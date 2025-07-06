RIPPLE (XRP)

XRP Fiyatı Yay Gibi Geriliyor: Analistler 30 Dolar Hedefini Gündeme Aldı

Özet

  • XRP coin'in fiyatı sekiz aydır 1,90 dolar üzerinde yatay ve sıkışık bir aralık içinde seyrediyor.
  • Elliott Dalga analizi ve Ripple’ın küresel hamleleri altcoin'de 2026’ya kadar 30 dolar eşiğinin aşılabileceğini gösteriyor.
  • Analistler, XRP için 2,32 dolar eşiğinin aşılmasıyla güçlü yükselişin başlayabileceğini vurguluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ripple $2.27‘ın XRP‘si oldukça dalgalı olan kripto para piyasasında gösterdiği olağanüstü güçle dikkat çekiyor. 0,50 dolar eşiğini aştığından beri yalnızca Bitcoin $108,045.48’le kıyaslanabilecek net bir yükseliş trendi içinde hareket eden altcoin 2024’te 2 doların üstüne yerleşti. O zamandan beri, yaklaşık sekiz aydır 1,90 doların altına inmedi ve oldukça dar bir bantta ilerliyor. Analistler bu sıkışmanın büyük bir sıçramanın habercisi olduğu görüşünde.

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Analistlerin XRP Coin’in Fiyatına İlişkin BeklentileriAltcoin’de Önemli Teknik Seviyeler

Analistlerin XRP Coin’in Fiyatına İlişkin Beklentileri

Teknik analizde sıklıkla kullanılan Elliott Dalga teorisi XRP coin’in beş dalgalı yeni bir yükseliş evresine girebileceğini ve fiyatın 2026 ortasında 30 doların üzerine tırmanabileceğini gösteriyor. Analist Vincent Code, hedef aralığı 30–50 dolar olarak belirleyerek yükselişi üç temel etkenle açıkladı. Bu temel etkenler olarak RippleNet’in 1 trilyon dolarlık uluslararası para transferi pazarının yüzde 20–30’unu ele geçirme potansiyelini, 50’den fazla ülkenin merkez bankası dijital para köprüleri için XRP’yi kullanmayı değerlendirmesi ve beklenen genel boğa koşusunu gösterdi.

MelarinX’in XRP Coin Yorumu

Analist MelarinX fiyatın yay gerilimine benzer biçimde enerji biriktirdiğini vurguladı. Ünlü Bitcoin destekçisi Davinci Jeremie ise önceki çekimser yaklaşımını değiştirerek bu yıl içinde fiyatın 24 dolara ulaşılabileceğini söyledi. Bu inanması güç beklentisi için ABD’li karar vericilerden geldiği iddia edilen XRP lehindeki baskıyı gerekçe gösterdi.

Altcoin’de Önemli Teknik Seviyeler

XRP şu anda 2,20 dolar civarında işlem görüyor. Bu dar fiyat aralığı ve birbirine yaklaşan hareketli ortalamalar ani yönlü hareketliliğin arefesinde olunduğunu şeklinde yorumlanıyor. Yatırımcılar yukarı yönlü bir kırılmanın teyidi için 2,32 doların aşılmasını, aşağı yönde ise 1,90 doların savunulmasını kritik görüyor.

Temel cephede artan RLUSD talebi, Ripple’ın 2024’te Suudi Arabistan Merkez Bankası ile yaptığı mutabakat ve ABD’de bankacılık lisansı arayışı altcoin‘de iyimserliği destekliyor. Olası bir spot XRP ETF onayıyla 20–50 milyar dolar arası kurumsal sermayenin fona yöneleceği yorumları da beklentileri güçlendiriyor. Analistler fiyat grafiğinde mevcut daralmanın yukarı yönlü kırılması halinde sıçramanın son derece sert olacağı konusunda hemfikir.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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