BITCOIN Haberleri

Bitcoin’de Düşüşe Aldanmamalı: Yeni Bir Ralli İçin Öncü İşaretler Gelmeye Başladı

Özet

  • Bitcoin'de mega balinalar ayın başından beri BTC biriktiriyor.
  • Teknik görünüme göre 110 bin dolar direnci kırılırsa 120 bin dolara uzanabilecek yeni bir yükseliş gündeme gelebilir.
  • Bitcoin'de genel olarak teknik göstergeler halen yükselişten yana.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin $108,045.48 piyasası sessiz ancak derin bir hareketliliğe sahne oluyor. Fiyat 110 bin doların üzerini test etmesinin ardından 108 bin dolar civarında geri dönse de Blockchain içi veriler 10 milyon doların üzerinde BTC tutan ve “mega balina” olarak adlandırılan adreslerin sayının yüzde 4,23 arttığını gösteriyor. Bu artış büyük yatırımcıların en büyük kripto parada uzun vadeli beklentilerini koruduğuna işaret ediyor.

Alt Başlıklar
Balinaların Alımları Bitcoin İçin Ne Anlama Geliyor?110 Bin Dolar Geçilirse 120 Bin Dolar Potaya Girecek

Balinaların Alımları Bitcoin İçin Ne Anlama Geliyor?

IntoTheBlock’un sunduğu son Blockchain içi veriler 10 milyon dolar ve üzeri bakiyeye sahip adreslerin Temmuz ayının başından itibaren yeniden arttığını ortaya koyuyor. Mega balinaların sessiz alımları borsa hacminden ziyade Blockchain içi verilerde belirgin. İşlemler küçük ve periyodik olsa da toplamda ciddi likidite çekiliyor. Analistler balina birikiminin çoğu zaman büyük rallilerden önce geldiğini hatırlatıyor.

Büyük cüzdanların yanında 100 bin – 1 milyon dolar aralığında BTC tutan adreslerde yüzde 2,71, 1–10 milyon dolar tutan adreslerde ise yüzde 2,34’lük artış ölçüldü. Yani yalnızca kurumsallar değil, varlıklı bireysel yatırımcılar da alım yapıyor. Tüm bunlarla birlikte Bitcoin’in RSI’sı 55 seviyesinde yani aşırı alımda değil. Sabırlı alımlar orta vadeli yükseliş öngörüsünü yansıtıyor.

110 Bin Dolar Geçilirse 120 Bin Dolar Potaya Girecek

Teknik grafikte ilk kritik eşik 110 bin dolar. Eğer bu fiyat eşiği hacimli şekilde geçilirse psikolojik 120 bin dolar seviyesi gündeme gelecek. Görünür satış emirleri azalırken yakılacak güçlü bir yeşil mum short pozisyonları avlayabilir ve bir anda talebi katlayabilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – 6 Temmuz 2025

Tarihsel olarak balina birikimleri fiyatın yeni zirvelere yürüyüşünün habercisi olmuştur. Bu doğrultuda son balina alımlarıyla fiyat ateşlenir ve 120 bin dolar eşiği görülürse spot ETF’lerden ek fon akışı beklenebilir. Bu da en büyük kripto paraya yatırımcı güveni artırarak likiditeyi katlayabilir. Bununla birlikte 100 bin dolar eşiğinin altında kalıcı bir düşüş olmadığı müddetçe yükseliş senaryosu masada.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Michael Saylor ve Strategy, Bitcoin Alımlarıyla Öne Çıkıyor

Bitcoin’den Para Kazanmak İsteyenler Dikkat! İşte Bilmeniz Gereken Tek Uygulama!

Her Saniye Kazanca Dönüşebilir, Siz Hazır mısınız?

Saniyeler İçinde Fırsat Yakala: CryptoAppsy ile Kripto Piyasasının Kapılarını Aralayın!

Saylor’a Rakip Geliyor, Hem de Alanındaki En Büyük Kripto Paranın Desteğiyle

Metaplanet Devler Liginde: 13.350 BTC ile İlk 5’e Yerleşti

Doymadı, Dev Kripto Para Balinasından Yeni Sinyal

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
Bir Önceki Yazı XRP Fiyatı Yay Gibi Geriliyor: Analistler 30 Dolar Hedefini Gündeme Aldı
Bir Sonraki Yazı ABD Temsilciler Meclisi’nde Kripto Para Düzenlemeleri İki Hafta İçinde Görüşülecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum’da Yeni Düzenleme: EIP-7983 ile İşlem Ücretine Sınır Getiriliyor
Ethereum (ETH)
BlackRock’un Bitcoin ETF’si IBIT, Şirketin En Yüksek Gelirli Fonları Arasına Yükseldi
BITCOIN (BTC)
ABD Dolar Endeksi’nde Görülmemiş Eğilim: Son 52 Yılın En Yüksek Kaybı
Ekonomi
Michael Saylor ve Strategy, Bitcoin Alımlarıyla Öne Çıkıyor
BITCOIN Haberleri
Lost your password?