CRV’de dönüş sinyalleri güçlenirken LlamaLend V2 Ethereum’da başlıyor

Curve DAO’nun yerel varlığı CRV, zayıflayan satış baskısı ve yeniden artan alıcı ilgisiyle birlikte olası bir yön değişimine işaret ediyor. Token, haberin hazırlandığı sırada 0.2142 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 40.96 milyon dolar, piyasa değeri ise 329.78 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde destek öne çıkıyor

Kripto analisti Crypto With Gopal, CRV fiyatının uzun süren düzeltme döneminin ardından düşen kama formasyonu içinde sıkıştığını ve bu yapının olası bir toparlanma ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor. Daralan fiyat hareketi, satıcıların etkisinin azaldığına ve alıcıların kademeli biçimde yeniden devreye girdiğine işaret ediyor.

Crypto With Gopal, CRV’de düşen kama formasyonu içinde görülen sıkışmanın, destek korunabildiği takdirde yukarı yönlü bir kırılma ihtimalini artırdığını değerlendiriyor.

Analistlere göre bu görünümün teyit kazanması için fiyatın kama formasyonunun alt bandındaki desteği koruması ve yeni bir aşağı yönlü baskıyla karşılaşmaması gerekiyor. Yukarı yönde güçlü hacimle birlikte yaşanacak bir kırılma, 0.23 dolar direnç bölgesini yeniden gündeme taşıyabilir.

Buna karşılık mevcut yapı henüz kesinleşmiş değil. Fiyatın trend çizgisinin üzerinde kapanış yapması, yeni bir yükseliş dalgası açısından daha güçlü bir teknik işaret olarak izleniyor. Genel kripto piyasasındaki zayıf seyir ve Bitcoin‘deki geri çekilme ise altcoinler üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor.

LlamaLend V2, Curve ekosistemini genişletmeyi hedefliyor

Curve Finance verilerine göre LlamaLend V2’nin Ethereum üzerinde kısa süre içinde devreye alınması planlanıyor. Curve Finance, merkeziyetsiz finans alanında özellikle stabil varlık işlemleri ve likidite havuzlarıyla bilinen bir protokol olarak öne çıkıyor. Yeni sürümün, borç verme altyapısını Curve’ün likidite ağıyla daha yakın çalışacak şekilde yeniden düzenlemesi bekleniyor.

Mini sözlük: İzole borç verme piyasaları, her teminat havuzunun riskini diğerlerinden ayıran bir yapı sunar. LP token ise kullanıcıların bir likidite havuzundaki payını temsil eden varlıklardır ve bazı protokollerde teminat olarak kullanılabilir.

Güncellenen versiyon, riski sınırlamayı amaçlayan izole borç verme piyasaları sunarken, daha esnek varlık eşleştirmeleriyle borç verme seçeneklerini de artıracak. Protokol ayrıca Curve LP tokenlerinin teminat olarak kullanılmasına imkan tanıyacak. Böylece likidite sağlayıcıları, pozisyonlarını kapatmadan sermayelerine erişebilecek.

Curve Finance, LlamaLend V2’yi yönetişim sürecine bağlı kademeli bir dağıtımla kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Platformun aşamalı biçimde devreye alınacak olması, yönetişim temelli bir geçiş planına işaret ediyor. Bu yaklaşımın hem yeni özelliklerin kontrollü biçimde açılmasına hem de ekosistemdeki risklerin daha dikkatli yönetilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Piyasa baskısı sürse de ilgi korunuyor

Olumlu teknik sinyaller ve ağ tarafındaki gelişmelere rağmen CRV fiyatı halen aşağı yönlü genel piyasa eğiliminden etkileniyor. Bitcoin’deki zayıflık, altcoin piyasasının geniş bölümünde olduğu gibi CRV üzerinde de baskı oluşturuyor.

Bununla birlikte, düşen kama yapısının yukarı kırılması ve direnç seviyelerinin aşılması halinde alım ilgisinin belirgin biçimde güçlenmesi olası görülüyor. LlamaLend V2’nin devreye girmesi de Curve protokolü içinde teminat kullanımını ve borç verme verimliliğini artırabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.