuna işaret ediyor.

Balinaların Alımları Bitcoin İçin Ne Anlama Geliyor?

IntoTheBlock’un sunduğu son Blockchain içi veriler 10 milyon dolar ve üzeri bakiyeye sahip adreslerin Temmuz ayının başından itibaren yeniden arttığını ortaya koyuyor. Mega balinaların sessiz alımları borsa hacminden ziyade Blockchain içi verilerde belirgin. İşlemler küçük ve periyodik olsa da toplamda ciddi likidite çekiliyor. Analistler balina birikiminin çoğu zaman büyük rallilerden önce geldiğini hatırlatıyor.

Büyük cüzdanların yanında 100 bin – 1 milyon dolar aralığında BTC tutan adreslerde yüzde 2,71, 1–10 milyon dolar tutan adreslerde ise yüzde 2,34’lük artış ölçüldü. Yani yalnızca kurumsallar değil, varlıklı bireysel yatırımcılar da alım yapıyor. Tüm bunlarla birlikte Bitcoin’in RSI’sı 55 seviyesinde yani aşırı alımda değil. Sabırlı alımlar orta vadeli yükseliş öngörüsünü yansıtıyor.

110 Bin Dolar Geçilirse 120 Bin Dolar Potaya Girecek

Teknik grafikte ilk kritik eşik 110 bin dolar. Eğer bu fiyat eşiği hacimli şekilde geçilirse psikolojik 120 bin dolar seviyesi gündeme gelecek. Görünür satış emirleri azalırken yakılacak güçlü bir yeşil mum short pozisyonları avlayabilir ve bir anda talebi katlayabilir.

Tarihsel olarak balina birikimleri fiyatın yeni zirvelere yürüyüşünün habercisi olmuştur. Bu doğrultuda son balina alımlarıyla fiyat ateşlenir ve 120 bin dolar eşiği görülürse spot ETF’lerden ek fon akışı beklenebilir. Bu da en büyük kripto paraya yatırımcı güveni artırarak likiditeyi katlayabilir. Bununla birlikte 100 bin dolar eşiğinin altında kalıcı bir düşüş olmadığı müddetçe yükseliş senaryosu masada.