Gümüş neden düşüyor? Yılbaşından bu yana kayıp %22’yi aştı

Gümüş fiyatı 17 Temmuz Cuma günü sınırlı gerilerken yıl başından bu yana oluşan kayıp %22,01’e ulaştı. Ons fiyatı önceki güne göre %0,17 düşerek 55,44 dolara indi.

Gümüşün ons fiyatı 55,44 dolara geriledi

Gümüşün ons fiyatı perşembe günü 55,53 dolar seviyesindeydi. Cuma günkü işlemlerde fiyat 9 sent geriledi. Gram bazında gümüşün dolar karşılığı ise 1,78 dolar olarak hesaplanıyor.

Gümüş cuma günü ons başına 55,44 dolardan işlem görürken günlük kayıp %0,17 oldu.

Günlük hareket sınırlı kalsa da yılın geneline bakıldığında daha belirgin bir düşüş öne çıktı. Gümüş fiyatı 2026’nın başından bu yana %22,01 geriledi. Böylece kısa vadeli fiyat değişiminin yanında yıl içindeki performans da öne çıktı.

Altın gümüş oranı ise cuma günü 72,08 seviyesine yükseldi. Oran perşembe günü 71,60 düzeyindeydi. Bu gösterge, bir ons altının değerine ulaşmak için kaç ons gümüş gerektiğini ortaya koyuyor.

Gümüş neden düşüyor?

Gümüş fiyatları son günlerde ABD-İRAN jeopolitik belirsizliği, ekonomik daralma endişeleri, faiz beklentileri ve ABD dolarındaki hareketlerden etkileniyor. Getiri sağlamayan bir varlık olduğu için düşük faiz ortamı gümüşü destekleyebilirken güçlü dolar ve yüksek faiz fiyat üzerinde baskı oluşturuyor.

Arz tarafında madencilik üretimi ve geri dönüşüm oranları önem taşırken talep cephesinde de yatırım amaçlı alımların yanı sıra sanayi kullanımı da belirleyici oluyor. Gümüş, yüksek elektrik iletkenliği nedeniyle elektronik ve güneş enerjisi sektörlerinde yaygın biçimde kullanılıyor.

ABD, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki gelişmeler de gümüş talebini etkileyebiliyor. ABD ile Çin’deki sanayi faaliyetleri ve Hindistan’daki mücevher talebi, fiyat hareketlerinde rol oynayan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Gümüş çoğu zaman altınla aynı yönde hareket etse de bu ilişki her dönemde aynı güçte olmayabiliyor.