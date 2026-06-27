Bitcoin’de 24 saatte zararla borsalara taşınan 50 bin BTC, kısa vadeli yatırımcı baskısını artırdı

Bitcoin’de kısa vadeli yatırımcıların baskısı yeniden belirginleşti. Son 24 saatte yaklaşık 50 bin BTC zararla borsalara gönderildi. Aynı dönemde kısa vadeli yatırımcıların toplam piyasa değeri 237,7 milyar dolara gerileyerek 2 Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Kısa vadeli yatırımcılarda zarar baskısı derinleşti

CryptoQuant analisti Amr Taha, 26 Haziran itibarıyla kısa vadeli yatırımcıların piyasa değerinin 237,7 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Bu gösterge, son 155 gün içinde Bitcoin alan yatırımcıların elindeki varlıkların piyasa değerini izliyor. Mevcut tablo, bu grubun piyasa değerinin gerçekleşen değerinin altına indiğine işaret ediyor. Bu da son dönemde alım yapan birçok yatırımcının kağıt üzerinde zararda kaldığını gösteriyor.

Kısa vadeli yatırımcıların piyasa değerindeki son düşüş, bir dip seviyesinin teyidi olarak değil, piyasadaki stresin ölçüsü olarak öne çıkıyor.

Benzer bir zayıflama Ekim 2024’teki düzeltme sırasında da görülmüştü. O dönemde oluşan geri çekilme daha sonra Bitcoin için önemli bir tabanla örtüşmüştü. Buna karşın son veri, tek başına yeni bir dip oluştuğunu göstermiyor; daha çok kısa vadeli yatırımcılar üzerindeki baskının arttığını ortaya koyuyor.

Borsalara taşınan BTC miktarı yükseldi

Borsa akışları da satış baskısının güçlendiğine işaret etti. Kısa vadeli yatırımcıların elinden çıkan yaklaşık 50 bin BTC, son 24 saatte zararla borsalara taşındı. Bu seviye, 4 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek zararına transfer akışı olarak kayda geçti. Binance tek başına yaklaşık 9 bin 500 BTC kabul etti. Bu da 3 Haziran’dan beri aynı koşullarda görülen en yüksek giriş oldu.

Bu hareket, fiyat düşüşüne daha duyarlı yeni yatırımcıların satış tarafında daha aktif hale geldiğini gösteriyor.

Gösterge Seviye Karşılaştırma Zararla borsalara giden BTC 50 bin BTC 4 Haziran’dan bu yana en yüksek Binance’e giren BTC 9 bin 500 BTC 3 Haziran’dan bu yana en yüksek Kısa vadeli yatırımcı piyasa değeri 237,7 milyar dolar 2 Ekim 2024’ten bu yana en düşük

Uzun vadeli yatırımcılar arzı toplamaya devam etti

Buna karşılık uzun vadeli yatırımcı tarafında daha yapıcı bir görünüm oluştu. Birikim adreslerine giren Bitcoin miktarı perşembe günü 181 bin BTC ile rekor kırdı. Önceki zirve, Şubat 2022’de kaydedilen 94 bin 700 BTC seviyesindeydi. Bu adresler genellikle harcama geçmişi sınırlı cüzdanlar olarak izleniyor ve veriler, uzun vadeli yatırımcıların piyasaya gelen arzı karşıladığını düşündürüyor.

Mini sözlük: Birikim adresleri, genellikle gelen varlığı tutan ve sık harcama yapmayan cüzdanları ifade eder. Zincir üstü analizde bu adreslere girişlerin artması, uzun vadeli saklama eğiliminin güçlendiğine işaret edebilir.

Coinbase Premium Index’in 15 Mayıs’tan bu yana 40 gün boyunca sıfırın altında kalması, profesyonel yatırımcı tarafındaki talebin zayıf seyrettiğini gösteriyor.

Makro veriler ve kurumsal talep görünümü baskı oluşturdu

Piyasa analisti Darkfost, kurumsal talebin zayıflamayı sürdürdüğünü söyledi. Coinbase Premium Index’in uzun süre negatif bölgede kalması, Coinbase’deki Bitcoin fiyatının Binance’e göre iskontolu seyrettiğini gösteriyor. Bu durum, profesyonel yatırımcıların bireysel yatırımcılara kıyasla daha güçlü satış yaptığına işaret ediyor.

ABD’de açıklanan makroekonomik veriler de temkinli havayı destekledi. Manşet PCE enflasyonu yüzde 4,1 ile yüzde 4,0 beklentisinin üzerinde geldi. Çekirdek PCE yüzde 3,4 ile yüzde 3,3 tahmini aştı. Gayrisafi yurt içi hasıla ise yüzde 2,1 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Bu veriler, para politikasında gevşeme beklentilerini sınırladı.

Varlık yönetim şirketi Bitwise, ABD Merkez Bankası’nın geçen haftaki toplantısının daha sıkı duruşu hızlandırdığını belirtti. Kurum, politika yapıcıların gevşeme eğilimini geri çektiğini ve 2026 medyan federal fonlama oranı tahminini mart ayındaki yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,8’e yükselttiğini aktardı. Bitwise ayrıca spot ETF’ler gibi kripto yatırım ürünlerinden çıkışların sürdüğünü kaydetti.

Piyasanın odağında Strategy de yer aldı. Şirket, 2026 boyunca 174 bin 300 BTC biriktirdi. Bitwise verilerine göre bu alımların yaklaşık 96 bin BTC’lik bölümü STRC imtiyazlı hisse ihracıyla, 77 bin 500 BTC’lik kısmı ise MSTR adi hisse satışlarıyla finanse edildi. CryptoQuant, STRC’nin geçen hafta 100 dolarlık nominal değerine göre yüzde 17,5 iskontoyla 82,5 dolara düştüğünü, cuma günü piyasa öncesi işlemlerde ise yaklaşık 73 dolara gerilediğini bildirdi. Şirketin nakit rezervi de 2026 başından bu yana yüzde 38 azaldı. 1,5 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil geri alımının ardından yıllık temettü yükümlülüğü 300 milyon dolardan 1,2 milyar dolara çıktı. Temettü karşılama süresi de yedi yıla kadar uzanan seviyelerden 14 aya indi.