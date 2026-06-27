Coinbase cephesinde kritik eşik gündemde! Avrupa hamlesi dengeleri nasıl değiştirecek?

Coinbase hisseleri, piyasanın yakından izlediği uzun vadeli bir destek seviyesinin hemen yakınında işlem görüyor. Teknik görünümde zayıflığın sürmesi, kısa vadede daha derin bir geri çekilme ihtimalini gündeme taşırken, şirketin Avrupa tarafında attığı düzenleyici adım uzun vadeli büyüme beklentilerini destekliyor. Bu iki farklı gelişme, yatırımcıların aynı anda hem fiyat baskısını hem de yeni pazar fırsatlarını değerlendirmesine yol açtı.

Teknik görünümde baskı artıyor

Piyasa analisti CryptoBullet, Coinbase hissesinde bir kez daha daha düşük tepe oluştuğunu belirtti. Analistin değerlendirmesine göre COIN, uzun vadeli destek bölgesini beşinci kez test ediyor ve bu durum söz konusu seviyenin kırılma riskini artırıyor.

Haftalık grafikte, 430 ile 450 dolar bandından 150 ile 160 dolar aralığına uzanan geri çekilmeyle birlikte ayı yönlü genişleyen tepe formasyonu öne çıkıyor. Destek bölgesi şu ana kadar alıcı çekmeye devam etse de, haftalık kapanışın artan hacimle bu seviyenin altına inmesi halinde düşüş eğiliminin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

CryptoBullet, COIN hissesinde uzun vadeli desteğin beşinci kez sınandığını ve haftalık bazda bu seviyenin aşağı kırılması durumunda satış baskısının belirgin biçimde artabileceğini aktardı.

Grafiğe göre satışların hızlanması halinde bir sonraki geri çekilme alanı 60 ile 70 dolar bandına kadar uzanabilir. Buna karşılık olası bir toparlanma senaryosunda, hisselerin mevcut destek çizgisinin üzerinde kalması kritik önem taşıyor.

Avrupa’da MiCA ile yeni dönem

Teknik tarafta kırılganlık sürerken Coinbase, ABD dışındaki düzenlenmiş faaliyetlerini genişletmeyi sürdürüyor. Şirket, Avrupa Birliği’nin kripto varlık düzenleme çerçevesi olan MiCA kapsamında Lüksemburg’u merkez olarak seçti. Bu adım, Coinbase’e Avrupa Birliği genelinde tek bir düzenleme seti altında kripto ürünleri sunma imkanı veriyor.

Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto varlık platformlarından biri olarak spot alım satım, saklama ve kurumsal hizmetler alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin Avrupa yapılanmasında Lüksemburg’u tercih etmesi, kıta genelindeki lisanslı erişim stratejisinin merkezine bu ülkeyi yerleştirdiğini gösteriyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını ortak kurallarla düzenleyen yasal çerçevesidir. Bu yapı, lisans alan şirketlerin belirli şartlar altında birden fazla AB ülkesinde hizmet vermesini kolaylaştırır.

Lüksemburg’un kurumsal kripto ve tokenizasyon alanında Avrupa Birliği’nin önde gelen merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Coinbase, ülkenin blockchain teknolojisi ile dijital varlıklara yenilik odaklı ve ölçülü bir yaklaşım benimsediğini vurguladı.

Bu gelişme, Avrupa kripto sektörünün MiCA uygulamasında son aşamaya yaklaştığı bir dönemde gerçekleşti. OpenPayd de 1 Temmuz son tarihinden önce MiCA onayı aldı. Bu onay, stabilcoinler, saklama hizmetleri, cüzdanlar ve transfer işlemlerini kapsıyor.

Yatırımcıların odağında iki ayrı başlık var

Coinbase’in düzenleyici onayı halihazırda almış olması, Avrupa pazarına girmeye hazırlanan diğer oyunculara karşı şirkete erken hareket avantajı sağlayabilir. Buna rağmen piyasa katılımcıları, kısa vadede COIN fiyatının destek hattını koruyup koruyamayacağını izlemeyi sürdürüyor. Teknik yapının zayıflamayı sürdürmesi halinde hissedeki baskı devam edebilir; Avrupa’daki genişleme ise daha çok uzun vadeli görünüm üzerinde etkili olabilir.