XRP 27 Haziran 2026’da $1.06 seviyesinde işlem görürken analistler dip oluşumunu izliyor

XRP, kripto para piyasasındaki belirsizliklere rağmen 27 Haziran 2026 itibarıyla sınırlı da olsa artıda kaldı. Varlık son 24 saatte %1,26 yükselerek $1.06 seviyesinde işlem gördü. Günlük işlem hacmi $2.05 milyar, piyasa değeri ise $66.22 milyar olarak kaydedildi.

Analistlerin odağında dip sorusu var

Kripto para analisti EGRAG CRYPTO, 27 Haziran’da paylaştığı Elliott Dalga analizi güncellemesinde XRP yatırımcıları açısından asıl sorunun fiyatın ne kadar yükselebileceği değil, piyasa döngüsündeki dibin oluşup oluşmadığı olduğunu savundu. XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı ve sınır ötesi ödeme kullanım alanıyla öne çıkan bir dijital varlık olarak biliniyor.

EGRAG CRYPTO, XRP için bu aşamada temel sorunun yeni zirvelerden çok piyasa döngüsünde dip seviyenin görülüp görülmediği olduğunu değerlendiriyor.

Analistin ilk senaryosuna göre XRP, düzeltme hareketinin son bölümüne yaklaşmış olabilir ve bundan sonra daha güçlü bir yükseliş evresine geçebilir. İkinci senaryo ise daha geniş çaplı toparlanma başlamadan önce bir kez daha aşağı yönlü hareket yaşanabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı dalgalar halinde ilerlediğini öne süren bir teknik analiz yaklaşımıdır. Analistler bu yöntemle olası dönüş noktalarını ve döngü aşamalarını yorumlamaya çalışır.

Her iki yaklaşımın da teknik açıdan geçerli görüldüğü belirtilirken, piyasadaki yön arayışının sürmesi nedeniyle kısa vadeli işlemlerde temkinli görünüm korunuyor.

Teknik göstergeler baskının sürdüğüne işaret ediyor

Bollinger Bantları verileri, XRP’nin alt banda yakın seyrettiğini gösteriyor. Alt bant $1.03185, orta bant $1.13330 ve üst bant $1.23476 seviyesinde bulunuyor. Fiyatın orta bandın altında kalması, kısa vadede satıcıların etkisini koruduğuna işaret ediyor.

Gösterge Seviye Yorum XRP fiyatı $1.06 Alt banda yakın seyir Bollinger orta bant $1.13330 Aşılması halinde toparlanma güç kazanabilir Bollinger alt bant $1.03185 Yakın destek bölgesi Bollinger üst bant $1.23476 Yukarı yönlü hedef alanı

Bantlar arasındaki geniş mesafe oynaklığın sürdüğünü ortaya koyuyor. Bu tablo, fiyatın her iki yönde de daha sert hareketler üretebileceğine işaret ediyor.

MACD verisi satış baskısının zayıflayabileceğini gösteriyor

MACD göstergesi de şimdilik aşağı yönlü eğilimi destekliyor. MACD çizgisi eksi 0.04957 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi eksi 0.04535 seviyesinde yer alıyor. Histogram ise eksi 0.00422 ile negatif bölgede kalmayı sürdürüyor.

MACD verilerindeki negatif görünüm korunurken, histogramdaki daralma satış baskısının önceki döneme göre hız kaybedebileceğine işaret ediyor.

Buna karşın histogramdaki daralma, düşüş ivmesinin zayıflıyor olabileceğini düşündürüyor. Teknik görünümde daha net bir iyileşme için alım yönlü gücün belirginleşmesi ve MACD tarafında olumlu kesişimin oluşması gerekiyor.

Önümüzdeki birkaç işlem seansında XRP’nin orta Bollinger bandının üzerine çıkıp çıkamayacağı yakından izlenecek. Bu seviyenin aşılması toparlanma olasılığını güçlendirebilir. Destek bölgesinin korunamaması halinde ise yükseliş eğilimi başlamadan önce daha derin bir düzeltme gündeme gelebilir.