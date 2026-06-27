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COINBASE

ARK Invest, Coinbase hisselerinde $10,19 milyonluk alım yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ARK Invest, 26 Haziran’da en büyük alımı Coinbase hisselerinde yaptı.
  • 📉 Coinbase %5,06 düşerken ARK, 68.366 hisse için 10,19 milyon dolar ayırdı ve bu hamle $COIN odağını artırdı.
  • 📊 Bullish ve Robinhood hisselerinde de sırasıyla 1,34 milyon dolar ve 1,21 milyon dolarlık alım geldi.
  • 🌍 Cathie Wood, Asya ve Avrupa temaslarının enflasyon beklentilerinin süreceğine işaret ettiğini söyledi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, 26 Haziran tarihli işlemlerinde kripto bağlantılı hisselerde alıma yöneldi. En büyük işlem Coinbase tarafında gerçekleşti. Şirket, ARKK, ARKW ve ARKF fonları üzerinden toplam 68.366 Coinbase hissesi aldı. Bu işlemin değeri, hissenin 149,06 dolarlık kapanış fiyatına göre yaklaşık 10,19 milyon dolar oldu.

İçindekiler
1 Düşüş sonrası alımlar hızlandı
2 Hafta içindeki alımların devamı geldi
3 Enflasyon ve Fed beklentileri izleniyor

Düşüş sonrası alımlar hızlandı

ARK Invest aynı gün Bullish ve Robinhood hisselerinde de alım yaptı. Bullish için 57.511 hisse karşılığında 1,34 milyon dolar, Robinhood için ise 12.269 hisse karşılığında 1,21 milyon dolar ayrıldı. İşlemler, kripto piyasasıyla bağlantılı bazı hisselerde görülen son gerilemenin ardından geldi.

Coinbase hissesi perşembe günü %5,06 düştü. Circle %3,06 gerilerken Robinhood %3,83 kayıp yaşadı. Günün en sert düşüşü ise %6,77 ile Bullish tarafında görüldü. ARK Invest’in son alımları, bu zayıflığın ardından pozisyon artırma tercihini öne çıkardı.

ŞirketGünlük değişimARK işlemi
Coinbase%5,06 düşüş68.366 hisse, 10,19 milyon dolar
Bullish%6,77 düşüş57.511 hisse, 1,34 milyon dolar
Robinhood%3,83 düşüş12.269 hisse, 1,21 milyon dolar

ARK Invest, portföy sınırlamalarına bağlı kaldığını ve hiçbir yatırımın herhangi bir fonun %10’unu aşmaması gerektiğini vurguluyor.

Hafta içindeki alımların devamı geldi

Son işlemler, hafta içinde yapılan önceki alımların devamı niteliği taşıdı. ARK Invest kısa süre önce de 111.799 Coinbase hissesi satın aldı. Bu işlemin yaklaşık 18 milyon dolar büyüklüğünde olduğu hesaplandı.

Şirket ayrıca SpaceX’teki pozisyonunu da genişletti. ETF’ler aracılığıyla alınan 210.121 SpaceX hissesinin yaklaşık 32,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. SpaceX, Elon Musk’ın uzay ve uydu teknolojilerine odaklanan özel şirketi olarak biliniyor.

Enflasyon ve Fed beklentileri izleniyor

Cathie Wood, son dönemde enflasyon baskılarına da dikkat çekti. X üzerinden yaptığı paylaşımda, Asya ve Avrupa’daki görüşmelerin enflasyon beklentilerinin kalıcılığına işaret ettiğini söyledi. Bu değerlendirme, bazı yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın daha sıkı bir çizgi izleyebileceğini düşündüğü bir dönemde geldi.

Cathie Wood, Asya ve Avrupa’daki temasların enflasyon beklentilerinin süreceğine işaret ettiğini kaydetti.

ARK Invest’in işlem yapısı, fon bazlı ağırlık sınırları nedeniyle fiyat hareketlerine göre yeniden dengelenebiliyor. Hisselerdeki dalgalanmanın sürmesi halinde yeni alımların gelmesi de ihtimal dahilinde görülüyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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