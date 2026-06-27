ABD spot Bitcoin ETF’lerinde geçen hafta $1,79 milyar çıkış gerçekleşirken Bitcoin $60.000 seviyesinin üzerinde kaldı

Bitcoin, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde görülen güçlü çıkışlara rağmen cumartesi günü $60.000 seviyesinin üzerinde tutundu. Bitcoin son 24 saatte %1,44 yükselerek $60.260 seviyesinde işlem gördü. Günlük işlem hacmi $30,16 milyar, piyasa değeri ise $1,21 trilyon olarak kaydedildi. Toplam kripto para piyasasındaki payı %58,10 olan Bitcoin, satış baskısına rağmen pazarın ana yönünü belirlemeyi sürdürdü.

ETF’lerde haftalık çıkış hızlandı

ABD spot Bitcoin ETF’leri geçen hafta toplam $1,79 milyar net çıkış gördü. Bu rakam, ürünlerin Ocak 2024’te işleme açılmasından bu yana kaydedilen en büyük haftalık çıkışlardan biri oldu. Son hareket, 2026 genelindeki toplam ABD spot Bitcoin ETF akışını da yeniden negatife çevirdi.

Çıkışlar, BlackRock’ın IBIT fonu dahil büyük ihraççıları etkiledi. IBIT, kurumsal yatırımcılardan topladığı güçlü girişlerle 2024’ün en hızlı büyüyen ETF’leri arasında yer almıştı. BlackRock ise dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak küresel ETF pazarında belirleyici ağırlığa sahip bulunuyor.

Glassnode analistleri, son dönemdeki hareketin spot Bitcoin ETF’lerinin işlem görmeye başlamasından bu yana sermayenin en uzun soluklu çıkış dönemlerinden biri sayılabileceğini, yatırımcıların düşük seviyelerden ek alım yapmak yerine riski azaltmayı tercih ettiğini aktarıyor.

Bloomberg’in verilerine göre, yıl başından bu yana Bitcoin ETF ürünlerinden yaklaşık $4,5 milyar çıktı. Bu tablo, 2026 boyunca kurumsal taraftaki satış eğiliminin boyutuna işaret etti.

Gösterge Veri Bitcoin fiyatı $60.260 24 saatlik değişim %1,44 artış Haftalık ETF net akışı -$1,79 milyar 2026 toplam ETF çıkışı Yaklaşık $4,5 milyar

Piyasadaki genel zayıflık etkisini koruyor

Bitcoin ETF’lerindeki kayıplar, kripto para piyasasının genelinde görülen zayıf görünümle aynı döneme denk geldi. Ekim ayında başlayan sert satış dalgasının ardından dijital varlıklar toparlanmakta zorlandı. Tüm kripto varlıkların toplam piyasa değeri yaklaşık $2 trilyona geriledi. Düzeltme öncesindeki zirvelerde bu değer $4 trilyonun üzerindeydi.

Yatırımcı faaliyetindeki yavaşlama ve kurumsal ilginin zayıflaması, toparlanmayı daha da güçleştirdi. Sermayenin bir bölümü de yapay zeka odaklı yatırımlara ve tahmin piyasası platformlarına kaydı. Bu yönelim, normal şartlarda kripto piyasasına girebilecek fonların farklı alanlara yönelmesine neden oldu.

Erken yatırımcıların kazançları silindi

Son satış dalgası, özellikle piyasanın daha güçlü olduğu dönemde Bitcoin ETF’lerine giren yatırımcıları olumsuz etkiledi. Bespoke Investment Group hesaplamalarına göre, 2025 ortasında erken yatırımcılar yaklaşık %30 getiri görmüştü. Ancak Bitcoin’deki uzun süreli geri çekilme bu kazançları büyük ölçüde sildi ve ortalama yatırımcıyı yaklaşık %40 zararla karşı karşıya bıraktı.

Spot Bitcoin ETF’leri onaylandıkları tarihten bu yana kurumsal talebin en önemli kaynaklarından biri haline geldi. Bu ürünlerden yüksek tutarlı çıkış yaşanması, profesyonel yatırımcı güvenindeki zayıflamanın fiyatlar üzerinde ek baskı yaratabileceğine işaret ediyor.

Buna karşın ETF akışları piyasanın yalnızca bir bölümünü yansıtıyor. Bitcoin daha önce de kurumsal satış dönemlerinden sonra, genel risk iştahı toparlandığında veya yeni talep oluştuğunda yeniden güç kazanmıştı.