Gümüş fiyatı gün içi $58.60 seviyesinden toparlanarak $59.16’ya yükseldi

Gümüş fiyatı, hafta içindeki sert gerilemenin ardından toparlanma işaretleri verse de teknik görünüm henüz net bir trend dönüşünü teyit etmiyor. Kısa vadeli baskının hafiflediği görülürken, fiyatın daha geniş direnç bölgeleri altında kalmaya devam etmesi dikkat çekiyor.

Gün içi toparlanma öne çıktı

İşlemlerde gümüş, %0.70 artışla ons başına yaklaşık $59.16 seviyesine yükseldi. Gün içinde $59.20 civarında başlayan hareket, dalgalı bir seyir izledi ve fiyat grafikte yaklaşık $59.55 seviyesine kadar çıktı.

Daha sonra satışların etkisiyle fiyat yeniden zayıfladı ve $58.60 bölgesine yaklaştı. Bu seviyelerde alımların yeniden güç kazanmasıyla art arda gelen yükselişler gümüşü tekrar $59 eşiğinin üzerine taşıdı.

Teknik açıdan $58.55 ile $58.65 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bandın altına kalıcı bir sarkma yaşanması halinde önce $58, ardından daha geniş ölçekte $56.50 bölgesi gündeme gelebilir.

Gösterge Seviye Anlamı Gün içi dip $58.60 Alımların yeniden devreye girdiği bölge Yakın destek $58.55 ile $58.65 Kısa vadede korunması izlenen alan Yakın direnç $59.40 ile $59.60 Aşılması halinde $60 yeniden test edilebilir

Fiyatın $58.55 ile $58.65 bandı üzerinde kalması, toparlanmanın sürmesi açısından kritik görülüyor. Buna karşılık $59.40 ile $59.60 aralığı aşılmadan $60 seviyesine yeni bir hareketin güç kazanması zor görünüyor.

Kısa vadeli göstergeler karışık sinyal veriyor

30 dakikalık grafikte gümüş, hafta içinde $65 üzerindeki seviyelerden gelen düşüşün ardından dengelenmiş görünüyor. Fiyat, 25 Haziran’daki dipten tepki alarak yeniden $59 bandına çıktı ve yaklaşık $59.13 çevresinde yatay bir görünüm sergiledi.

Chaikin Money Flow göstergesi 0.19 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, incelenen zaman aralığında sermaye akışının alıcılar lehine kaldığına işaret ediyor.

Buna karşılık MACD tarafında daha temkinli bir tablo öne çıkıyor. MACD çizgisi 0.02 civarında kalırken histogramın yaklaşık 0.03 seviyesinde ve sinyal çizgisinin hafif altında bulunması, yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğini gösteriyor.

Göstergeler, alıcıların tamamen çekilmediğine işaret etse de yükselişin gücünde bir yavaşlama olabileceğini düşündürüyor. MACD’nin yeniden sinyal çizgisinin üzerine çıkması durumunda $60 yönünde yeni bir deneme öne çıkabilir.

Daha geniş düzeltme riski masada kalıyor

Elliott Dalga analizine dayanan grafik, gümüşte daha büyük bir düzeltme yapısının halen geçerli olabileceğini gösteriyor. Fiyatın yaklaşık $58.46 seviyesindeki %78.6 geri çekilme noktasından tepki verdiği görülürken, bu alan önemli bir destek olarak izleniyor.

Aynı analizde olası toparlanma bölgeleri $63.71, $66.47 ve $69.34 olarak öne çıkıyor. Ancak mevcut yükselişin başarısız kalması ve daha geniş düzeltme dalgasının yeniden devreye girmesi halinde $50.98 seviyesine doğru yeni bir geri çekilme ihtimali de korunuyor.

Bu nedenle kısa vadede odak noktası $58.46 ile $60 aralığında toplanmış durumda. Fiyatın bu destek bölgesinin üzerinde tutunması toparlanmayı destekleyebilir. Buna karşılık $58.50 altına inilmesi halinde satış baskısının yeniden güç kazanması, alıcıların ise önce $59.60 ardından $60 seviyesini geri alması gerekebilir.