Kayıt Banner
Gümüş

Gümüş fiyatı gün içi $58.60 seviyesinden toparlanarak $59.16’ya yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Gümüş fiyatı gün içi $58.60 seviyesinden toparlanarak $59.16'ya çıktı.
  • 📈 Fiyatın $59.40 ile $59.60 direncini aşması halinde $60 yeniden gündeme gelebilir.
  • ⚠️ $58.50 desteğinin kırılması durumunda düşüşün $56.50 ve daha aşağı seviyelere yayılması izlenebilir.
  • 🔎 Elliott Dalga görünümünde, tepkinin zayıflaması halinde daha geniş düzeltme riski korunurken $58.46 bölgesi öne çıkıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Gümüş fiyatı, hafta içindeki sert gerilemenin ardından toparlanma işaretleri verse de teknik görünüm henüz net bir trend dönüşünü teyit etmiyor. Kısa vadeli baskının hafiflediği görülürken, fiyatın daha geniş direnç bölgeleri altında kalmaya devam etmesi dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Gün içi toparlanma öne çıktı
2 Kısa vadeli göstergeler karışık sinyal veriyor
3 Daha geniş düzeltme riski masada kalıyor

Gün içi toparlanma öne çıktı

İşlemlerde gümüş, %0.70 artışla ons başına yaklaşık $59.16 seviyesine yükseldi. Gün içinde $59.20 civarında başlayan hareket, dalgalı bir seyir izledi ve fiyat grafikte yaklaşık $59.55 seviyesine kadar çıktı.

Daha sonra satışların etkisiyle fiyat yeniden zayıfladı ve $58.60 bölgesine yaklaştı. Bu seviyelerde alımların yeniden güç kazanmasıyla art arda gelen yükselişler gümüşü tekrar $59 eşiğinin üzerine taşıdı.

Teknik açıdan $58.55 ile $58.65 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bandın altına kalıcı bir sarkma yaşanması halinde önce $58, ardından daha geniş ölçekte $56.50 bölgesi gündeme gelebilir.

GöstergeSeviyeAnlamı
Gün içi dip$58.60Alımların yeniden devreye girdiği bölge
Yakın destek$58.55 ile $58.65Kısa vadede korunması izlenen alan
Yakın direnç$59.40 ile $59.60Aşılması halinde $60 yeniden test edilebilir

Fiyatın $58.55 ile $58.65 bandı üzerinde kalması, toparlanmanın sürmesi açısından kritik görülüyor. Buna karşılık $59.40 ile $59.60 aralığı aşılmadan $60 seviyesine yeni bir hareketin güç kazanması zor görünüyor.

Kısa vadeli göstergeler karışık sinyal veriyor

30 dakikalık grafikte gümüş, hafta içinde $65 üzerindeki seviyelerden gelen düşüşün ardından dengelenmiş görünüyor. Fiyat, 25 Haziran’daki dipten tepki alarak yeniden $59 bandına çıktı ve yaklaşık $59.13 çevresinde yatay bir görünüm sergiledi.

Chaikin Money Flow göstergesi 0.19 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, incelenen zaman aralığında sermaye akışının alıcılar lehine kaldığına işaret ediyor.

Buna karşılık MACD tarafında daha temkinli bir tablo öne çıkıyor. MACD çizgisi 0.02 civarında kalırken histogramın yaklaşık 0.03 seviyesinde ve sinyal çizgisinin hafif altında bulunması, yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğini gösteriyor.

Göstergeler, alıcıların tamamen çekilmediğine işaret etse de yükselişin gücünde bir yavaşlama olabileceğini düşündürüyor. MACD’nin yeniden sinyal çizgisinin üzerine çıkması durumunda $60 yönünde yeni bir deneme öne çıkabilir.

Daha geniş düzeltme riski masada kalıyor

Elliott Dalga analizine dayanan grafik, gümüşte daha büyük bir düzeltme yapısının halen geçerli olabileceğini gösteriyor. Fiyatın yaklaşık $58.46 seviyesindeki %78.6 geri çekilme noktasından tepki verdiği görülürken, bu alan önemli bir destek olarak izleniyor.

Aynı analizde olası toparlanma bölgeleri $63.71, $66.47 ve $69.34 olarak öne çıkıyor. Ancak mevcut yükselişin başarısız kalması ve daha geniş düzeltme dalgasının yeniden devreye girmesi halinde $50.98 seviyesine doğru yeni bir geri çekilme ihtimali de korunuyor.

Bu nedenle kısa vadede odak noktası $58.46 ile $60 aralığında toplanmış durumda. Fiyatın bu destek bölgesinin üzerinde tutunması toparlanmayı destekleyebilir. Buna karşılık $58.50 altına inilmesi halinde satış baskısının yeniden güç kazanması, alıcıların ise önce $59.60 ardından $60 seviyesini geri alması gerekebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Gümüş fiyatı, 69,82 dolar desteği ile 73,09 dolar direnci arasında sıkıştı

Gümüşte 83,05 dolar eşiği öne çıktı! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Gümüş fiyatı 75 dolar seviyesine çekildi

Gümüşte 74 dolar direncinde güçlü ret, 73 dolar destek seviyesi kritik önem taşıyor

Gümüşte fiyat rekoru: 2026’da 121,64 dolar zirvesinden %75 artış

Silver fiyatında $80’a yakın direnç, kısa vadede geri çekilme öne çıktı

Gümüş fiyatı 79 dolara tırmanırken alıcılar piyasada ağırlığını artırdı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı XRP vadeli işlemlerinde uzun pozisyon tasfiyeleri bir haftada %832 artarken, analistler $1.30 seviyesini izliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP vadeli işlemlerinde uzun pozisyon tasfiyeleri bir haftada %832 artarken, analistler $1.30 seviyesini izliyor
RIPPLE (XRP)
XRP 27 Haziran 2026’da $1.06 seviyesinde işlem görürken analistler dip oluşumunu izliyor
RIPPLE (XRP)
Coinbase cephesinde kritik eşik gündemde! Avrupa hamlesi dengeleri nasıl değiştirecek?
COINBASE
Bitcoin’de 24 saatte zararla borsalara taşınan 50 bin BTC, kısa vadeli yatırımcı baskısını artırdı
BITCOIN (BTC)
ARK Invest, Coinbase hisselerinde $10,19 milyonluk alım yaptı
COINBASE
Lost your password?