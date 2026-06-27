XRP vadeli işlemlerinde uzun pozisyon tasfiyeleri bir haftada %832 artarken, analistler $1.30 seviyesini izliyor

XRP türev piyasasında son bir haftada sert bir kaldıraç çözülmesi yaşandı. Uzun pozisyon tasfiyeleri önceki aya kıyasla %832 artarak yaklaşık 3,0 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde açık pozisyon büyüklüğü 1,18 milyar dolardan 1,04 milyar dolara geriledi. Bu tablo, piyasada düzenli bir pozisyon yenilemesinden çok, kaldıraçlı uzun işlemlerin zorunlu biçimde kapandığına işaret etti.

Türev piyasada sert çözülme

Uzun pozisyonlardaki tasfiyelerin kısa pozisyonlara göre belirgin biçimde yüksek kalması, satış baskısının en çok yükseliş yönünde konumlanan yatırımcıları vurduğunu gösterdi. Açık pozisyon büyüklüğündeki aylık %11,1 düşüş de bu eğilimi destekledi. Fonlama oranlarının çeyreklik baz çizgiye göre %463 oranında negatife dönmesi, risk iştahının zayıfladığını ortaya koydu.

Gösterge Önce Son durum Açık pozisyon büyüklüğü 1,18 milyar dolar 1,04 milyar dolar Uzun pozisyon tasfiyeleri Önceki aya göre baz %832 artış, yaklaşık 3,0 milyon dolar Binance XRP rezervi Haftalık başlangıç %0,35 düşüş

Veriler, piyasadaki riskin geniş ölçekte temizlendiğini ve yükseliş yönlü kaldıraçlı işlemlerin zorunlu kapanışlarla azaltıldığını gösteriyor.

Buna karşılık spot piyasadaki görünüm daha sakin kaldı. Binance üzerindeki XRP rezervleri haftalık bazda yalnızca %0,35 azaldı. Bu durum, fiyat zayıflarken spot yatırımcıların aceleyle borsaya varlık taşımadığını ve doğrudan satış baskısının sınırlı kaldığını düşündürdü.

Vadeli işlemlerdeki sert çözülme ile spot taraftaki görece sakin duruş arasındaki ayrışma, piyasanın geçiş evresinde olabileceğine işaret ediyor. Ancak bu tablonun kalıcı bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği, satıcıların sonraki adımlarına bağlı olacak.

Teknik sinyaller ve RLUSD detayı

Teknik tarafta analist Ali Charts, günlük grafikte iki olası dönüş sinyaline dikkat çekiyor. Tom DeMark Sequential göstergesi “9” alım sinyali üretirken, son üç işlem gününde Morning Star Doji formasyonu oluştu. Analistler bu tür yapıların zaman zaman kısa vadeli tepki yükselişlerine zemin hazırlayabildiğini değerlendiriyor.

Mini sözlük: Tom DeMark Sequential, fiyat hareketinde yorulma ve olası yön değişimini ölçmek için kullanılan bir teknik gösterge olarak biliniyor. Morning Star Doji ise düşüşün ardından oluşan ve kısa vadeli dip ihtimaline işaret edebilen mum formasyonları arasında yer alıyor.

Ali Charts, alım hacmi hızlanırsa XRP’nin mevcut yaklaşık 1,05 dolar seviyesinden 1,30 dolara yönelebileceğini belirtiyor.

Yine de bu sinyaller tek başına kalıcı trend değişimini garanti etmiyor. Piyasanın kısa vadede yeniden güç kazanabilmesi için açık pozisyon büyüklüğünde toparlanma ve fonlama oranlarında normalleşme görülmesi gerekiyor.

Temel tarafta ise Ripple’ın RLUSD’yi Japonya’da SBI VC Trust üzerinden devreye alması dikkat çekti. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısıyla bilinen bir şirket olarak öne çıkıyor. Düzenlemeye uyumlu ortaklarla kurulan stabilcoin altyapısının, zaman içinde XRP ekosisteminin kullanım alanını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Piyasada kısa vadeli odak noktası, yeni talebin geri dönüp dönmeyeceği olacak. Açık pozisyon büyüklüğü toparlanır ve fonlama oranları dengelenirse, son düşüşün ardından daha istikrarlı bir zemin oluşabilir. Aksi halde negatif fonlama ve baskın kısa pozisyonlar, dalgalanmanın sürmesine neden olabilir.