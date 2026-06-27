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RIPPLE (XRP)

XRP 27 Haziran 2026’da $1.06 seviyesinde işlem görürken analistler dip oluşumunu izliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 27 Haziran 2026'da $XRP $1.06 seviyesinde işlem görürken yatırımcılar dip oluşumunu izliyor.
  • 📊 EGRAG CRYPTO, XRP için biri toparlanma biri ek düşüş içeren iki Elliott Dalga senaryosu paylaşıyor.
  • 📉 Bollinger Bantları ve MACD verileri kısa vadede satış baskısının tam olarak sona ermediğini gösteriyor.
  • 🧭 Önümüzdeki seanslarda $1.13330 seviyesinin aşılması ya da $1.03185 desteğinin kaybedilmesi yön açısından belirleyici olabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP, kripto para piyasasındaki belirsizliklere rağmen 27 Haziran 2026 itibarıyla sınırlı da olsa artıda kaldı. Varlık son 24 saatte %1,26 yükselerek $1.06 seviyesinde işlem gördü. Günlük işlem hacmi $2.05 milyar, piyasa değeri ise $66.22 milyar olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Analistlerin odağında dip sorusu var
2 Teknik göstergeler baskının sürdüğüne işaret ediyor
3 MACD verisi satış baskısının zayıflayabileceğini gösteriyor

Analistlerin odağında dip sorusu var

Kripto para analisti EGRAG CRYPTO, 27 Haziran’da paylaştığı Elliott Dalga analizi güncellemesinde XRP yatırımcıları açısından asıl sorunun fiyatın ne kadar yükselebileceği değil, piyasa döngüsündeki dibin oluşup oluşmadığı olduğunu savundu. XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı ve sınır ötesi ödeme kullanım alanıyla öne çıkan bir dijital varlık olarak biliniyor.

EGRAG CRYPTO, XRP için bu aşamada temel sorunun yeni zirvelerden çok piyasa döngüsünde dip seviyenin görülüp görülmediği olduğunu değerlendiriyor.

Analistin ilk senaryosuna göre XRP, düzeltme hareketinin son bölümüne yaklaşmış olabilir ve bundan sonra daha güçlü bir yükseliş evresine geçebilir. İkinci senaryo ise daha geniş çaplı toparlanma başlamadan önce bir kez daha aşağı yönlü hareket yaşanabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı dalgalar halinde ilerlediğini öne süren bir teknik analiz yaklaşımıdır. Analistler bu yöntemle olası dönüş noktalarını ve döngü aşamalarını yorumlamaya çalışır.

Her iki yaklaşımın da teknik açıdan geçerli görüldüğü belirtilirken, piyasadaki yön arayışının sürmesi nedeniyle kısa vadeli işlemlerde temkinli görünüm korunuyor.

Teknik göstergeler baskının sürdüğüne işaret ediyor

Bollinger Bantları verileri, XRP’nin alt banda yakın seyrettiğini gösteriyor. Alt bant $1.03185, orta bant $1.13330 ve üst bant $1.23476 seviyesinde bulunuyor. Fiyatın orta bandın altında kalması, kısa vadede satıcıların etkisini koruduğuna işaret ediyor.

GöstergeSeviyeYorum
XRP fiyatı$1.06Alt banda yakın seyir
Bollinger orta bant$1.13330Aşılması halinde toparlanma güç kazanabilir
Bollinger alt bant$1.03185Yakın destek bölgesi
Bollinger üst bant$1.23476Yukarı yönlü hedef alanı

Bantlar arasındaki geniş mesafe oynaklığın sürdüğünü ortaya koyuyor. Bu tablo, fiyatın her iki yönde de daha sert hareketler üretebileceğine işaret ediyor.

MACD verisi satış baskısının zayıflayabileceğini gösteriyor

MACD göstergesi de şimdilik aşağı yönlü eğilimi destekliyor. MACD çizgisi eksi 0.04957 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi eksi 0.04535 seviyesinde yer alıyor. Histogram ise eksi 0.00422 ile negatif bölgede kalmayı sürdürüyor.

MACD verilerindeki negatif görünüm korunurken, histogramdaki daralma satış baskısının önceki döneme göre hız kaybedebileceğine işaret ediyor.

Buna karşın histogramdaki daralma, düşüş ivmesinin zayıflıyor olabileceğini düşündürüyor. Teknik görünümde daha net bir iyileşme için alım yönlü gücün belirginleşmesi ve MACD tarafında olumlu kesişimin oluşması gerekiyor.

Önümüzdeki birkaç işlem seansında XRP’nin orta Bollinger bandının üzerine çıkıp çıkamayacağı yakından izlenecek. Bu seviyenin aşılması toparlanma olasılığını güçlendirebilir. Destek bölgesinin korunamaması halinde ise yükseliş eğilimi başlamadan önce daha derin bir düzeltme gündeme gelebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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